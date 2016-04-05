Ухилянти! Увесь світ крутиться довкола вас! Ви -- центр світобудови!! Ви -- причина війни, і поки ви є -- війні бути...
Причина війни це виключно політика влади, а війна це продовження політики насильницьким шляхом. Військові не починають і не завершуються війни. Жодна війна не закінчується повним розгромом, а перемовинами.
beee написав:Это за гранью моего понимания. Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера. Как вчера Мартынюк сказала петрову: всё равно умирать нужно, какая разница говорит когда. Ну умри завтра, чего мамаши кипишуют за сыночка, ей не ясно
Какая Мартынюк какому Петрову и где? Видео есть(ссылочка)? По теме - продолжая дискуссии с идиотом получишь бульдозером по кумполу от его невероятного опыта, а его у него действительно невероятно. В танке горел, под прямое попадание ФАБа попал, эпицентр термоядерного взрыва его тоже зацепил.
она всё правильно сказала, только проблема как и когда умереть не её собачье дело, она хоть одного ребёнка родила, чтобы так легко обесценивать чужие жизни. Абсурд ситуации в том, что в окопы посылают те, кто сами не в окопах. Умирать чужих детей призывают те, кто сами не рожали (или отправили детей заграницу). Где наёп?
beee написав:Как можно чужую жизнь отправлять вместо себя без личного примера.
vitaliiangel , Правильно тебя ЛАД назвал инфантильным. «Как директор может посылать рыть яму, если сам не рыл» «Как виталььон может указывать уборщице, как мыть туалет , если сам не мыл» Как Залужный может отправлять вертолеты на Белгород, если он сам туда не летал да и летать не умеет»