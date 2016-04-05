RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 60896090609160926093>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:51

  vitaliiangel написав:budivelnik про жабу не понял.
Якщо те що знаєш на 99,99% має такі самі пропорції як передають ЗМІ - то з ймовірністю в 90% можна стверджувати що ЗМІ повідомляють правду.

ПС
Якщо подивитись мої дописи річної давності..то виявиться що співвідношення 5 ракет на 1 загиблу людину - було ї рік наза.
Так були втрати в мережі і так далі, були втрати де нам замовчували...але середнє значення вірне й до сьогодні.

От і виходить
москалики запустили по Україні 3000+/- далекобійних ракет
Які вбили менше 1000 осіб...
Питання
Чи є пуски ракет доцільними з військової(економічної) точки зору
Відповідь - ні
Тоді питання2
А нафіга запускають
Відповідь
Щоб населення боялось....

Тому й пояснюю кожному
Москалі витратили по 5-10 млн доларів на те щоб вбити ОДНОГО Українця.

Цього треба боятись?
Чи бути гордим від того що наше життя так дорого коштує для москалика?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26937
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:52

При оценке эффективности российских обстрелов стоит учитывать, что у нас сообщают только о попаданиях в гражданские объекты.
И ракеты с шахедами запускают не для того, чтобы убить побольше людей. Это так, "сопутствующие потери".
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 29 гру, 2023 18:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27062
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5212 раз.
Подякували: 4824 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:54

  ЛАД написав:При оценке эффективности российских обстрелов стоит учитывать, что у нас сообщают только о попаданиях в гражданские объекты.
Брехня
Про попадання на Яворівський полігон - повідомили
Про попадання на врученні нагород в 128 повідомили.
Тільки цих два випадки- приблизно 100 смертей в ЗСУ

При цьому я спеціально уточнив - ДАЛЕКОБІЙНИМИ РАКЕТАМИ
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26937
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:56

Для протоколу - так, попали тільки в туалет!©

  vitaliiangel написав:не надо думать что русня дебилы чтобы ракетами по 15 млн стрелять по гаражам.
Нє, вони дибіли)) і пуляють ракетами виключно по сільських туалетах))
Пам'ятаю, як на початках було радості на марафонах, що десь по сільському туалету прилетіло... - і звичайно, що тоді ніхто не думав, що є в 200-300м від того, чи іншого туалету... чи житлового будинку 🤬
  budivelnik написав:Тому ще раз
Нам правильно що говорять не все...
Але Львів дуже маленьке містечко для тих хто в ньому живе все життя.
Тому, я точно знаю куди потрапила кожна з ПЯТИ ракет
Я точно знаю що загинула ОДНА людина

Тобто 5 ракет вбило одну людину
Тобто, от дибіли - 5 ракет таки долетіло, але шкоди(звичайно, крім життя людини) зробили на 5копійок?
Долпойопи, правда? ;) :mrgreen: 🤦🤦‍♂️🤦🏻

Але я теж не хочу цю тему розвивати далі, так що СБУ - видихайте! 8) :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5705
З нами з: 18.03.21
Подякував: 217 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:56

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:При оценке эффективности российских обстрелов стоит учитывать, что у нас сообщают только о попаданиях в гражданские объекты.
Брехня
Про попадання на Яворівський полігон - повідомили
Про попадання на врученні нагород в 128 повідомили.
Тільки цих два випадки- приблизно 100 смертей в ЗСУ

При цьому я спеціально уточнив - ДАЛЕКОБІЙНИМИ РАКЕТАМИ

Такие вещи с большим количеством жертв не скроешь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27062
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5212 раз.
Подякували: 4824 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:58

  lapay написав:
  fler написав:Ось вам чіткий сигнал від кацапії, як вони хотять перемовин. Хтось ще сумнівається?
Відповідь за це має бути як мінімум кримський міст. :evil:

Кацапи завжди використовували ескалацію перед переговорами. Шановні форумчани, хоч трохи вчіть історію, тоді туман війни розвіється.

Яке ж ти дурне ....

Мабуть, минулого року, коли рашисти гатили по єнергетиці, то хтіли перемовин

Вчи історію, невиглас
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8900
З нами з: 31.08.09
Подякував: 530 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:От і виходить
москалики запустили по Україні 3000+/- далекобійних ракет
Які вбили менше 1000 осіб...
Питання
Чи є пуски ракет доцільними з військової(економічної) точки зору
Відповідь - ні
Тоді питання2
А нафіга запускають
Відповідь
Щоб населення боялось....

Відповідь лише частково вірна, бо вони не в людей цілять, а по об'єктам. В трансформаторах люди не живуть.
lapay
 
Повідомлень: 13669
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:01

  budivelnik написав:Тому й пояснюю кожному
Москалі витратили по 5-10 млн доларів на те щоб вбити ОДНОГО Українця
Ще раз пояснюю - а вони точно запускали своє лайно, щоб вбити якнайбільше українців, чи все ж таки... ;)

Отож!
Тому мовчимо і зайвого НЕ патякаєм! 8)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5705
З нами з: 18.03.21
Подякував: 217 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:02

  hume написав:
  Xenon написав:Після таких подій інакше дивишся на - подіїї в кацапіїї ( Норд Ост, Каширське шосе, і т.і)...

И именно после этих событий русских разбивал паралич от одного слова чеченец.

Расстрел украинских пленных уже просто стал обычным явлением, даже в СМИ его уже широко не освещают. А наши всё сюсюкаются, конфетки предлагают. Да отрежте вы пару голов в онлайне, дайте пару залпов из рсзо по Донецку, взорвите роддом в курске, потом естественно проведите расследование для западных партнёров.
Во вторую чеченскую чеченцы поняли с кем имеют дело и начали творить такую дичь, что никто не хотел попадать живым в чеченский плен. Много на эту тему воспоминаний, можно почитать.

Условия в украинском плену лучше, чем в самой армии рф. Да они с радостью будут сдаваться. Нужно сделать так, чтоб слово украинец у русских вызывало такой же страх как чеченец, а пока всё ровно наоборот. В ответ насмерти разрушенные многоэтажные дома мы выбили раму в Москва Сити

1. Если так делать, то чем мы будем отличаться от них?
Тогда, может, сразу объединиться против кого-то другого?
2. По пленным. Лучше будет, если они будут знать, что в плену им отрежут головы или хотя бы яйца, и вместо сдачи в плен будут сражаться до последнего патрона?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27062
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5212 раз.
Подякували: 4824 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:При оценке эффективности российских обстрелов стоит учитывать, что у нас сообщают только о попаданиях в гражданские объекты.
И ракеты с шахедами запускают не для того, чтобы убить побольше людей. Это так, "сопутствующие потери".

Більшість влучань навіть не близько і не в напрямку військових чи стратегічних об'єктів. Тому вони насправді лупашать ракетами і шахедами значною мірою чисто для терору і залякування.
І насправді це для нас в деякому сенсі добре, бо результати нікчемні порівняно з потенціалом ураження і вартістю. Вибиті шибки, побиті авто, і одиниці загиблих це непорівнюване з попаданнями в казарми чи склади боєприпасів і потенційно сотнями і тисячами загиблих воїнів.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34411
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 7924 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 60896090609160926093>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee, flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 147510
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 535287
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 15282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10721)
29.12.2023 18:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.