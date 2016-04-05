Додано: Чет 28 гру, 2023 23:02

budivelnik написав: katso написав: подчиняются все люди в военной форме. подчиняются все люди в военной форме. Залужному підчиняються тільки частини ЗСУ



Національна Гвардія, Поліція - МВС



Залужному підчиняються тільки частини ЗСУНаціональна Гвардія, Поліція - МВС

Тут теж не зовсім так.Все ж таки Сили Оборони можуть включати в себе і частини-підрозділи Нацгвардії та інших відомств.Ось так це виглядає на структурних схемах:І ось так відбувається на ділянках оборони (хоча тут тільки по родам військ):Також через велику кількість різних підрозділів з різних родів військ часто виникають проблеми з пріоритизацією завдань та не можливістю їх виконати вчасно. Для прикладу, підрозділ заходить на позиції, переходить у підпорядкування головної на цьому напрямку бригади ЗСУ, а та відповідно до завдань визначає, що йому робити. Все логічно і зрозуміло. Але… Існує ще об’єднане територіальне управління, яке теж може/дає свої розпорядження. Ну і, звичайно, командування підрозділу (з його роду військ) теж віддає свої розпорядження. Відповідно, один підрозділ на певній ділянці фронту з визначеною кількістю сил та засобів, може отримати три різні розпорядження від старших начальників. Це вносить плутанину, ускладнює службу та створює уявлення про кількох командирів у військах. Якщо підрозділ має досвідченого офіцера, який не боїться старших начальників та проявляє ініціативу, то підрозділ діє відповідно до ситуації на лінії зіткнення.З.и. був репортаж про прикордонників в Бахмуті. Тримали ділянку оборони своїм загоном. Гадаю, що знаходились в підпорядкуванні комбрига і його начальників.Або оті бригади Наступу ... мабуть теж при знаходженні на фронті в підпорядкуванні ЗСУ-шних начальників.