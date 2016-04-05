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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:51
vitaliiangel написав:budivelnik
про жабу не понял.
Якщо те що знаєш на 99,99% має такі самі пропорції як передають ЗМІ - то з ймовірністю в 90% можна стверджувати що ЗМІ повідомляють правду.
ПС
Якщо подивитись мої дописи річної давності..то виявиться що співвідношення 5 ракет на 1 загиблу людину - було ї рік наза.
Так були втрати в мережі і так далі, були втрати де нам замовчували...але середнє значення вірне й до сьогодні.
От і виходить
москалики запустили по Україні 3000+/- далекобійних ракет
Які вбили менше 1000 осіб...
Питання
Чи є пуски ракет доцільними з військової(економічної) точки зору
Відповідь - ні
Тоді питання2
А нафіга запускають
Відповідь
Щоб населення боялось....
Тому й пояснюю кожному
Москалі витратили по 5-10 млн доларів на те щоб вбити ОДНОГО Українця.
Цього треба боятись?
Чи бути гордим від того що наше життя так дорого коштує для москалика?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:52
При оценке эффективности российских обстрелов стоит учитывать, что у нас сообщают только о попаданиях в гражданские объекты.
И ракеты с шахедами запускают не для того, чтобы убить побольше людей. Это так, "сопутствующие потери".
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 29 гру, 2023 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:54
ЛАД написав:
При оценке эффективности российских обстрелов стоит учитывать, что у нас сообщают только
о попаданиях в гражданские
объекты.
Брехня
Про попадання на Яворівський полігон - повідомили
Про попадання на врученні нагород в 128 повідомили.
Тільки цих два випадки- приблизно 100 смертей в ЗСУ
При цьому я спеціально уточнив - ДАЛЕКОБІЙНИМИ РАКЕТАМИ
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:56
vitaliiangel написав:
не надо думать что русня дебилы чтобы ракетами по 15 млн стрелять по гаражам.
Нє, вони дибіли)) і пуляють ракетами виключно по сільських туалетах))
Пам'ятаю, як на початках було радості на марафонах, що десь по сільському туалету прилетіло... - і звичайно, що тоді ніхто не думав, що є в 200-300м від того, чи іншого туалету... чи житлового будинку 🤬
budivelnik написав:
Тому ще раз
Нам правильно що говорять не все...
Але Львів дуже маленьке містечко для тих хто в ньому живе все життя.Тому, я точно знаю куди потрапила кожна з ПЯТИ ракет
Я точно знаю що загинула ОДНА людинаТобто 5 ракет вбило одну людину
Тобто, от дибіли - 5 ракет таки долетіло, але шкоди(звичайно, крім життя людини) зробили на 5копійок?
Долпойопи, правда?
🤦🤦♂️🤦🏻
Але я теж не хочу цю тему розвивати далі, так що СБУ - видихайте!
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:56
budivelnik написав: ЛАД написав:
При оценке эффективности российских обстрелов стоит учитывать, что у нас сообщают только
о попаданиях в гражданские
объекты.
Брехня
Про попадання на Яворівський полігон - повідомили
Про попадання на врученні нагород в 128 повідомили.
Тільки цих два випадки- приблизно 100 смертей в ЗСУ
При цьому я спеціально уточнив - ДАЛЕКОБІЙНИМИ РАКЕТАМИ
Такие вещи с большим количеством жертв не скроешь.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:58
lapay написав: fler написав:
Ось вам чіткий сигнал від кацапії, як вони хотять перемовин. Хтось ще сумнівається?
Відповідь за це має бути як мінімум кримський міст.
Кацапи завжди використовували ескалацію перед переговорами. Шановні форумчани, хоч трохи вчіть історію, тоді туман війни розвіється.
Яке ж ти дурне ....
Мабуть, минулого року, коли рашисти гатили по єнергетиці, то хтіли перемовин
Вчи історію, невиглас
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:00
budivelnik написав:
От і виходить
москалики запустили по Україні 3000+/- далекобійних ракет
Які вбили менше 1000 осіб...
Питання
Чи є пуски ракет доцільними з військової(економічної) точки зору
Відповідь - ні
Тоді питання2
А нафіга запускають
Відповідь
Щоб населення боялось....
Відповідь лише частково вірна, бо вони не в людей цілять, а по об'єктам. В трансформаторах люди не живуть.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:01
budivelnik написав:
Тому й пояснюю кожному
Москалі витратили по 5-10 млн доларів на те щоб вбити ОДНОГО Українця
Ще раз пояснюю - а вони точно запускали своє лайно, щоб вбити якнайбільше українців, чи все ж таки...
Отож!
Тому мовчимо і зайвого НЕ патякаєм!
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:02
hume написав: Xenon написав:
Після таких подій інакше дивишся на - подіїї в кацапіїї ( Норд Ост, Каширське шосе, і т.і)...
И именно после этих событий русских разбивал паралич от одного слова чеченец.
Расстрел украинских пленных уже просто стал обычным явлением, даже в СМИ его уже широко не освещают. А наши всё сюсюкаются, конфетки предлагают. Да отрежте вы пару голов в онлайне, дайте пару залпов из рсзо по Донецку, взорвите роддом в курске, потом естественно проведите расследование для западных партнёров.
Во вторую чеченскую чеченцы поняли с кем имеют дело и начали творить такую дичь, что никто не хотел попадать живым в чеченский плен. Много на эту тему воспоминаний, можно почитать.
Условия в украинском плену лучше, чем в самой армии рф. Да они с радостью будут сдаваться. Нужно сделать так, чтоб слово украинец у русских вызывало такой же страх как чеченец, а пока всё ровно наоборот. В ответ насмерти разрушенные многоэтажные дома мы выбили раму в Москва Сити
1. Если так делать, то чем мы будем отличаться от них?
Тогда, может, сразу объединиться против кого-то другого?
2. По пленным. Лучше будет, если они будут знать, что в плену им отрежут головы или хотя бы яйца, и вместо сдачи в плен будут сражаться до последнего патрона?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:04
ЛАД написав:При оценке эффективности российских обстрелов стоит учитывать, что у нас сообщают только о попаданиях в гражданские объекты.
И ракеты с шахедами запускают не для того, чтобы убить побольше людей. Это так, "сопутствующие потери".
Більшість влучань навіть не близько і не в напрямку військових чи стратегічних об'єктів. Тому вони насправді лупашать ракетами і шахедами значною мірою чисто для терору і залякування.
І насправді це для нас в деякому сенсі добре, бо результати нікчемні порівняно з потенціалом ураження і вартістю. Вибиті шибки, побиті авто, і одиниці загиблих це непорівнюване з попаданнями в казарми чи склади боєприпасів і потенційно сотнями і тисячами загиблих воїнів.
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