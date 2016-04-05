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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6081608260836084>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 07:23

Прибуття F-16 у великих кількостях має дати Україні перевагу в повітрі, щоб захистити її передові українські війська від російських ударних вертольотів і плануючих бомб", – сказав виданню Деніел Райс, колишній спеціальний радник головнокомандувача України генерала Валерія Залужного.
На його думку, F-16 та далекобійні ракети зроблять усі цілі на тимчасово окупованій території України досяжними для ударів ЗСУ. Американські винищувачі мають сучасну авіоніку та кращі радари, вони сумісні зі зброєю НАТО, тому Україна зможе значно розширити відстань для знищення російської наземної оборони та російських літаків.

Москва, судячи з усього, налякана швидким прибуттям F-16. Російські терористи намагаються оперативно перенести свої бази далі на схід від України, сподіваючись, що там їх не дістануть західні винищувачі, сказав виданню Фредерік Мертенс, аналітик Гаазького Центру стратегічних досліджень.

"Ми бачили збиток, який українські ВПС змогли завдати старими Су-24 і сучасними крилатими ракетами Storm Shadow в Криму. Загроза з боку літаків F-16 буде набагато серйознішою, оскільки ці американські літаки мають правильні інтерфейси для використання західної зброї повною мірою", – зазначив він.

Також буде ліквідована проблема з нестачею ракет "земля-повітря" радянського зразка. F-16 буде оперувати західніми протиповітряними ракетами, яких в Заходу дуже багато. Окрім цього, F-16 зможуть використовувати набагато ефективніше використовувати HARM – високошвидкісні протирадарні ракети – аніж це робиться зараз, коли ракети монтують на старі радянські винищувачі. Поганий сюрприз чекає не тільки на російські бази, авіацію та ППО, але й на кораблі – F-16 може бути носієм ракети "Гарпун".
Поєднання F-16 і "Гарпуна" може дати Україні достатню протикорабельну ударну міць, щоб витіснити російський надводний флот з Чорного моря, якщо їм вдасться отримати достатню місцеву перевагу в повітрі, щоб завдати досить глибокого удару", – додав Мертенс.

Втім, експерти підкреслюють, що F-16 не змінять ситуацію негайно. Пілотам буде потрібен час, щоб опанувати літаки саме в бою, а не під час навчань, а також інтегрувати F-16 у свої операції.

"Той факт, що Україна отримує десятки F-16, не означає, що вона може використовувати їх у повітряній кампанії в стилі НАТО. Однак вони дозволять Україні проводити добре обрані повітряні атаки, які можуть вплинути на хід війни", – резюмував Мертенс.

https://war.telegraf.com.ua/ukr/war-in- ... o-newsweek
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 07:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хотаб, почему перестали информировать про обстрелы?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 08:34

  Investor_K написав:Хотаб, почему перестали информировать про обстрелы?

Когда ты не в обойме, и не получаешь инфо по обязательной рассылке….
Любопытство по запросу дурно выглядит и вызывает подозрения. Я бы в телефонном режиме не стал делиться ни с кем конф. информацией. Потому и сам задаю все вопросы лишь при живой встрече.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:14

  Hotab написав:beee , то есть мысли, что качка ждет ПК с двойным БК пока не возникает? Ну подождем.

Вы сейчас транслируете свои мысли, кстати. Задайте себе этот вопрос, почему вы до сих пор не на войне.
Лично у меня не возникает вопрос, кого то отправить на войну: ни сына депутата, ни ваших внуков, если они есть. Хуже врага только человек, направляющий других воевать чужими руками.
Это кем нужно быть, чтобы пухлые дяди сидя в кабинетах с диссертациями или без, посылали ребят вместо себя? За гранью понимания.
Я понимаю - вести за собой. Но посылать. Как так можно?
Востаннє редагувалось beee в П'ят 29 гру, 2023 09:23, всього редагувалось 2 разів.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:18

  beee написав:
  Hotab написав:beee , то есть мысли, что качка ждет ПК с двойным БК пока не возникает? Ну подождем.

Вы сейчас транслируете свои мысли, кстати. Задайте себе этот вопрос, почему вы до сих пор не на войне

Я поизносился. 😀
Бєєє, просто твоя очередь. ВЛК есть? Ты на учете? Ну так ты законопослушный, все хорошо. Наш человек.
А желание отправить кого-то быть должно. Потому что наличие на фронте кого-то вместо убитого , раненого, поизносившегося, многодетного - это твой прямой интерес. Это твоя безопасность.
Может тебе и дела нет до синелобых на скорости 120 в городе? Это их дело?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Это за гранью моего понимания. Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.
Как вчера Мартынюк сказала петрову: всё равно умирать нужно, какая разница говорит когда. Ну умри завтра, чего мамаши кипишуют за сыночка, ей не ясно
Востаннє редагувалось beee в П'ят 29 гру, 2023 09:28, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:КЛ як які банки встановлюють верхню і нижню планку. І в деяких вона з 18 років. І навіть без кешбеку є сенс користуватись КЛ, використовуючи грейс.

не весь грейс одинаково полезен
самый ценный лимит по сути предлагает сенс где можно через день после расчетного числа оформить крупную покупку в рассрочку на х месяцев и первый платеж спишеться только через 2 мес. у кота не так хорошо но терпимо - первых платеж с кредитки в день покупки и далее ежемесячно. у большого процента 18-25летних хороший кред лимит в сенсе и моно? полагаю не очень у многих. а для просто грейса можно пользоваться мамкиной универсалкой с привата, обычно их впаривают вместе з зарплатной картой у каждого в семье найдеться полагаю.
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:30

beee ,

без личного примера.

1. Я свой пример показал. Можно мне?
2. В теории можно и без личного примера. Для тех, кому дана на это власть. Или вам не знакомо слово командир/руководитель?
Расширяйте грань понимания.

Лукьяновка (метро) зацепило.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:50

  Hotab написав:beee ,

без личного примера.

1. Я свой пример показал. Можно мне?
2. В теории можно и без личного примера. Для тех, кому дана на это власть. Или вам не знакомо слово командир/руководитель?
Расширяйте грань понимания.

Лукьяновка (метро) зацепило.

Я как раз здесь. Вижу в окно.

ПС
Любой руководитель должен пройти по лестнице личными примером. Иначе он никогда не поймёт то, чем командует/руководит.
Ну прямо как сегодня
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В районе фармака тоже прилетело, горит.
hume
 
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