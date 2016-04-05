RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6079608060816082
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:28

статистика по офіційних зарплатах

. Дані Пенсійного фонду лише за 6 місяців 2023 року,
 
🥇Найбільша кількість офіційних працівників отримує зарплати від 6,7 до 20,1 тис грн.
В цей діапазон, за даними Пенсійного фонду, потрапляє 3,95 млн працюючих (53,4%). Середня зарплата тут 11 тис грн.
 
🥈На другому місці зарплати від 20,1 до 100,5 тис грн, з середньою зарплатою по діапазону в 34 тис грн. На цю категорію припадає 25,5% або близько 1,9 млн працюючих.
 
🥉На третьому місці з невеликим відривом зарплати від 0 до мінімалки 6,7 тис грн – 19,9%. Тут майже 1,5 млн працівників.
 
Ще 74,5 тис працівників отримують зарплату від 100,5 до 200 тис грн (середня 131 тис).

🔝 І ще 14,2 тис отримують зарплату понад 200 тис грн. Середня по цьому діапазону 648 тис грн.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21455
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

7,4 млн всіх офіційно працюючих?
alibob
 
Повідомлень: 476
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:05

vitaliiangel ,
Мне без разницы что вы обо мне думаете, я ещё в школе забил на чужие мысли обо мне.

Неправда максимального левела. Ты хочешь казаться тем, кем ты не являешься. В отличии от муха, ты неимоверно созависим от мнения окружающих и ищешь у них поддержки. Сильно тушуешься от массовой критики.
Виталик, давай не будем))) мы ли тебя не знаем))
Hotab
 
Повідомлень: 10484
З нами з: 15.02.09
Подякував: 627 раз.
Подякували: 2130 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 6079608060816082
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 147344
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 535066
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 15219
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10700)
28.12.2023 23:24
Ринок ОВДП (5572)
28.12.2023 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.