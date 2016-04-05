Додано: П'ят 29 гру, 2023 07:23

Прибуття F-16 у великих кількостях має дати Україні перевагу в повітрі, щоб захистити її передові українські війська від російських ударних вертольотів і плануючих бомб", – сказав виданню Деніел Райс, колишній спеціальний радник головнокомандувача України генерала Валерія Залужного.На його думку, F-16 та далекобійні ракети зроблять усі цілі на тимчасово окупованій території України досяжними для ударів ЗСУ. Американські винищувачі мають сучасну авіоніку та кращі радари, вони сумісні зі зброєю НАТО, тому Україна зможе значно розширити відстань для знищення російської наземної оборони та російських літаків.Москва, судячи з усього, налякана швидким прибуттям F-16. Російські терористи намагаються оперативно перенести свої бази далі на схід від України, сподіваючись, що там їх не дістануть західні винищувачі, сказав виданню Фредерік Мертенс, аналітик Гаазького Центру стратегічних досліджень."Ми бачили збиток, який українські ВПС змогли завдати старими Су-24 і сучасними крилатими ракетами Storm Shadow в Криму. Загроза з боку літаків F-16 буде набагато серйознішою, оскільки ці американські літаки мають правильні інтерфейси для використання західної зброї повною мірою", – зазначив він.Також буде ліквідована проблема з нестачею ракет "земля-повітря" радянського зразка. F-16 буде оперувати західніми протиповітряними ракетами, яких в Заходу дуже багато. Окрім цього, F-16 зможуть використовувати набагато ефективніше використовувати HARM – високошвидкісні протирадарні ракети – аніж це робиться зараз, коли ракети монтують на старі радянські винищувачі. Поганий сюрприз чекає не тільки на російські бази, авіацію та ППО, але й на кораблі – F-16 може бути носієм ракети "Гарпун".Поєднання F-16 і "Гарпуна" може дати Україні достатню протикорабельну ударну міць, щоб витіснити російський надводний флот з Чорного моря, якщо їм вдасться отримати достатню місцеву перевагу в повітрі, щоб завдати досить глибокого удару", – додав Мертенс.Втім, експерти підкреслюють, що F-16 не змінять ситуацію негайно. Пілотам буде потрібен час, щоб опанувати літаки саме в бою, а не під час навчань, а також інтегрувати F-16 у свої операції."Той факт, що Україна отримує десятки F-16, не означає, що вона може використовувати їх у повітряній кампанії в стилі НАТО. Однак вони дозволять Україні проводити добре обрані повітряні атаки, які можуть вплинути на хід війни", – резюмував Мертенс.