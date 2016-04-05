|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:56
hume написав:
В районе фармака тоже прилетело, горит.
На Лукьяновке пожар серьезный
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1549
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:10
beee написав:
Это за гранью моего понимания. Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.
Прям с языка сняли. Помнится по старым фильмам, если отряд боится - их в бой ведут командиры.
Интересно, что должно случиться, чтоб мы подошли к точке, когда наша илитка решит: вот теперь, если мы лично со своими родными не возьмём в руки оружие и не покажем пример - нам пипец.
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 667
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:22
Hotab написав: vitaliiangel написав: alibob написав:
7,4 млн всіх офіційно працюючих?
согласен, нехер людям делать. могли бы как хотаб сидеть в африках и ловить на червяка крокодилов.
Ох, сладкий Виталик… безусловно это не предел мечтаний для высокоразвитой страны, но для нашей… если бы хотя бы каждый второй получал в Африке (или австралии, или Аргентине ) денег так, чтоб 1 + куя перечислять только лишь в качестве ПДФО (и плюс другие налоги) , то у нас не стоял бы вопрос о поисках денег на войну. Но в реалити мы имеем сладкого Виталика. Который прижился на диване и дрочит на форумах. Если подвернется, вылазит с хаты покаркселить.
Типичный быдловатый люмпен.
Служить и защищать - нет. Слишком нежный. И ранил бюджетник в его 22- не принял на работу школьным психологом.
Вот и вся реальность
а якщо би держава, що збирала податки використовували їх належно, то була би не друга Франція, а перша Німеччина, але ж Вітальєна не
приймали в партію
брали навіть в бюджетні організації, на відміну від казенного Данді
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33703
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1565 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:24
Andrey2512 написав: beee написав:
Это за гранью моего понимания. Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.
Прям с языка сняли. Помнится по старым фильмам, если отряд боится - их в бой ведут командиры.
Интересно, что должно случиться, чтоб мы подошли к точке, когда наша илитка решит: вот теперь, если мы лично со своими родными не возьмём в руки оружие и не покажем пример - нам пипец.
много людей согласны быть рабами за кусочек хлеба. Когда рабы закончатся сразу наступит справедливость.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21458
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2340 раз.
- Подякували: 3323 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|147441
|
|
|6076
|535192
|
|
|1
|15256
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|