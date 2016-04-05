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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6083608460856086
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:05

  detroytred написав:Треба дивитись чому активісти не змогли переконати, увлєкті пересічних. Хоч чим -- хоч ідеями, пропагандою, хоч грошима, хоч покараннями, хоч чим.
Ось це і буде причина.

  vitaliiangel написав:работать с причинами возражений никто не хочет, ищут простые решения типа всё запретить, загнать крысу в угол, чтобы ей некуда было деваться.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:08

Кас'янов дивний: сам на початку показує, що Черчіль зміг ... Тому і такий результат.
Тепер сучасні європейські можновладці не в стані.
Але провина на пересічних?

Що з логікою...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:13

  detroytred написав:Кас'янов дивний: сам на початку показує, що Черчіль зміг ... Тому і такий результат.
Тепер сучасні європейські можновладці не в стані.
Але провина на пересічних?

Що з логікою...

Касьянов "забыл" рассказать как Англия до Черчилля драла 3 шкуры с пэрэсичного и пилила военный бюджет. Или не драла и не пилила? может в этом причина.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:20

  Bobua написав:




Ухилянти! Увесь світ крутиться довкола вас!
Ви -- центр світобудови!!
Ви -- причина війни, і поки ви є -- війні бути... :(

Причина війни це виключно політика влади, а війна це продовження політики насильницьким шляхом.
Військові не починають і не завершуються війни.
Жодна війна не закінчується повним розгромом, а перемовинами.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:21

  барабашов написав:
  beee написав:Это за гранью моего понимания. Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.
Как вчера Мартынюк сказала петрову: всё равно умирать нужно, какая разница говорит когда. Ну умри завтра, чего мамаши кипишуют за сыночка, ей не ясно

Какая Мартынюк какому Петрову и где? Видео есть(ссылочка)?
По теме - продолжая дискуссии с идиотом получишь бульдозером по кумполу от его невероятного опыта, а его у него действительно невероятно. В танке горел, под прямое попадание ФАБа попал, эпицентр термоядерного взрыва его тоже зацепил.


https://t.me/d_yelisevich/4354
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:27

  beee написав:
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она всё правильно сказала, только проблема как и когда умереть не её собачье дело, она хоть одного ребёнка родила, чтобы так легко обесценивать чужие жизни. Абсурд ситуации в том, что в окопы посылают те, кто сами не в окопах. Умирать чужих детей призывают те, кто сами не рожали (или отправили детей заграницу). Где наёп? :twisted:
  beee написав:Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.
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  #<1 ... 6083608460856086
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