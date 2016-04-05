budivelnik написав:

Тому, я точно знаю куди потрапила кожна з ПЯТИ ракет

Я точно знаю що загинула ОДНА людина

Тому ще разНам правильно що говорять не все...Але Львів дуже маленьке містечко для тих хто в ньому живе все життя.