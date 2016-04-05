Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:05

Мне без разницы что вы обо мне думаете, я ещё в школе забил на чужие мысли обо мне.



Неправда максимального левела. Ты хочешь казаться тем, кем ты не являешься. В отличии от муха, ты неимоверно созависим от мнения окружающих и ищешь у них поддержки. Сильно тушуешься от массовой критики.Виталик, давай не будем))) мы ли тебя не знаем))Ты по сути своей бездарь. Вопрос, где ты взял недвигу, которая по легенде тебе приносит 1.5 куя, которые позволяют тебе пукать в ирпенский диван, находясь в плотной интернет-зависимости - он остается открытым.Возможно наследство. Но даже в самых смелых фантазиях, не наблюдается морально-деловых качеств, которые позволяют рандомному сельскому Виталику из-под Днепра заработать 100 Куев для стартовой недвиги.. Прям вообще ничего нет в этом чуваке. Пустота