RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6078607960806081
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 23:18

  budivelnik написав:Тому й цікавлюсь
Чого переживаєте?
а вы в этом смысле. Получается пушкой по воробьям, задействуют ресурсы, потратят деньги, а ухылянты оформят карточки на родственников.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21455
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 23:19

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Або оті бригади Наступу ... мабуть теж при знаходженні на фронті в підпорядкуванні ЗСУ-шних начальників.
Є правило
Є виключення з правил
Правило
ТЦК - це міністр оборони
Нацгвардія - міністр внутрішніх справ
ЗСУ - Головнокомандувач
Прикордонники - СБУ

Є виключення з правила
Якщо перепідпорядкували...
На час перепідпорядкування керує той до кого перепідпорядкували...

По ТЦК підпорядкування ЗСУ, а не МО, без будь-яких виключень.

Про інших я підказав про можливі виключення. Тому що у вас -"Залужному підчиняються ТІЛЬКИ частини ЗСУ".
detroytred
 
Повідомлень: 27467
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В рфии не будет мобилизации. Там от дурных бабок нефте газа со старта мобикам платят 7 куе. До 9 поднимут и пойдет вся сибирь.
Сказал Чичваркин
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1540
З нами з: 17.12.22
Подякував: 68 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6078607960806081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 147335
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 535057
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 15217
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1046)
28.12.2023 22:20
Ринок ОВДП (5572)
28.12.2023 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron