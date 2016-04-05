flyman написав:крипту теж заблокують? а готівку? що там щодо кешлес? важливість кібер безпеки переоцінена? дію уже всю злили мокшанам, чи ще не вистачає БД ухилянтів?
Головне, щоб не заблокували міняйло долярів на гривну. А то прийшов такий весь красивий. як Віталік . сунув сотню, а тобі квіташка - ваші кошти додані до Вашого рахунку, на потреби ЗСУ. Слава нації, смерть ворогам.
тю, а знайомим валюта не потрібна, тільки міняйлам
vitaliiangel написав:фигня вопрос заблокировать половину счетов физлиц.
Можете мені пояснити Чому мене який працює в білу - ці питання не хвилюють а для вас це суперпроблема? - є що ховати? і за що відповідати? тому й пече.
могу. Я не обсуждаю на форуме свои проблемы. Вообще. Никогда. Потому что это тупо и бесполезно. У меня на счетах почти ничего нет, если вам это важно/или интересно. Могу перейти на кредиты и вообще своих средств в банках не иметь. Кредитку же не станут блокировать? А если и заблокируют - выстрелят банку в ногу.
Обсуждаю в основном то, что в тренде. Я же не только здесь общаюсь. Задаю вопросы, которые мне друзья задают. Форум разве для решения проблем? Обмен мнениями.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 28 гру, 2023 22:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:Обсуждаю то что в тренде, я же не только здесь общаюсь.
давайте обсудим :
другий рік війни -
Так, з 1 січня 2024 року підвищується вартість послуг територіальних органів із надання сервісних послуг МВС, а саме:
видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн; прийом теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн; прийом практичного іспиту – з 13 до 420 грн; реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 до 350 грн.
Goodman написав:А то прийшов такий весь красивий. як Віталік . сунув сотню, а тобі квіташка - ваші кошти додані до Вашого рахунку, на потреби ЗСУ.
можно спросить зачем этот троллинг, вы решили хотаба собой подменить? Троллинг от невысокого IQ. Заметьте очень мало форумчан до этого опускаются.
Мне без разницы что вы обо мне думаете, я ещё в школе забил на чужие мысли обо мне. По перечню обсуждаемых вопросов я делаю вывод о вашем кругозоре.
Вас как то беспокоит обмен валют? предложите нацбанку его запретить или обложить налогами. Заодно запретите базы отдыха в Буковеле, рестораны, автосалоны. Пришёл клиент за тачкой в автосалон, а ему там "ваші кошти додані до Вашого рахунку, на потреби ЗСУ".. Пэрэмога ж, да? как вы до этого не додумались. В автосалонах и суммы крутятся другие, куда валютчикам до них. Смотрите на вещи шире. Расширяйте кругозор. Кроме Виталика еще много в мире интересного.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 28 гру, 2023 22:49, всього редагувалось 4 разів.
katso написав:подчиняются все люди в военной форме.
Залужному підчиняються тільки частини ЗСУ
Національна Гвардія, Поліція - МВС
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються, ліквідуються, реорганізовуються Міноборони України. А МінОборони керує Міністр Оборони Умєров
Далі потрібні пояснення?
Поясніть. Бо ТЦК і СП (може і також ТРО) підпорядковуються безпосередньо Оперативним Командуванням, загально - Командувачу Сухопутних військ Сирському. Він ГК Залужному.
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя підпорядковуються оперативному командуванню, в зоні відповідальності якого вони перебувають згідно з військово-адміністративним поділом території України.
Безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування Сухопутних військ Збройних Сил, яке узгоджує основні питання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони.
vitaliiangel написав:Обсуждаю то что в тренде, я же не только здесь общаюсь.
давайте обсудим :
другий рік війни -
Так, з 1 січня 2024 року підвищується вартість послуг територіальних органів із надання сервісних послуг МВС, а саме:
видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн; прийом теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн; прийом практичного іспиту – з 13 до 420 грн; реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 до 350 грн.
а что тут обсуждать кроме того почему не подняли цены на это раньше чтоб государственный экзамен не стоил дешевле чашки кофе
katso написав:подчиняются все люди в военной форме.
Залужному підчиняються тільки частини ЗСУ
Національна Гвардія, Поліція - МВС
Тут теж не зовсім так. Все ж таки Сили Оборони можуть включати в себе і частини-підрозділи Нацгвардії та інших відомств. Ось так це виглядає на структурних схемах: https://iq.net.ua/dva-ghienierali/
І ось так відбувається на ділянках оборони (хоча тут тільки по родам військ): Також через велику кількість різних підрозділів з різних родів військ часто виникають проблеми з пріоритизацією завдань та не можливістю їх виконати вчасно. Для прикладу, підрозділ заходить на позиції, переходить у підпорядкування головної на цьому напрямку бригади ЗСУ, а та відповідно до завдань визначає, що йому робити. Все логічно і зрозуміло. Але… Існує ще об’єднане територіальне управління, яке теж може/дає свої розпорядження. Ну і, звичайно, командування підрозділу (з його роду військ) теж віддає свої розпорядження. Відповідно, один підрозділ на певній ділянці фронту з визначеною кількістю сил та засобів, може отримати три різні розпорядження від старших начальників. Це вносить плутанину, ускладнює службу та створює уявлення про кількох командирів у військах. Якщо підрозділ має досвідченого офіцера, який не боїться старших начальників та проявляє ініціативу, то підрозділ діє відповідно до ситуації на лінії зіткнення.
З.и. був репортаж про прикордонників в Бахмуті. Тримали ділянку оборони своїм загоном. Гадаю, що знаходились в підпорядкуванні комбрига і його начальників. Або оті бригади Наступу ... мабуть теж при знаходженні на фронті в підпорядкуванні ЗСУ-шних начальників.
fler написав:Сьогодні вранці ТЦК упакували в бус близько 20 працівників одного підприємства харчової галузі в Мико. Хлопці йшли пішки після нічної зміни. Тепер проходять медкомісію. Двох відпустили одразу, бо в них були судимості.
Я ж говорю кто правильно понял жизнь так это цыгане - нигде не работают и кадровик не сдаст и на работе не повяжут, имеют судимости, карточек не оформляют а рассчитываются только налом а лучше золотом, на всякий случай имеют вечнобеременную жену и фиг знает сколько детей ну точно больше 3х, права не нужны машин вон сколько вокруг, паспорта не получают то есть не граждане, а когда надо в гости к брату в Румынию то просто едут на конях по горам и не надо доказывать погранцу что ты имеешь разрешение покинуть страну
Востаннє редагувалось katso в Чет 28 гру, 2023 23:15, всього редагувалось 2 разів.