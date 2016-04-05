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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6081608260836084
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:56

  hume написав:В районе фармака тоже прилетело, горит.

На Лукьяновке пожар серьезный
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Это за гранью моего понимания. Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.


Прям с языка сняли. Помнится по старым фильмам, если отряд боится - их в бой ведут командиры.

Интересно, что должно случиться, чтоб мы подошли к точке, когда наша илитка решит: вот теперь, если мы лично со своими родными не возьмём в руки оружие и не покажем пример - нам пипец.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:22

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  alibob написав:7,4 млн всіх офіційно працюючих?
согласен, нехер людям делать. могли бы как хотаб сидеть в африках и ловить на червяка крокодилов.

Ох, сладкий Виталик… безусловно это не предел мечтаний для высокоразвитой страны, но для нашей… если бы хотя бы каждый второй получал в Африке (или австралии, или Аргентине ) денег так, чтоб 1 + куя перечислять только лишь в качестве ПДФО (и плюс другие налоги) , то у нас не стоял бы вопрос о поисках денег на войну. Но в реалити мы имеем сладкого Виталика. Который прижился на диване и дрочит на форумах. Если подвернется, вылазит с хаты покаркселить.
Типичный быдловатый люмпен.
Служить и защищать - нет. Слишком нежный. И ранил бюджетник в его 22- не принял на работу школьным психологом.
Вот и вся реальность

а якщо би держава, що збирала податки використовували їх належно, то була би не друга Франція, а перша Німеччина, але ж Вітальєна не приймали в партію брали навіть в бюджетні організації, на відміну від казенного Данді
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:24

  Andrey2512 написав:
  beee написав:Это за гранью моего понимания. Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.


Прям с языка сняли. Помнится по старым фильмам, если отряд боится - их в бой ведут командиры.

Интересно, что должно случиться, чтоб мы подошли к точке, когда наша илитка решит: вот теперь, если мы лично со своими родными не возьмём в руки оружие и не покажем пример - нам пипец.

много людей согласны быть рабами за кусочек хлеба. Когда рабы закончатся сразу наступит справедливость.
vitaliiangel
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  #<1 ... 6081608260836084
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