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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:12
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Кас'янов дивний: сам на початку показує, що Черчіль зміг ... Тому і такий результат.
Тепер сучасні європейські можновладці не в стані.
Але провина на пересічних?
Що з логікою...
Касьянов "забыл" рассказать как Англия до Черчилля драла 3 шкуры с пэрэсичного и пилила военный бюджет. Или не драла и не пилила? может в этом причина.
Для цього були колонії, хоча таки драла, десь за часів Кромвеля
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:16
vitaliiangel написав:
Сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА,
всього росіяни запустили по Україні 158 повітряних цілей.
детальніша статистика:
— 87/90 крилатих ракет Х-101;
— 27/36 БПЛА «Shahed-136/131».
— 0/8 ракет Х-22/32.
— 0/5 ракет Х-59/31П.
— 0/14 балістичних ракет (С-300, С-400, Іскандер-М).
— 0/5 надзвукових ракет Х-47М2 «Кинджал».
Ось вам чіткий сигнал від кацапії, як вони хотять перемовин. Хтось ще сумнівається?
Відповідь за це має бути як мінімум кримський міст.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:30
hume написав:
Во вторую чеченскую чеченцы поняли с кем имеют дело и начали творить такую дичь, что никто не хотел попадать живым в чеченский плен. Много на эту тему воспоминаний, можно почитать.
шановне пансьтво,
Ви там рибного супу не обїлись?
То псіхологічєські качок не підходить на фронт а алкашня й нарики підходять... то узькі утілізірують отброси общєства надо й нам ,то закликаєте творіть діч.
Ніфіга собі заявочки
а самому піти командиром взводу озброєних алкашів уголовніків кудись в посадку псіхологічєська готовність є?
Як ви їм будете обясняти про то шо їх надо утілізіровать?
В нас можно розстріл на місці? В морду дати можно?
Допустим завтра можно буде. Ви готові угрожать пістолетом озброєним наркоманам? А давайте плєнних стріляти й заніматись члєноврєдітєльством. Назначим успіха командуючим чорним отрядом гейдріха а флер назначим комісаршою.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:31
detroytred написав: Bobua написав:
За все доведеться заплатити. Якщо не вам, то вашим дітям.
Для політиків мобілізація - політичне питання. Політик не хоче мобілізації, тому що хоче подобатися електорату. Політик завжди думає про вибори; для політика програш на виборах означає програш у війні, а не навпаки. Нечасто буває, щоб політик став, як Вінстон Черчилль, військовим вождем країни, поклав свою політичну кар'єру на вівтар перемоги у війні. У нас немає таких політиків.
Для генералів мобілізація - питання ресурсів, необхідних для ведення війни. Для генералів електорат - це солдати. Солдати мають бути молодими, сильними, здоровими, навченими військовій науці, і бажано мотивованими. Генералам байдуже, звідки візьмуться ці люди, хто вони будуть - робітники, селяни, депутати чи чиновники. Головне, щоб вони були вчасно і в потрібній кількості.
Військкоматам байдуже, де брати людей у солдати. Для них мобілізація - це важка, невдячна робота, не завжди, до речі, прибуткова.
Вони змушені шукати солдатів на вулицях, ловити їх у нічних клубах, дорогою на роботу або в дитячий садок. Військкоматам наплювати на здоров'я, мотивацію, військовий досвід, на важливість роботи, яку мобілізовані виконують у тилу. Їхнє завдання - виконати план війни.
Для населення мобілізація - питання життя і смерті. Бо після навіть найбільш геройської смерті в бою немає вже ні перемоги, ні України, ні самого життя.
Ніхто не хоче вмирати. Тому нехай спочатку вмирають військові - бо їм за це гроші платять. Потім нехай помирають поліціянти - тому що вони носять зброю і нас штрафують. Потім чиновники - тому що ми їх ненавидимо. Потім бізнесмени - тому що багаті. Потім депутати, діти еліти, війська НАТО, і тільки після них можемо бути ми. Якщо спіймаєте. Бо ми нещасні, маленькі українці.
Ось за таких людей і воює імперія. За маленьких, бідних, нещасних, яким усі винні. Вона їх завойовує, борзих розстрілює, сопливим витирає сльози, дає пайку, заганяє в стійло, дозволяє носити вишиванку і вивчати в школах українську мову. Факультативно.
А потім - забирає їх в свою імперську армію. І жене далі на захід, щоб завоювати інших маленьких, дурненьких європейців, яким так само, як і маленьким українцям, нема за що воювати і не хочеться вмирати.
(с) Юрій Касьянов
Ухилянти! Увесь світ крутиться довкола вас!
Ви -- центр світобудови!!
Ви -- причина війни, і поки ви є -- війні бути...
Почекайте!
Виходить, українці такі самі, як європейці?!
Тоді якого дива "борзі" (активісти) очікували від пересічного?
І в кому-чому причина війна, за логікою автора, якщо імперія може використати пересічного українця, європейця для своїх завойовницьких цілей; а активісти - ні.
Активісти демократій самі відмовились від цього (створивши демократію), переконати пересічних не зуміли-не хотіли- не змогли.
А тепер відповідальними роблять пересічних???
Що звичайні обивателі не стали героями.
Так схаменіться-то!
Апріорі пересічний за своєю природою був, є і буде "нещасним, маленьким".
Це його природний стан.
І саме тільки активісти-герої суспільства рухали і повинні рухати суспільство вперед. Це їх, саме їх природня функція.
Треба дивитись чому активісти не змогли переконати, увлєкті пересічних. Хоч чим -- хоч ідеями, пропагандою, хоч грошима, хоч покараннями, хоч чим.
Ось це і буде причина.
Захід дає неймовірні гроші. Мільярди $ (трильйони грв).
Майже вдев`ятеро більша зарплата на нулі, аніж середня в Україні (13878 за даними ПФУ на перші 9міс 2023 року).
Надалі логічно буде гроші прикручувати (== штраф за запізнення, і тим більший чим триваліше запізнення...), і переходити до “копняків”. Наразі ті “копняки”, що через них почав пищати увесь форум -- видаються надто м`якими, лагідними. Я сподівався на “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” -- у всіх крамницях країни. Навіть при оплаті готівкою...
Чи жіночки на касах прикриватимуть ухилянтів? Все аж так погано? Невже і їм не потрібне військо, що закриватиме дорогу гвалтівникам кадирова, прігожина і путлєра?
Як так могло статись, що “тецека погані”, а ухилянти “хороші”? Хто зміг аж так навиворіт познущатись над здоровою свідомістю у тилах?
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Bobua
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:44
beee написав:
...........
Жодна війна не закінчується повним розгромом, а перемовинами.
1945?
Первая мировая (если не подходить слишком формально)?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:46
ЛАД написав: beee написав:
...........
Жодна війна не закінчується повним розгромом, а перемовинами.
1945?
Первая мировая (если не подходить слишком формально)?
німців зачистили під 0?
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flyman
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:47
Banderlog написав:
..а самому піти командиром взводу озброєних алкашів уголовніків кудись в посадку псіхологічєська готовність є?
Як ви їм будете обясняти про то шо їх надо утілізіровать?
Навіщо? Нехай окопи риють чи розмінуванням займаються. Хоч якась користь на фронті від них має бути чи ні?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:49
fler написав: Banderlog написав:
..а самому піти командиром взводу озброєних алкашів уголовніків кудись в посадку псіхологічєська готовність є?
Як ви їм будете обясняти про то шо їх надо утілізіровать?
Навіщо? Нехай окопи риють чи розмінуванням займаються. Хоч якась користь на фронті від них має бути чи ні?
Недавно писали, що пенсіонери це баласт, можна 2 в 1, для чого їм животіти на жалюгідну пенсію, якщо можна героями, а не "кірпіч на голову".
ідей креативних багато
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:57
flyman написав: ЛАД написав: beee написав:
...........
Жодна війна не закінчується повним розгромом, а перемовинами.
1945?
Первая мировая (если не подходить слишком формально)?
німців зачистили під 0?
Тобі б не сподобалось бути берлінцем в 1945.. І підвал би не врятував.. Да і німкені не дуже вдоволені залишились. Я так розумію ти вже морально готовий бути з новою владою? «Не під нуль же.»
«Рузьке офіцерам треба теж десь жити, кавалірка тут як тут..»
«під росією нахалбуд робить не х2, а х4»
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:00
Bobua написав:
Як так могло статись, що “тецека погані”, а ухилянти “хороші”? Хто зміг аж так навиворіт познущатись над здоровою свідомістю у тилах?
Мови не було про хто хороші, а хто пагані. Мова була про причину такої ситуації (в логіці Кас'янова).
Дивіться. Ще з одного боку:
активісти за свою активну функцію в суспільстві і мають владу, посади, більше майна. Хоч політичні активні, хоч економічно і т.д.
Пересічні звичайно на словах обурені цим... Можна сказати, що неправі. Бо активні все ж таки справедливо отримують більше.
Тепер прийшов час, що активісти почали вимагати від пересічних такої активності. На практиці!
Різниця -- обурення на словах, буркотіння, але ж ніяк не забирання в активних їх майна, влади, посад, пільг.
І тепер активісти бажають практичної активності від пересічних.
Ті тільки на словах, ці вже на практиці.
От тому і вийшов такий розбаланс...
Бо активісти свої обов'язки виконували так собі...
А тепер схотіли, щоб пересічні свої обов'язки виконали по максимуму -- ціною здоров'я та життя. Як повинні робити активісти-герої.
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