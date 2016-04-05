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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6086608760886089>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Прям с языка сняли. Помнится по старым фильмам, если отряд боится - их в бой ведут командиры.


иногда командиры посылали сыновей (правда не своих, а своего друга)

— Так вот, как отец, раз вышло
На жизнь и смерть воевать,
Отцовский мой долг и право
Сыном своим рисковать,
Раньше других я должен
Сына вперед посылать.
Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!—
Такая уж поговорка
У майора была.
— Понял меня?— Все понял.
Разрешите идти?— Иди!—
Майор остался в землянке
Снаряды рвались впереди.
Костантин Симонов(с)Сын Артиллериста
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:52

prodigy по Одессе прилетело, вы там целы?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:54

vitaliiangel ,


уточняю за 5 копеек, птамуш если бы платили адекватные риску деньги, на фронт стояла бы очередь желающих за год купить квартиру и приличное авто (если не убьют).


А ты сколько за год заплатил налогов, чтобы фронтовикам раздавать квартиру и приличную машину за год войны? Или ты горазд чужие деньги раздавать, но сам ни налоги, ни воевать?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:05

  fler написав:
  Banderlog написав:..а самому піти командиром взводу озброєних алкашів уголовніків кудись в посадку псіхологічєська готовність є?
Як ви їм будете обясняти про то шо їх надо утілізіровать?

Навіщо? Нехай окопи риють чи розмінуванням займаються. Хоч якась користь на фронті від них має бути чи ні?


шкоди більше ніж користі-будуть красти зрбою(міни) і продавати-на гроші купляти алкоголь/наркоту і по новому колу
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:07

  Mimohod написав:Кстати, никогда не понимал смысл пословицы про крыс и тонущий корабль. В том плане, что ж этим крысам, идти на дно вместе с кораблем?

судно не їх, вони "окупаси"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:09

  vitaliiangel написав:prodigy по Одессе прилетело, вы там целы?


прилетело в один дом,
утром 08.04 у меня над головой в тумане ракета пролетела со свистом

в городе туман і пробкі (трафік как обычно с 8-17)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:14

  flyman написав:
  Mimohod написав:Кстати, никогда не понимал смысл пословицы про крыс и тонущий корабль. В том плане, что ж этим крысам, идти на дно вместе с кораблем?

судно не їх, вони "окупаси"


не судні немає щурів/мишів/тарганів , якщо що десь знаходять-то роблять дератизацію/дезінсекцію
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:17

В ГУР зазначили, що зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.

Серед ключових цілей вказаних заходів: дискредитація процесу мобілізації, сприяння масштабному відтоку населення з України, інспірація розколів за регіональним принципом.

"Пропоновані наративи: "Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев"; "Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС"; "В Кієвє нє мобілізіруют - все ґуляют і вєсєлятся", - поінформували в ГУР.

Водночас, як зазначили в розвідці, так звані кремлівські "аналітики" вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком "русского міра", катастрофічно впала.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:19

РФ витратила на масований удар по Україні більше $1,27 мілья

https://www.unian.ua/war/masovaniy-udar ... 97163.html

Ракетний удар Росії спровокував посла США: "Україна потребує фінансування вже зараз"
https://www.unian.ua/world/raketniy-uda ... 96944.html
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:24

  somilitark написав:
  hume написав:На днях в Херсоне обстреляли жилой центр, потом вокзал с гражданскими,сегодня в Одессе попали в жилые дома. И по традиции мы погрозим пальцем скажем, что это военные преступления и так делать нельзя. Русские поржут и скажут, что это военные цели и вообще вы сами. Для остальных жителей рф эта война из телевизора. Пока мы не начнём отвечать зеркально обстрелы гражданских объектов будут продолжаться вечно.

Так рашисти чекають саме на це, потім скажуть які варвари ці укри і на західній допомозі можна ставити хрест, ви геніальний пане, премію розумник року в студію!


Ага, прекратится. Помню как правительство Бельгии возмутилось когда рдк с бельгийским оружием освобождали Белгородскую область. И что? Возмутились, погрозили пальцем но сказали, что это не повлияет на дальнейшую помощь Украине + речь шла сугубо о применении западного оружия по территории рф. Но вы, в принципе как обычно, не понимаете сути написаного. Русские не боятся украинцев, они их сначала убивают, потом, если положение безвыходное, с радостью сдаются в разрекламированный плен. Они не боятся что их расстреляют по дороге, отрежут голову или ампутируют обе стопы по дороге в место заключения. Они дают интервью и говорят, что вернутся и продолжат воевать.

После той дичи, которую творят русские с нашими пленными ничего не случится если мы будем делать то же самое. Они животные, и поступать с ними нужно так же.

Русским было абсолютно плевать когда грозный стирали с лица земли, но, как только война пришла в русские города сразу начался такой вой, что её (войну) быстро закончили и по сей день выплачивают "репарации" чечне. Платят потому что взрывы метро, норд осты и школы в Беслане могут повтоиться. А когда по телевизору гибнут украинцы им просто по приколу, как было по приколу смотреть на бомбардировки Грозного.

Запад и дальше будет помогать, они обеспечивают заказами свою оборонку и делают рекламу своего вооружения, но вам этого не понять.
hume
 
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