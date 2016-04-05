hume написав:

somilitark написав: hume написав: На днях в Херсоне обстреляли жилой центр, потом вокзал с гражданскими,сегодня в Одессе попали в жилые дома. И по традиции мы погрозим пальцем скажем, что это военные преступления и так делать нельзя. Русские поржут и скажут, что это военные цели и вообще вы сами. Для остальных жителей рф эта война из телевизора. Пока мы не начнём отвечать зеркально обстрелы гражданских объектов будут продолжаться вечно. На днях в Херсоне обстреляли жилой центр, потом вокзал с гражданскими,сегодня в Одессе попали в жилые дома. И по традиции мы погрозим пальцем скажем, что это военные преступления и так делать нельзя. Русские поржут и скажут, что это военные цели и вообще вы сами. Для остальных жителей рф эта война из телевизора. Пока мы не начнём отвечать зеркально обстрелы гражданских объектов будут продолжаться вечно.

Так рашисти чекають саме на це, потім скажуть які варвари ці укри і на західній допомозі можна ставити хрест, ви геніальний пане, премію розумник року в студію! Так рашисти чекають саме на це, потім скажуть які варвари ці укри і на західній допомозі можна ставити хрест, ви геніальний пане, премію розумник року в студію!

Ага, прекратится. Помню как правительство Бельгии возмутилось когда рдк с бельгийским оружием освобождали Белгородскую область. И что? Возмутились, погрозили пальцем но сказали, что это не повлияет на дальнейшую помощь Украине + речь шла сугубо о применении западного оружия по территории рф. Но вы, в принципе как обычно, не понимаете сути написаного. Русские не боятся украинцев, они их сначала убивают, потом, если положение безвыходное, с радостью сдаются в разрекламированный плен. Они не боятся что их расстреляют по дороге, отрежут голову или ампутируют обе стопы по дороге в место заключения. Они дают интервью и говорят, что вернутся и продолжат воевать.После той дичи, которую творят русские с нашими пленными ничего не случится если мы будем делать то же самое. Они животные, и поступать с ними нужно так же.Русским было абсолютно плевать когда грозный стирали с лица земли, но, как только война пришла в русские города сразу начался такой вой, что её (войну) быстро закончили и по сей день выплачивают "репарации" чечне. Платят потому что взрывы метро, норд осты и школы в Беслане могут повтоиться. А когда по телевизору гибнут украинцы им просто по приколу, как было по приколу смотреть на бомбардировки Грозного.Запад и дальше будет помогать, они обеспечивают заказами свою оборонку и делают рекламу своего вооружения, но вам этого не понять.