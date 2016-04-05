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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:18
budivelnik написав:
Тому й цікавлюсь
Чого переживаєте?
а вы в этом смысле. Получается пушкой по воробьям, задействуют ресурсы, потратят деньги, а ухылянты оформят карточки на родственников.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:19
budivelnik написав: detroytred написав:
Або оті бригади Наступу ... мабуть теж при знаходженні на фронті в підпорядкуванні ЗСУ-шних начальників.
Є правило
Є виключення з правил
Правило
ТЦК - це міністр оборони
Нацгвардія - міністр внутрішніх справ
ЗСУ - Головнокомандувач
Прикордонники - СБУ
Є виключення з правила
Якщо перепідпорядкували...
На час перепідпорядкування керує той до кого перепідпорядкували...
По ТЦК підпорядкування ЗСУ, а не МО, без будь-яких виключень.
Про інших я підказав про можливі виключення. Тому що у вас -"Залужному підчиняються ТІЛЬКИ частини ЗСУ".
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:29
В рфии не будет мобилизации. Там от дурных бабок нефте газа со старта мобикам платят 7 куе. До 9 поднимут и пойдет вся сибирь.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:58
vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Тому й цікавлюсь
Чого переживаєте?
а вы в этом смысле. Получается пушкой по воробьям, задействуют ресурсы, потратят деньги, а ухылянты оформят карточки на родственников.
Легше за все державі мобилізувати саму себе: держслужбовців, силовиків, бюджетників ... вони всі там "працюють" по білому, і дані в них всіх акуталізовані, і зепешка капає на карти в держбанках.
А ловити та піймати 500К невловимих Джо умовних ухилянтів потрібно "мобілізувати" додатково не менше хідхантерів.
Мобілізовалка може не витримати такого навантаження.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 29 гру, 2023 00:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:03
flyman написав: vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Тому й цікавлюсь
Чого переживаєте?
а вы в этом смысле. Получается пушкой по воробьям, задействуют ресурсы, потратят деньги, а ухылянты оформят карточки на родственников.
Легше за все державі мобилізувати саму себе: держслужбовців, силовиків, бюджетників ... вони всі там "працюють" по білому, і дані в них всіх акуталізовані.
А ловити невловимих джо, щоб піймати 500К умовних ухилянтів потрібно "мобілізувати" додатково не менше хідхантерів.
Мобілізовалка може не витримати такого навантаження.
муха ты как с Луны свалился. С 2014 года все предприятия подают списки м18-60 военкоматам. Но военкомам эти уважаемые люди не подходят, хочется кого-то особенного. Другими словами ищут таинственного ухылянта, которого если призвать - сразу победа. Типа джокера.
flyman написав:
потрібно "мобілізувати" додатково не менше хідхантерів.
с хедхантерами проблем нет! надо будет их 10 тысяч за неделю наберут на тыловые 30к грн.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 29 гру, 2023 00:06, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:04
flyman написав:
Легше за все державі мобилізувати саму себе: держслужбовців, силовиків, бюджетників ... вони всі там "працюють" по білому, і дані в них всіх акуталізовані.
А ловити невловимих джо,
Легше - то легше
Але і невловимим джо треба напрягтись і замінити тих вибувших 500000..якщо не роботою - то хоча б податками/донатами на всю суму.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:05
vitaliiangel написав:
С 2014 года все предприятия подают списки м18-60 военкоматам. Но военкомам эти уважаемые люди не подходят, хочется кого-то особенного.
і шо? багато мобілізували пасивненьких ухилянтів? от заблокують щось активненькому і, на думку хотабів, буде як з вакцинкою, всіх перешпокає своєю поізносівшоюся штрикавкою, треба тільки поднажать і влізе
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:09
vitaliiangel написав:
с хедхантерами проблем нет! надо будет их 10 тысяч за неделю наберут на тыловые 30к грн.
да прям "казакі разбойнікі": стрілочки на асфальті малювати крейдою
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:12
budivelnik написав: flyman написав:
Легше за все державі мобилізувати саму себе: держслужбовців, силовиків, бюджетників ... вони всі там "працюють" по білому, і дані в них всіх акуталізовані.
А ловити невловимих джо,
Легше - то легше
Але і невловимим джо треба напрягтись і замінити тих вибувших 500000..якщо не роботою - то хоча б податками/донатами на всю суму.
як тобі сказати, невловимі Джо вони так би сказати не те що професійні, а ідейні, тим паче, 4-ди невручений зараз очолює процес, хочеш бути успішним успіхом, роби як успішні успіхи (напр., "я вам нічєго нє должєн")
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:27
барабашов написав:
А вот 23х, 24х,...26ти летним карты могут и так по приколу блокануть. Чтоб побегали, авось созреют до Бахмута.
если не ошибаюсь банки кред лимит предлагают от 25 лет. а без кред лимита и выгодного кешбека вобще нет смысла с банками связываться имо. не так уж и много пострадает. явно не 5 милионов. может десяток тысяч или сотня тысяч кешбек-дрочеров. остальные продолжат комфортное существование и не заметят изменений. разве что зп придеться получать налом. это уже скорее проблема работодателя как все организовать
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