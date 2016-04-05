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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:11
Xenon написав:
Після таких подій інакше дивишся на - подіїї в кацапіїї ( Норд Ост, Каширське шосе, і т.і)...
И именно после этих событий русских разбивал паралич от одного слова чеченец.
Расстрел украинских пленных уже просто стал обычным явлением, даже в СМИ его уже широко не освещают. А наши всё сюсюкаются, конфетки предлагают. Да отрежте вы пару голов в онлайне, дайте пару залпов из рсзо по Донецку, взорвите роддом в курске, потом естественно проведите расследование для западных партнёров.
Во вторую чеченскую чеченцы поняли с кем имеют дело и начали творить такую дичь, что никто не хотел попадать живым в чеченский плен. Много на эту тему воспоминаний, можно почитать.
Условия в украинском плену лучше, чем в самой армии рф. Да они с радостью будут сдаваться. Нужно сделать так, чтоб слово украинец у русских вызывало такой же страх как чеченец, а пока всё ровно наоборот. В ответ насмерти разрушенные многоэтажные дома мы выбили раму в Москва Сити
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:15
hume написав:
взорвите роддом в курске
вы не поняли главного. русским насрать на смерти как украинцев так и русских, ценность жизнь на рф=0. Взорвите все роддомы ничего это не изменит. Там вышел сериал "слово пацана", который за месяц стал культовым, топ 1 по просмотрам. 8 серий насилия нонстоп. Посмотрите хотя бы одну. В нём вся суть современной рф. Заодно гляньте, кого сериал героизирует. Есть там интересный момент, милиционера просят начать бороться с преступностью, а он отвечат за з/п в 160руб? Сами боритесь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 29 гру, 2023 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:18
За все доведеться заплатити. Якщо не вам, то вашим дітям.
Для політиків мобілізація - політичне питання. Політик не хоче мобілізації, тому що хоче подобатися електорату. Політик завжди думає про вибори; для політика програш на виборах означає програш у війні, а не навпаки. Нечасто буває, щоб політик став, як Вінстон Черчилль, військовим вождем країни, поклав свою політичну кар'єру на вівтар перемоги у війні. У нас немає таких політиків.
Для генералів мобілізація - питання ресурсів, необхідних для ведення війни. Для генералів електорат - це солдати. Солдати мають бути молодими, сильними, здоровими, навченими військовій науці, і бажано мотивованими. Генералам байдуже, звідки візьмуться ці люди, хто вони будуть - робітники, селяни, депутати чи чиновники. Головне, щоб вони були вчасно і в потрібній кількості.
Військкоматам байдуже, де брати людей у солдати. Для них мобілізація - це важка, невдячна робота, не завжди, до речі, прибуткова.
Вони змушені шукати солдатів на вулицях, ловити їх у нічних клубах, дорогою на роботу або в дитячий садок. Військкоматам наплювати на здоров'я, мотивацію, військовий досвід, на важливість роботи, яку мобілізовані виконують у тилу. Їхнє завдання - виконати план війни.
Для населення мобілізація - питання життя і смерті. Бо після навіть найбільш геройської смерті в бою немає вже ні перемоги, ні України, ні самого життя.
Ніхто не хоче вмирати. Тому нехай спочатку вмирають військові - бо їм за це гроші платять. Потім нехай помирають поліціянти - тому що вони носять зброю і нас штрафують. Потім чиновники - тому що ми їх ненавидимо. Потім бізнесмени - тому що багаті. Потім депутати, діти еліти, війська НАТО, і тільки після них можемо бути ми. Якщо спіймаєте. Бо ми нещасні, маленькі українці.
Ось за таких людей і воює імперія. За маленьких, бідних, нещасних, яким усі винні. Вона їх завойовує, борзих розстрілює, сопливим витирає сльози, дає пайку, заганяє в стійло, дозволяє носити вишиванку і вивчати в школах українську мову. Факультативно.
А потім - забирає їх в свою імперську армію. І жене далі на захід, щоб завоювати інших маленьких, дурненьких європейців, яким так само, як і маленьким українцям, нема за що воювати і не хочеться вмирати.
(с) Юрій Касьянов
Ухилянти! Увесь світ крутиться довкола вас!
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Ви -- причина війни, і поки ви є -- війні бути...
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:25
Andrey2512 написав: beee написав:
Это за гранью моего понимания. Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.
Прям с языка сняли. Помнится по старым фильмам, если отряд боится - их в бой ведут командиры.
Интересно, что должно случиться, чтоб мы подошли к точке, когда наша илитка решит: вот теперь, если мы лично со своими родными не возьмём в руки оружие и не покажем пример - нам пипец.
Ребятишки, детский сад.
Времена Александра Македонского, когда полководец лично вёл войска в бой, давно закончились.
Сегодня это уровень максимум командира батальона. И то много. Это уже должна быть ситуация швах.
Предложите ещё Сырскому или Залужному лично с автоматом в руках возглавить наступление какого-нибудь взвода. Такое, в принципе, возможно. Когда это уже последний бой по принципу: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Не дай бог дойти до такого.
Это за гранью моего понимания. Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.
.........
Любой руководитель должен пройти по лестнице личными примером. Иначе он никогда не поймёт то, чем командует/руководит.
Ну прямо как сегодня.
К счастью, у нас давно не было войны и наши руководители и генералы не могли "пройти по лестнице" войны, они всё это делали в мирное время. Это минус, но ничего не поделаешь. И отправлять на смерть - тяжёлая обязанность любого командира. Он должен беречь жизни подчинённых, но уберечь всех не удастся никакому командиру.
И только война показывает кто на что годен. Кто боец, а кто трус и пустослов.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:28
beee написав:
Это за гранью моего понимания. Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.
Как вчера Мартынюк сказала петрову: всё равно умирать нужно, какая разница говорит когда. Ну умри завтра, чего мамаши кипишуют за сыночка, ей не ясно
Какая Мартынюк какому Петрову и где? Видео есть(ссылочка)?
По теме - продолжая дискуссии с идиотом получишь бульдозером по кумполу от его невероятного опыта, а его у него действительно невероятно. В танке горел, под прямое попадание ФАБа попал, эпицентр термоядерного взрыва его тоже зацепил.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:54
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