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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6084608560866087>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:08

Кас'янов дивний: сам на початку показує, що Черчіль зміг ... Тому і такий результат.
Тепер сучасні європейські можновладці не в стані.
Але провина на пересічних?

Що з логікою...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:13

  detroytred написав:Кас'янов дивний: сам на початку показує, що Черчіль зміг ... Тому і такий результат.
Тепер сучасні європейські можновладці не в стані.
Але провина на пересічних?

Що з логікою...

Касьянов "забыл" рассказать как Англия до Черчилля драла 3 шкуры с пэрэсичного и пилила военный бюджет. Или не драла и не пилила? может в этом причина.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:20

  Bobua написав:




Ухилянти! Увесь світ крутиться довкола вас!
Ви -- центр світобудови!!
Ви -- причина війни, і поки ви є -- війні бути... :(

Причина війни це виключно політика влади, а війна це продовження політики насильницьким шляхом.
Військові не починають і не завершуються війни.
Жодна війна не закінчується повним розгромом, а перемовинами.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:21

  барабашов написав:
  beee написав:Это за гранью моего понимания. Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.
Как вчера Мартынюк сказала петрову: всё равно умирать нужно, какая разница говорит когда. Ну умри завтра, чего мамаши кипишуют за сыночка, ей не ясно

Какая Мартынюк какому Петрову и где? Видео есть(ссылочка)?
По теме - продолжая дискуссии с идиотом получишь бульдозером по кумполу от его невероятного опыта, а его у него действительно невероятно. В танке горел, под прямое попадание ФАБа попал, эпицентр термоядерного взрыва его тоже зацепил.


https://t.me/d_yelisevich/4354
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:27

  beee написав:
https://t.me/d_yelisevich/4354

она всё правильно сказала, только проблема как и когда умереть не её собачье дело, она хоть одного ребёнка родила, чтобы так легко обесценивать чужие жизни. Абсурд ситуации в том, что в окопы посылают те, кто сами не в окопах. Умирать чужих детей призывают те, кто сами не рожали (или отправили детей заграницу). Где наёп? :twisted:
  beee написав:Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:41

vitaliiangel ,
Правильно тебя ЛАД назвал инфантильным.
«Как директор может посылать рыть яму, если сам не рыл»
«Как виталььон может указывать уборщице, как мыть туалет , если сам не мыл»
Как Залужный может отправлять вертолеты на Белгород, если он сам туда не летал да и летать не умеет»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:46

  vitaliiangel написав:
  beee написав:Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.


якщо військовослужбовець ТЦК брав участь у бойових діях та/або поранений, тоді повістка обгрунтована?
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:53

дивлюсь фотки із влучання в одесі і прозріваю. дві плити перекриття розвалило, а несучі пілони (чи колони) цілі стоять. в панельці би при такому ударі стопудово весь проліт склало. моноліт рулить
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:57

Сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА,

всього росіяни запустили по Україні 158 повітряних цілей.

детальніша статистика:

— 87/90 крилатих ракет Х-101;
— 27/36 БПЛА «Shahed-136/131».
— 0/8 ракет Х-22/32.
— 0/5 ракет Х-59/31П.
— 0/14 балістичних ракет (С-300, С-400, Іскандер-М).
— 0/5 надзвукових ракет Х-47М2 «Кинджал».
Зображення
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 29 гру, 2023 14:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:якщо військовослужбовець ТЦК брав участь у бойових діях та/або поранений, тоді повістка обгрунтована?


Люди чувствуют фальшь, как не крути. Раздавать повестки - очень ответственная работа, как по мне. И серьёзная, и морально тяжелая, особенно во время войны. Это не штраф выписать за нарушение ПДД.

Поэтому совесть у этих людей должна быть чиста. А что мы видим? Одного за бабло отпускают, а у кого нет денег - отправляют, при чём за шкирки волокут в бусик. Как им спится по ночам?
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