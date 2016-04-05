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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 608860896090609160926093>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:56

  hume написав:
  somilitark написав:
  hume написав:На днях в Херсоне обстреляли жилой центр, потом вокзал с гражданскими,сегодня в Одессе попали в жилые дома. И по традиции мы погрозим пальцем скажем, что это военные преступления и так делать нельзя. Русские поржут и скажут, что это военные цели и вообще вы сами. Для остальных жителей рф эта война из телевизора. Пока мы не начнём отвечать зеркально обстрелы гражданских объектов будут продолжаться вечно.

Так рашисти чекають саме на це, потім скажуть які варвари ці укри і на західній допомозі можна ставити хрест, ви геніальний пане, премію розумник року в студію!


Ага, прекратится. Помню как правительство Бельгии возмутилось когда рдк с бельгийским оружием освобождали Белгородскую область. И что? Возмутились, погрозили пальцем но сказали, что это не повлияет на дальнейшую помощь Украине + речь шла сугубо о применении западного оружия по территории рф. Но вы, в принципе как обычно, не понимаете сути написаного. Русские не боятся украинцев, они их сначала убивают, потом, если положение безвыходное, с радостью сдаются в разрекламированный плен. Они не боятся что их расстреляют по дороге, отрежут голову или ампутируют обе стопы по дороге в место заключения. Они дают интервью и говорят, что вернутся и продолжат воевать.

После той дичи, которую творят русские с нашими пленными ничего не случится если мы будем делать то же самое. Они животные, и поступать с ними нужно так же.

Русским было абсолютно плевать когда грозный стирали с лица земли, но, как только война пришла в русские города сразу начался такой вой, что её (войну) быстро закончили и по сей день выплачивают "репарации" чечне. Платят потому что взрывы метро, норд осты и школы в Беслане могут повтоиться. А когда по телевизору гибнут украинцы им просто по приколу, как было по приколу смотреть на бомбардировки Грозного.

Запад и дальше будет помогать, они обеспечивают заказами свою оборонку и делают рекламу своего вооружения, но вам этого не понять.

Будинки підривав пуйло, щоб почати другу чеченську.
Допомогу і так дають по чайній ложці, буде чудова європейцям "нагода" просто злити Неньку і цілувати в попу пуйла, який даси енергію в півціни. Перезавантаження, нова стадія.
Може і не до усіх рашаполонених відношення як в телевізорі, у вас є гарантії гарного відношення, коли нашому воїну вбили нещодавна сослуживця ?
Все дуже важко, і ви і я не праві, істина завжди десь посередині(((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:57

  Bobua написав:Сенс у тому, що не чіпатимуть працівників, що сплачують багато ЄСВ, ПДФО, ВЗ (і, потенційно -- ПДВ).
Ого - прогрес....
Чи можна вважати тих в кого офіційна зарплата вище 35000, або розмір сплачених податків вищий від 16000 грн/місяць - не ухилянтами?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:58

  vitaliiangel написав:
Сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА,

всього росіяни запустили по Україні 158 повітряних цілей.

детальніша статистика:

— 87/90 крилатих ракет Х-101;
— 27/36 БПЛА «Shahed-136/131».
— 0/8 ракет Х-22/32.
— 0/5 ракет Х-59/31П.
— 0/14 балістичних ракет (С-300, С-400, Іскандер-М).
— 0/5 надзвукових ракет Х-47М2 «Кинджал».
Зображення
Зображення

Кинджалами по Києву уже не б’ють, усе збиває ппо.
Україні потрібно розвивати власну ракетну програму щоб давати гідну відповідь на такі от атаки.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:03

  Ukrainian написав:Україні потрібно розвивати власну ракетну програму щоб давати гідну відповідь на такі от атаки.
Те що розвивати ракетну програму варто - не обговорюється
Але ставити собі за мету проведення дій під час яких
а - витрачено 1 200 000 000 дорларів
б - вибито 1000 вікон і вбито 6 цивільних + 200 поранено

Якось виглядає по мудачному...

От 2 ракети і мінус 2 кораблі - це вау...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:10

  Ukrainian написав:Кинджалами по Києву уже не б’ють, усе збиває ппо.

https://t.me/CinCAFU/629
  budivelnik написав:Те що розвивати ракетну програму варто - не обговорюється
Але ставити собі за мету проведення дій під час яких
а - витрачено 1 200 000 000 дорларів
б - вибито 1000 вікон і вбито 6 цивільних + 200 поранено

Якось виглядає по мудачному...

От 2 ракети і мінус 2 кораблі - це вау...
вам сообщают не всё. например я достоверно знаю о прилете по ангару с байрактарами. Где и когда конечно не скажу, чтобы не подставлять свой источник в СБУ. не надо думать что русня дебилы чтобы ракетами по 15 млн стрелять по гаражам.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 29 гру, 2023 18:14, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:10

  budivelnik написав:
  Ukrainian написав:Україні потрібно розвивати власну ракетну програму щоб давати гідну відповідь на такі от атаки.
Те що розвивати ракетну програму варто - не обговорюється
Але ставити собі за мету проведення дій під час яких
а - витрачено 1 200 000 000 дорларів
б - вибито 1000 вікон і вбито 6 цивільних + 200 поранено

Якось виглядає по мудачному...

От 2 ракети і мінус 2 кораблі - це вау...

Хз які там пошкодження були насправді і куди прилетіло. Тому я б не був таким самовпевненим.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:17

  fler написав:Ось вам чіткий сигнал від кацапії, як вони хотять перемовин. Хтось ще сумнівається?
Відповідь за це має бути як мінімум кримський міст. :evil:

Кацапи завжди використовували ескалацію перед переговорами. Шановні форумчани, хоч трохи вчіть історію, тоді туман війни розвіється.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:30

  vitaliiangel написав:
  Ukrainian написав:Кинджалами по Києву уже не б’ють, усе збиває ппо.

https://t.me/CinCAFU/629
  budivelnik написав:Те що розвивати ракетну програму варто - не обговорюється
Але ставити собі за мету проведення дій під час яких
а - витрачено 1 200 000 000 дорларів
б - вибито 1000 вікон і вбито 6 цивільних + 200 поранено

Якось виглядає по мудачному...

От 2 ракети і мінус 2 кораблі - це вау...
вам сообщают не всё. например я достоверно знаю о прилете по ангару с байрактарами. Где и когда конечно не скажу, чтобы не подставлять свой источник в СБУ. не надо думать что русня дебилы чтобы ракетами по 15 млн стрелять по гаражам.
І скільки ж було на складі Байрактарів щоб оправдати витрату 1 200 000 000

Тому ще раз
Нам правильно що говорять не все...
Але Львів дуже маленьке містечко для тих хто в ньому живе все життя.
Тому, я точно знаю куди потрапила кожна з ПЯТИ ракет
Я точно знаю що загинула ОДНА людина

Тобто 5 ракет вбило одну людину.
Тепер дивимось офіційну інформацію
Російські загарбники обстріляли сім міст України, внаслідок чого загинули 26 осіб, а 132 дістали поранення.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.
Джерело: https://censor.net/ua/n3464564
Рашисти випустили 158 ракет та шахедів по Україні: Сили ППО знищили 114 ворожих цілей Джерело: https://censor.net/ua/n3464537


Проводимо маленьке порівняння
Львів - 5 ракет- 1 загиблий
Україна 158 ракет/шахедів - 26 загиблих= 158/26=6 обєктів на 1 загиблого

Якщо щось виглядає як жаба, зелене як жаба,живе в болоті як жаба і квакає як жаба - то це ЖАБА.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:44

budivelnik про жабу не понял.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:45

  budivelnik написав:І скільки ж було на складі Байрактарів щоб оправдати витрату 1 200 000 000

плохо считаете
cohan
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