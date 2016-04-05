а вы в этом смысле. Получается пушкой по воробьям, задействуют ресурсы, потратят деньги, а ухылянты оформят карточки на родственников.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:18
Додано: Чет 28 гру, 2023 23:19
По ТЦК підпорядкування ЗСУ, а не МО, без будь-яких виключень.
Про інших я підказав про можливі виключення. Тому що у вас -"Залужному підчиняються ТІЛЬКИ частини ЗСУ".
Додано: Чет 28 гру, 2023 23:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В рфии не будет мобилизации. Там от дурных бабок нефте газа со старта мобикам платят 7 куе. До 9 поднимут и пойдет вся сибирь.
Сказал Чичваркин
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