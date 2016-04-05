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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:10
beee написав:
Это за гранью моего понимания. Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.
Прям с языка сняли. Помнится по старым фильмам, если отряд боится - их в бой ведут командиры.
Интересно, что должно случиться, чтоб мы подошли к точке, когда наша илитка решит: вот теперь, если мы лично со своими родными не возьмём в руки оружие и не покажем пример - нам пипец.
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Andrey2512
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:25
0.7 замість 2.1 "для відтворення" в Україні, перша ззаду
будівельник писав, що ще бустер посприяв
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 29 гру, 2023 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:32
Andrey2512 написав: beee написав:
Это за гранью моего понимания. Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.
Прям с языка сняли. Помнится по старым фильмам, если отряд боится - их в бой ведут командиры.
Интересно, что должно случиться, чтоб мы подошли к точке, когда наша илитка решит: вот теперь, если мы лично со своими родными не возьмём в руки оружие и не покажем пример - нам пипец.
Они надеються просто откупиться. И наверно правы...
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Mimohod
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:37
Mimohod написав:
Они надеються просто откупиться.
... и возглавить, предложить свои услуги
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Hennady
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:46
beee написав:
[такая вот приятная новость - не будет больше качков. Останутся алкаши, нарики
Если не ошибаюсь алкаши и нарики с официальным диагнозом являются непригодными для службы. Холява, кстати, писал, что данные персонажи ни разу не ссыкуны. Охотно верю, главное, чтоб "допинг" был под рукой. Почему-то в новом проекте про мобилизацию хотят мобилизовать инвалидов третьей группы и ни слова про вот таких зависимых.
С качками сложнее. Если человек серьезно занимается в спортзале можно предположить,что он беспокоится о своём здоровье, внешнем виде и правильном питании. С психологической точки зрения такого человека тяжело будет мобилизовать. Мобилизация предполагает тяготы и лишения, что ровно противоположно тому, чем занимается этот человек три-четыре раза в неделю.
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hume
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:49
Mimohod написав:
Они надеються просто откупиться. И наверно правы...
Hennady написав:
... и возглавить, предложить свои услуги
Наверно, так и есть. И Запад, я думаю, всё устраивает. Если позволяют таким "беженцам" интегрироваться в своих странах.
Вспомните, сколько военкомов успело за бабло "ухылянтов" купить\построить недвигу.
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Andrey2512
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:54
vitaliiangel написав:
В твоей модели мира во всём виноват виталиан.
Ты виноват лишь в том, что хочется ̶У̶с̶п̶и̶х̶у̶ ̶н̶а̶ ̶д̶е̶м̶б̶е̶л̶ь̶ мне кушать (с)
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:56
На днях в Херсоне обстреляли жилой центр, потом вокзал с гражданскими,сегодня в Одессе попали в жилые дома. И по традиции мы погрозим пальцем скажем, что это военные преступления и так делать нельзя. Русские поржут и скажут, что это военные цели и вообще вы сами. Для остальных жителей рф эта война из телевизора. Пока мы не начнём отвечать зеркально обстрелы гражданских объектов будут продолжаться вечно.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:00
hume написав: beee написав:
[такая вот приятная новость - не будет больше качков. Останутся алкаши, нарики
Если не ошибаюсь алкаши и нарики с официальным диагнозом являются непригодными для службы. Холява, кстати, писал, что данные персонажи ни разу не ссыкуны. Охотно верю, главное, чтоб "допинг" был под рукой. Почему-то в новом проекте про мобилизацию хотят мобилизовать инвалидов третьей группы и ни слова про вот таких зависимых.
С качками сложнее. Если человек серьезно занимается в спортзале можно предположить,что он беспокоится о своём здоровье, внешнем виде и правильном питании. С психологической точки зрения такого человека тяжело будет мобилизовать. Мобилизация предполагает тяготы и лишения, что ровно противоположно тому, чем занимается этот человек три-четыре раза в неделю.
Абсолютно верно, к сожалению. Кацапия свои "отбросы общества" ̶у̶т̶и̶л̶и̶з̶и̶р̶о̶в̶а̶л̶а̶ мобилизировала на войне, посылая в самые опасные места, а мы их бережем.((
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:02
Після таких подій інакше дивишся на - подіїї в кацапіїї ( Норд Ост, Каширське шосе, і т.і)...
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Xenon
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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