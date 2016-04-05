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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:28
. Дані Пенсійного фонду лише за 6 місяців 2023 року,
🥇Найбільша кількість офіційних працівників отримує зарплати від 6,7 до 20,1 тис грн.
В цей діапазон, за даними Пенсійного фонду, потрапляє 3,95 млн працюючих (53,4%). Середня зарплата тут 11 тис грн.
🥈На другому місці зарплати від 20,1 до 100,5 тис грн, з середньою зарплатою по діапазону в 34 тис грн. На цю категорію припадає 25,5% або близько 1,9 млн працюючих.
🥉На третьому місці з невеликим відривом зарплати від 0 до мінімалки 6,7 тис грн – 19,9%. Тут майже 1,5 млн працівників.
Ще 74,5 тис працівників отримують зарплату від 100,5 до 200 тис грн (середня 131 тис).
🔝 І ще 14,2 тис отримують зарплату понад 200 тис грн. Середня по цьому діапазону 648 тис грн.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:43
7,4 млн всіх офіційно працюючих?
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alibob
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:05
vitaliiangel
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Мне без разницы что вы обо мне думаете, я ещё в школе забил на чужие мысли обо мне.
Неправда максимального левела. Ты хочешь казаться тем, кем ты не являешься. В отличии от муха, ты неимоверно созависим от мнения окружающих и ищешь у них поддержки. Сильно тушуешься от массовой критики.
Виталик, давай не будем))) мы ли тебя не знаем))
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Hotab
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Bukka
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