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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6079608060816082
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

7,4 млн всіх офіційно працюючих?
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:05

vitaliiangel ,
Мне без разницы что вы обо мне думаете, я ещё в школе забил на чужие мысли обо мне.

Неправда максимального левела. Ты хочешь казаться тем, кем ты не являешься. В отличии от муха, ты неимоверно созависим от мнения окружающих и ищешь у них поддержки. Сильно тушуешься от массовой критики.
Виталик, давай не будем))) мы ли тебя не знаем))
Ты по сути своей бездарь. Вопрос, где ты взял недвигу, которая по легенде тебе приносит 1.5 куя, которые позволяют тебе пукать в ирпенский диван, находясь в плотной интернет-зависимости - он остается открытым.
Возможно наследство. Но даже в самых смелых фантазиях, не наблюдается морально-деловых качеств, которые позволяют рандомному сельскому Виталику из-под Днепра заработать 100 Куев для стартовой недвиги.. Прям вообще ничего нет в этом чуваке. Пустота
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:20

  alibob написав:7,4 млн всіх офіційно працюючих?
согласен, нехер людям делать. могли бы как хотаб сидеть в африках и ловить на червяка крокодилов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:35

  vitaliiangel написав:
  alibob написав:7,4 млн всіх офіційно працюючих?
согласен, нехер людям делать. могли бы как хотаб сидеть в африках и ловить на червяка крокодилов.

Ох, сладкий Виталик… безусловно это не предел мечтаний для высокоразвитой страны, но для нашей… если бы хотя бы каждый второй получал в Африке (или австралии, или Аргентине ) денег так, чтоб 1 + куя перечислять только лишь в качестве ПДФО (и плюс другие налоги) , то у нас не стоял бы вопрос о поисках денег на войну. Но в реалити мы имеем сладкого Виталика. Который прижился на диване и дрочит на форумах. Если подвернется, вылазит с хаты покаркселить.
Типичный быдловатый люмпен.
Служить и защищать - нет. Слишком нежный. И ранил бюджетник в его 22- не принял на работу школьным психологом.
Вот и вся реальность
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:41

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:Тому й цікавлюсь
Чого переживаєте?
а вы в этом смысле. Получается пушкой по воробьям, задействуют ресурсы, потратят деньги, а ухылянты оформят карточки на родственников.

Легше за все державі мобилізувати саму себе: держслужбовців, силовиків, бюджетників ... вони всі там "працюють" по білому, і дані в них всіх акуталізовані, і зепешка капає на карти в держбанках.

А ловити та піймати 500К невловимих Джо умовних ухилянтів потрібно "мобілізувати" додатково не менше хідхантерів.

Мобілізовалка може не витримати такого навантаження.

Это ж гениальное простое решение - на поверхности прямо.
Почему оно никогда здесь не вызывает никакой дискуссии? Почему всех беспокоит Спортлайф например?

Кстати, порадую. Сегодня в Спортлайф прочти никого не было. Никогда такого не видел. Глядишь, через пол года закроются. А там - "пищевая цепочка " освободится помещение, а бизнес в Польшу переедет.
Разве не чудо, о котором вы все мечтали? Вот вам под ёлочку на новый год, такая вот приятная новость - не будет больше качков. Останутся алкаши, нарики
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:48

beee , то есть мысли, что качка ждет ПК с двойным БК пока не возникает? Ну подождем.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 03:30

  vitaliiangel написав:
. Дані Пенсійного фонду лише за 6 місяців 2023 року,
 
🥇Найбільша кількість офіційних працівників отримує зарплати від 6,7 до 20,1 тис грн.
В цей діапазон, за даними Пенсійного фонду, потрапляє 3,95 млн працюючих (53,4%). Середня зарплата тут 11 тис грн.
 
🥈На другому місці зарплати від 20,1 до 100,5 тис грн, з середньою зарплатою по діапазону в 34 тис грн. На цю категорію припадає 25,5% або близько 1,9 млн працюючих.
 
🥉На третьому місці з невеликим відривом зарплати від 0 до мінімалки 6,7 тис грн – 19,9%. Тут майже 1,5 млн працівників.
 
Ще 74,5 тис працівників отримують зарплату від 100,5 до 200 тис грн (середня 131 тис).

🔝 І ще 14,2 тис отримують зарплату понад 200 тис грн. Середня по цьому діапазону 648 тис грн.


не густо.
интересно сколько из этого количества М27-60. ляма три наверное.
если от них отнять еще бронированных то не удивительно что они этот закон решили в раду тащить - если продолжить трясти официалов то предприятия станут действительно.
а достать тех кто многие годы привык сидеть в тени можно только сталинскими методами.
ну или как во время ВОВ - все М на фронт а весь тыл на Ж. вплоть до райкомов на фронт. тьху. зекомов.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 03:56

mephala
может у слуг и есть цель остановить полностью все предприятия любой ценой? Не подумали об этом?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 05:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати
Тоо Zebra
https://m.youtube.com/watch?v=5-7BJWGnM ... e=youtu.be
Кто из модеров сможет поправить ссылку чтоб прямо в посте смотреть - заранее благодарю
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 07:11

  wtf написав:
  барабашов написав:А вот 23х, 24х,...26ти летним карты могут и так по приколу блокануть. Чтоб побегали, авось созреют до Бахмута.

если не ошибаюсь банки кред лимит предлагают от 25 лет. а без кред лимита и выгодного кешбека вобще нет смысла с банками связываться имо. не так уж и много пострадает. явно не 5 милионов. может десяток тысяч или сотня тысяч кешбек-дрочеров. остальные продолжат комфортное существование и не заметят изменений. разве что зп придеться получать налом. это уже скорее проблема работодателя как все организовать

КЛ як які банки встановлюють верхню і нижню планку. І в деяких вона з 18 років. І навіть без кешбеку є сенс користуватись КЛ, використовуючи грейс.
Офіційно працюючих зменшилось на 2,4 млн за 2 роки до 7,4 млн, самозайнятих також поменшало. Хто і так і сидів в тіні, то подумає як наперед мудро він зробив. Багато хто із закордону, причому міг там перебувати цілком легально, виїхавши ще до війни по різним причинам, волонтерив, донатив. А як зараз поведуть себе питання.
Тобто питань багато, потрібно було ще до війни витягати всіх на білий світ, а не допускати, що 5-7 млн зовсім без офіційних доходів живуть. Ось з цієї когорти живильне середовище для ухилянтів. Король Данило, засновник Руського королівства, найнещадніше боровся з неплатниками податків - вирубував цілі села, які лукавили з податками. А наш суспільний договір якось не сприяв зміцненню держави - верхи собі тарабанили, що могли, зато низам теж не дуже заважали жити. Ось цей розклад, що "14,2 тис отримують зарплату понад 200 тис грн. Середня по цьому діапазону 648 тис грн." вельми цікавий. Що з це за когорта? Судді, до речі, деякі тільки в неї попадають і тягнуть до низу.
Ой+
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