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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
7,4 млн всіх офіційно працюючих?
Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:05
vitaliiangel ,
Неправда максимального левела. Ты хочешь казаться тем, кем ты не являешься. В отличии от муха, ты неимоверно созависим от мнения окружающих и ищешь у них поддержки. Сильно тушуешься от массовой критики.
Виталик, давай не будем))) мы ли тебя не знаем))
Ты по сути своей бездарь. Вопрос, где ты взял недвигу, которая по легенде тебе приносит 1.5 куя, которые позволяют тебе пукать в ирпенский диван, находясь в плотной интернет-зависимости - он остается открытым.
Возможно наследство. Но даже в самых смелых фантазиях, не наблюдается морально-деловых качеств, которые позволяют рандомному сельскому Виталику из-под Днепра заработать 100 Куев для стартовой недвиги.. Прям вообще ничего нет в этом чуваке. Пустота
Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:20
Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:35
Ох, сладкий Виталик… безусловно это не предел мечтаний для высокоразвитой страны, но для нашей… если бы хотя бы каждый второй получал в Африке (или австралии, или Аргентине ) денег так, чтоб 1 + куя перечислять только лишь в качестве ПДФО (и плюс другие налоги) , то у нас не стоял бы вопрос о поисках денег на войну. Но в реалити мы имеем сладкого Виталика. Который прижился на диване и дрочит на форумах. Если подвернется, вылазит с хаты покаркселить.
Типичный быдловатый люмпен.
Служить и защищать - нет. Слишком нежный. И ранил бюджетник в его 22- не принял на работу школьным психологом.
Вот и вся реальность
Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:41
Это ж гениальное простое решение - на поверхности прямо.
Почему оно никогда здесь не вызывает никакой дискуссии? Почему всех беспокоит Спортлайф например?
Кстати, порадую. Сегодня в Спортлайф прочти никого не было. Никогда такого не видел. Глядишь, через пол года закроются. А там - "пищевая цепочка " освободится помещение, а бизнес в Польшу переедет.
Разве не чудо, о котором вы все мечтали? Вот вам под ёлочку на новый год, такая вот приятная новость - не будет больше качков. Останутся алкаши, нарики
Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:48
beee , то есть мысли, что качка ждет ПК с двойным БК пока не возникает? Ну подождем.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 03:30
не густо.
интересно сколько из этого количества М27-60. ляма три наверное.
если от них отнять еще бронированных то не удивительно что они этот закон решили в раду тащить - если продолжить трясти официалов то предприятия станут действительно.
а достать тех кто многие годы привык сидеть в тени можно только сталинскими методами.
ну или как во время ВОВ - все М на фронт а весь тыл на Ж. вплоть до райкомов на фронт. тьху. зекомов.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 03:56
mephala
может у слуг и есть цель остановить полностью все предприятия любой ценой? Не подумали об этом?
Додано: П'ят 29 гру, 2023 05:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кстати
Тоо Zebra
Кто из модеров сможет поправить ссылку чтоб прямо в посте смотреть - заранее благодарю
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