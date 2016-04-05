RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6087608860896090>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:42

  Banderlog написав:
  hume написав:
Во вторую чеченскую чеченцы поняли с кем имеют дело и начали творить такую дичь, что никто не хотел попадать живым в чеченский плен. Много на эту тему воспоминаний, можно почитать.

шановне пансьтво,
Ви там рибного супу не обїлись?
То псіхологічєські качок не підходить на фронт а алкашня й нарики підходять... то узькі утілізірують отброси общєства надо й нам ,то закликаєте творіть діч.
Ніфіга собі заявочки
а самому піти командиром взводу озброєних алкашів уголовніків кудись в посадку псіхологічєська готовність є?
Як ви їм будете обясняти про то шо їх надо утілізіровать?
В нас можно розстріл на місці? В морду дати можно?
Допустим завтра можно буде. Ви готові угрожать пістолетом озброєним наркоманам? А давайте плєнних стріляти й заніматись члєноврєдітєльством. Назначим успіха командуючим чорним отрядом гейдріха а флер назначим комісаршою.


Не понятно где я писал что алкашей и наркоманов нужно призывать? Я констатировал факт, что если человек стоит на учёте с зависимостью, то его не призывают. И высказал непонимание почему инвалидов третьей группы хотят мобилизировать, а алкоголиков нет. Давать зависимому человеку оружие такое себе решение. Нельзя спрогнозировать чем эта ситуация может закончится.


Касательно пленных высказался выше. Уже появилось много фото жилого дома в Одессе. Но мы же не такие как эти клятые русские, мы не будем зеркально отвечать.Будет как с нашими расстреляными пленными.. наша прокуратура возбудит уголовное дело.
hume
 
Повідомлень: 9349
З нами з: 27.12.12
Подякував: 937 раз.
Подякували: 1868 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:45

  prodigy написав:
  Andrey2512 написав:Прям с языка сняли. Помнится по старым фильмам, если отряд боится - их в бой ведут командиры.


иногда командиры посылали сыновей (правда не своих, а своего друга)

— Так вот, как отец, раз вышло
На жизнь и смерть воевать,
Отцовский мой долг и право
Сыном своим рисковать,
Раньше других я должен
Сына вперед посылать.
Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!—
Такая уж поговорка
У майора была.
— Понял меня?— Все понял.
Разрешите идти?— Иди!—
Майор остался в землянке
Снаряды рвались впереди.
Костантин Симонов(с)Сын Артиллериста

https://youtu.be/LsvRoqWp97E?si=IFYfPnqtAguGbjk6
yama
 
Повідомлень: 4567
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8896 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:49

  Mimohod написав:Кстати, никогда не понимал смысл пословицы про крыс и тонущий корабль. В том плане, что ж этим крысам, идти на дно вместе с кораблем?



пацюки:
1) користувались житлом і теплом (безплатно),
2) брали їжу (безплатно),
3) і ще й псували, погіршували міцність(?), гадили...

А єдина користь від них -- повідомили своєю втечею про затоплення внизу.
Сенсори могли би впоратись дешевше і краще.

Якби ті пацюки були порядними, то зміцнювали би конструкцію корабля...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1662
З нами з: 24.08.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:04

Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21475
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2341 раз.
Подякували: 3323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так може треба кинути сходинку на берег і подивитись? Може таки є підтоплення, а сенсори вже вкрали і пропили?
Востаннє редагувалось Mimohod в П'ят 29 гру, 2023 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 170
З нами з: 13.10.08
Подякував: 441 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:09

  Bobua написав:Як так могло статись, що “тецека погані”, а ухилянти “хороші”? Хто зміг аж так навиворіт познущатись над здоровою свідомістю у тилах?

Хто ? Самі ж ТЦК, своїм бєспрєдєлом це і зробили. А ти, особисто ти, підтримував цей бєспрєдєл.
Навіть більше, ти пропонував "ухилянтів" розстрілювати

А теперь пускаєшь соплі, а як так сталось ?

Замість того, щоб виконувати закони, чомусь вирішили, що прокатить і так.
Можно не пред"являти документи, можно пакувати в буси

І я тобі вже писав, ухилянт - це той, хто отримав "бойову" повістку і не з"явився в призначений час. Все.
Все інше - це твої особисті фантазії
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8895
З нами з: 31.08.09
Подякував: 530 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:20

  pesikot написав:
  Bobua написав:Як так могло статись, що “тецека погані”, а ухилянти “хороші”? Хто зміг аж так навиворіт познущатись над здоровою свідомістю у тилах?

Хто ? Самі ж ТЦК, своїм бєспрєдєлом це і зробили. А ти, особисто ти, підтримував цей бєспрєдєл.
Навіть більше, ти пропонував "ухилянтів" розстрілювати
.....
Замість того, щоб виконувати закони, чомусь вирішили, що прокатить і так.
Можно не пред"являти документи, можно пакувати в буси


різдвяне диво це коли на форумі твій одвічний опонент грузить іншого твоїми ж "наративами" річної давності)))
Десь так за рік всі почнем співати в унісон? )
Letusrock
 
Повідомлень: 1058
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Во вторую чеченскую чеченцы поняли с кем имеют дело и начали творить такую дичь, что никто не хотел попадать живым в чеченский плен. Много на эту тему воспоминаний, можно почитать.

В першу чеченську теж багато чого було, як і в перерві між війнами. Ми так не можемо хоча б тому, що в нас різні спонсори. У них саудити, які тільки додавали долари за відео відрізання органів, бо самі такі (хоча б вбивство в посольстві). Наші спонсори, за такі звірства, швидко обнулять свою допомогу.
lapay
 
Повідомлень: 13666
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:24

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Bobua написав:Як так могло статись, що “тецека погані”, а ухилянти “хороші”? Хто зміг аж так навиворіт познущатись над здоровою свідомістю у тилах?

Хто ? Самі ж ТЦК, своїм бєспрєдєлом це і зробили. А ти, особисто ти, підтримував цей бєспрєдєл.
Навіть більше, ти пропонував "ухилянтів" розстрілювати
.....
Замість того, щоб виконувати закони, чомусь вирішили, що прокатить і так.
Можно не пред"являти документи, можно пакувати в буси


різдвяне диво це коли на форумі твій одвічний опонент грузить іншого твоїми ж "наративами" річної давності)))
Десь так за рік всі почнем співати в унісон? )

Дійсно диво, коли ти почав, нарешті читати, а не тільки писати )

Про те, що я написав вище, я писав завжди
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8895
З нами з: 31.08.09
Подякував: 530 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:34

  Hennady написав:
ні.
це так не працює.
зарплата є зарплата.
режим праці державу не цікавить.


Саме так це і працює. Точніше, так розраховується такий показник, як середня зарплата.
Це є моя робота, так що знаю, про що говорю.


А...
От звідки виходить смішна середня зарплата, не пов`язана з реальністю, і суттєво вища аніж пенс.фонд пише.

Але хай там -- спроби так просто обійти обмеження на бронювання не вдадуться.
Сенс у тому, що не чіпатимуть працівників, що сплачують багато ЄСВ, ПДФО, ВЗ (і, потенційно -- ПДВ).
Спроби платити мало, і волати, що вони працюють лише 1день на тиждень -- мають припинити миттєво. Заберуть 4/5 працівників і лишиться 1/5 на повному роб.тижні і зі справжніми 35тис/міс. :)
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1662
З нами з: 24.08.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 6087608860896090>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 147505
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 535277
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 15280
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2598)
29.12.2023 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.