hume написав: Во вторую чеченскую чеченцы поняли с кем имеют дело и начали творить такую дичь, что никто не хотел попадать живым в чеченский плен. Много на эту тему воспоминаний, можно почитать.
шановне пансьтво, Ви там рибного супу не обїлись? То псіхологічєські качок не підходить на фронт а алкашня й нарики підходять... то узькі утілізірують отброси общєства надо й нам ,то закликаєте творіть діч. Ніфіга собі заявочки а самому піти командиром взводу озброєних алкашів уголовніків кудись в посадку псіхологічєська готовність є? Як ви їм будете обясняти про то шо їх надо утілізіровать? В нас можно розстріл на місці? В морду дати можно? Допустим завтра можно буде. Ви готові угрожать пістолетом озброєним наркоманам? А давайте плєнних стріляти й заніматись члєноврєдітєльством. Назначим успіха командуючим чорним отрядом гейдріха а флер назначим комісаршою.
Не понятно где я писал что алкашей и наркоманов нужно призывать? Я констатировал факт, что если человек стоит на учёте с зависимостью, то его не призывают. И высказал непонимание почему инвалидов третьей группы хотят мобилизировать, а алкоголиков нет. Давать зависимому человеку оружие такое себе решение. Нельзя спрогнозировать чем эта ситуация может закончится.
Касательно пленных высказался выше. Уже появилось много фото жилого дома в Одессе. Но мы же не такие как эти клятые русские, мы не будем зеркально отвечать.Будет как с нашими расстреляными пленными.. наша прокуратура возбудит уголовное дело.
Andrey2512 написав:Прям с языка сняли. Помнится по старым фильмам, если отряд боится - их в бой ведут командиры.
иногда командиры посылали сыновей (правда не своих, а своего друга)
— Так вот, как отец, раз вышло На жизнь и смерть воевать, Отцовский мой долг и право Сыном своим рисковать, Раньше других я должен Сына вперед посылать. Держись, мой мальчик: на свете Два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может Вышибить из седла!— Такая уж поговорка У майора была. — Понял меня?— Все понял. Разрешите идти?— Иди!— Майор остался в землянке Снаряды рвались впереди.
Bobua написав:Як так могло статись, що “тецека погані”, а ухилянти “хороші”? Хто зміг аж так навиворіт познущатись над здоровою свідомістю у тилах?
Хто ? Самі ж ТЦК, своїм бєспрєдєлом це і зробили. А ти, особисто ти, підтримував цей бєспрєдєл. Навіть більше, ти пропонував "ухилянтів" розстрілювати ..... Замість того, щоб виконувати закони, чомусь вирішили, що прокатить і так. Можно не пред"являти документи, можно пакувати в буси
різдвяне диво це коли на форумі твій одвічний опонент грузить іншого твоїми ж "наративами" річної давності))) Десь так за рік всі почнем співати в унісон? )
hume написав:Во вторую чеченскую чеченцы поняли с кем имеют дело и начали творить такую дичь, что никто не хотел попадать живым в чеченский плен. Много на эту тему воспоминаний, можно почитать.
В першу чеченську теж багато чого було, як і в перерві між війнами. Ми так не можемо хоча б тому, що в нас різні спонсори. У них саудити, які тільки додавали долари за відео відрізання органів, бо самі такі (хоча б вбивство в посольстві). Наші спонсори, за такі звірства, швидко обнулять свою допомогу.
Bobua написав:Як так могло статись, що “тецека погані”, а ухилянти “хороші”? Хто зміг аж так навиворіт познущатись над здоровою свідомістю у тилах?
Хто ? Самі ж ТЦК, своїм бєспрєдєлом це і зробили. А ти, особисто ти, підтримував цей бєспрєдєл. Навіть більше, ти пропонував "ухилянтів" розстрілювати ..... Замість того, щоб виконувати закони, чомусь вирішили, що прокатить і так. Можно не пред"являти документи, можно пакувати в буси
різдвяне диво це коли на форумі твій одвічний опонент грузить іншого твоїми ж "наративами" річної давності))) Десь так за рік всі почнем співати в унісон? )
Дійсно диво, коли ти почав, нарешті читати, а не тільки писати )
ні. це так не працює. зарплата є зарплата. режим праці державу не цікавить.
Саме так це і працює. Точніше, так розраховується такий показник, як середня зарплата. Це є моя робота, так що знаю, про що говорю.
А... От звідки виходить смішна середня зарплата, не пов`язана з реальністю, і суттєво вища аніж пенс.фонд пише.
Але хай там -- спроби так просто обійти обмеження на бронювання не вдадуться. Сенс у тому, що не чіпатимуть працівників, що сплачують багато ЄСВ, ПДФО, ВЗ (і, потенційно -- ПДВ). Спроби платити мало, і волати, що вони працюють лише 1день на тиждень -- мають припинити миттєво. Заберуть 4/5 працівників і лишиться 1/5 на повному роб.тижні і зі справжніми 35тис/міс.