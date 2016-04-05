hume написав:На днях в Херсоне обстреляли жилой центр, потом вокзал с гражданскими,сегодня в Одессе попали в жилые дома. И по традиции мы погрозим пальцем скажем, что это военные преступления и так делать нельзя. Русские поржут и скажут, что это военные цели и вообще вы сами. Для остальных жителей рф эта война из телевизора. Пока мы не начнём отвечать зеркально обстрелы гражданских объектов будут продолжаться вечно.
Так рашисти чекають саме на це, потім скажуть які варвари ці укри і на західній допомозі можна ставити хрест, ви геніальний пане, премію розумник року в студію!
Ага, прекратится. Помню как правительство Бельгии возмутилось когда рдк с бельгийским оружием освобождали Белгородскую область. И что? Возмутились, погрозили пальцем но сказали, что это не повлияет на дальнейшую помощь Украине + речь шла сугубо о применении западного оружия по территории рф. Но вы, в принципе как обычно, не понимаете сути написаного. Русские не боятся украинцев, они их сначала убивают, потом, если положение безвыходное, с радостью сдаются в разрекламированный плен. Они не боятся что их расстреляют по дороге, отрежут голову или ампутируют обе стопы по дороге в место заключения. Они дают интервью и говорят, что вернутся и продолжат воевать.
После той дичи, которую творят русские с нашими пленными ничего не случится если мы будем делать то же самое. Они животные, и поступать с ними нужно так же.
Русским было абсолютно плевать когда грозный стирали с лица земли, но, как только война пришла в русские города сразу начался такой вой, что её (войну) быстро закончили и по сей день выплачивают "репарации" чечне. Платят потому что взрывы метро, норд осты и школы в Беслане могут повтоиться. А когда по телевизору гибнут украинцы им просто по приколу, как было по приколу смотреть на бомбардировки Грозного.
Запад и дальше будет помогать, они обеспечивают заказами свою оборонку и делают рекламу своего вооружения, но вам этого не понять.
Будинки підривав пуйло, щоб почати другу чеченську. Допомогу і так дають по чайній ложці, буде чудова європейцям "нагода" просто злити Неньку і цілувати в попу пуйла, який даси енергію в півціни. Перезавантаження, нова стадія. Може і не до усіх рашаполонених відношення як в телевізорі, у вас є гарантії гарного відношення, коли нашому воїну вбили нещодавна сослуживця ? Все дуже важко, і ви і я не праві, істина завжди десь посередині(((
Ukrainian написав:Україні потрібно розвивати власну ракетну програму щоб давати гідну відповідь на такі от атаки.
Те що розвивати ракетну програму варто - не обговорюється Але ставити собі за мету проведення дій під час яких а - витрачено 1 200 000 000 дорларів б - вибито 1000 вікон і вбито 6 цивільних + 200 поранено
budivelnik написав:Те що розвивати ракетну програму варто - не обговорюється Але ставити собі за мету проведення дій під час яких а - витрачено 1 200 000 000 дорларів б - вибито 1000 вікон і вбито 6 цивільних + 200 поранено
Якось виглядає по мудачному...
От 2 ракети і мінус 2 кораблі - це вау...
вам сообщают не всё. например я достоверно знаю о прилете по ангару с байрактарами. Где и когда конечно не скажу, чтобы не подставлять свой источник в СБУ. не надо думать что русня дебилы чтобы ракетами по 15 млн стрелять по гаражам.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 29 гру, 2023 18:14, всього редагувалось 3 разів.
Ukrainian написав:Україні потрібно розвивати власну ракетну програму щоб давати гідну відповідь на такі от атаки.
Те що розвивати ракетну програму варто - не обговорюється Але ставити собі за мету проведення дій під час яких а - витрачено 1 200 000 000 дорларів б - вибито 1000 вікон і вбито 6 цивільних + 200 поранено
Якось виглядає по мудачному...
От 2 ракети і мінус 2 кораблі - це вау...
Хз які там пошкодження були насправді і куди прилетіло. Тому я б не був таким самовпевненим.
budivelnik написав:Те що розвивати ракетну програму варто - не обговорюється Але ставити собі за мету проведення дій під час яких а - витрачено 1 200 000 000 дорларів б - вибито 1000 вікон і вбито 6 цивільних + 200 поранено
Якось виглядає по мудачному...
От 2 ракети і мінус 2 кораблі - це вау...
вам сообщают не всё. например я достоверно знаю о прилете по ангару с байрактарами. Где и когда конечно не скажу, чтобы не подставлять свой источник в СБУ. не надо думать что русня дебилы чтобы ракетами по 15 млн стрелять по гаражам.
І скільки ж було на складі Байрактарів щоб оправдати витрату 1 200 000 000
Тому ще раз Нам правильно що говорять не все... Але Львів дуже маленьке містечко для тих хто в ньому живе все життя. Тому, я точно знаю куди потрапила кожна з ПЯТИ ракет Я точно знаю що загинула ОДНА людина
Тобто 5 ракет вбило одну людину. Тепер дивимось офіційну інформацію
Російські загарбники обстріляли сім міст України, внаслідок чого загинули 26 осіб, а 132 дістали поранення.