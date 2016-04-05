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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:28
. Дані Пенсійного фонду лише за 6 місяців 2023 року,
🥇Найбільша кількість офіційних працівників отримує зарплати від 6,7 до 20,1 тис грн.
В цей діапазон, за даними Пенсійного фонду, потрапляє 3,95 млн працюючих (53,4%). Середня зарплата тут 11 тис грн.
🥈На другому місці зарплати від 20,1 до 100,5 тис грн, з середньою зарплатою по діапазону в 34 тис грн. На цю категорію припадає 25,5% або близько 1,9 млн працюючих.
🥉На третьому місці з невеликим відривом зарплати від 0 до мінімалки 6,7 тис грн – 19,9%. Тут майже 1,5 млн працівників.
Ще 74,5 тис працівників отримують зарплату від 100,5 до 200 тис грн (середня 131 тис).
🔝 І ще 14,2 тис отримують зарплату понад 200 тис грн. Середня по цьому діапазону 648 тис грн.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:43
7,4 млн всіх офіційно працюючих?
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alibob
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:05
vitaliiangel
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Мне без разницы что вы обо мне думаете, я ещё в школе забил на чужие мысли обо мне.
Неправда максимального левела. Ты хочешь казаться тем, кем ты не являешься. В отличии от муха, ты неимоверно созависим от мнения окружающих и ищешь у них поддержки. Сильно тушуешься от массовой критики.
Виталик, давай не будем))) мы ли тебя не знаем))
Ты по сути своей бездарь. Вопрос, где ты взял недвигу, которая по легенде тебе приносит 1.5 куя, которые позволяют тебе пукать в ирпенский диван, находясь в плотной интернет-зависимости - он остается открытым.
Возможно наследство. Но даже в самых смелых фантазиях, не наблюдается морально-деловых качеств, которые позволяют рандомному сельскому Виталику из-под Днепра заработать 100 Куев для стартовой недвиги.. Прям вообще ничего нет в этом чуваке. Пустота
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:20
alibob написав:
7,4 млн всіх офіційно працюючих?
согласен, нехер людям делать. могли бы как хотаб сидеть в африках и ловить на червяка крокодилов.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:35
vitaliiangel написав: alibob написав:
7,4 млн всіх офіційно працюючих?
согласен, нехер людям делать. могли бы как хотаб сидеть в африках и ловить на червяка крокодилов.
Ох, сладкий Виталик… безусловно это не предел мечтаний для высокоразвитой страны, но для нашей… если бы хотя бы каждый второй получал в Африке (или австралии, или Аргентине ) денег так, чтоб 1 + куя перечислять только лишь в качестве ПДФО (и плюс другие налоги) , то у нас не стоял бы вопрос о поисках денег на войну. Но в реалити мы имеем сладкого Виталика. Который прижился на диване и дрочит на форумах. Если подвернется, вылазит с хаты покаркселить.
Типичный быдловатый люмпен.
Служить и защищать - нет. Слишком нежный. И ранил бюджетник в его 22- не принял на работу школьным психологом.
Вот и вся реальность
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:41
flyman написав: vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Тому й цікавлюсь
Чого переживаєте?
а вы в этом смысле. Получается пушкой по воробьям, задействуют ресурсы, потратят деньги, а ухылянты оформят карточки на родственников.
Легше за все державі мобилізувати саму себе: держслужбовців, силовиків, бюджетників ... вони всі там "працюють" по білому, і дані в них всіх акуталізовані, і зепешка капає на карти в держбанках.
А ловити та піймати 500К невловимих Джо умовних ухилянтів потрібно "мобілізувати" додатково не менше хідхантерів.
Мобілізовалка може не витримати такого навантаження.
Это ж гениальное простое решение - на поверхности прямо.
Почему оно никогда здесь не вызывает никакой дискуссии? Почему всех беспокоит Спортлайф например?
Кстати, порадую. Сегодня в Спортлайф прочти никого не было. Никогда такого не видел. Глядишь, через пол года закроются. А там - "пищевая цепочка " освободится помещение, а бизнес в Польшу переедет.
Разве не чудо, о котором вы все мечтали? Вот вам под ёлочку на новый год, такая вот приятная новость - не будет больше качков. Останутся алкаши, нарики
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:48
beee , то есть мысли, что качка ждет ПК с двойным БК пока не возникает? Ну подождем.
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