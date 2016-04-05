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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:04
budivelnik написав:
то з ймовірністю в 90% можна стверджувати що ЗМІ повідомляють правду.
кто на войне скажет вам правду? возможно то что не хватает призывников тоже ипсо для русских. Такие вещи нельзя сообщать на публику, во первых вынесут депозиты, во вторых за 2 дня доллар +1,30 в третьих разбегутся по норам с собакой не найдёшь.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:06
pesikot написав: lapay написав: fler написав:
Ось вам чіткий сигнал від кацапії, як вони хотять перемовин. Хтось ще сумнівається?
Відповідь за це має бути як мінімум кримський міст.
Кацапи завжди використовували ескалацію перед переговорами. Шановні форумчани, хоч трохи вчіть історію, тоді туман війни розвіється.
Яке ж ти дурне ....
Мабуть, минулого року, коли рашисти гатили по єнергетиці, то хтіли перемовин
Вчи історію, невиглас
Хотели капитуляции.
В принципе, возможен и вариант lapay
для обеспечения лучшей позиции на переговорах. Переговоры они если даже хотят, то с позиции силы.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:07
pesikot написав:
Мабуть, минулого року, коли рашисти гатили по єнергетиці, то хтіли перемовин
Я з дебілами не спілкуюсь.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:09
lapay написав: pesikot написав:
Мабуть, минулого року, коли рашисти гатили по єнергетиці, то хтіли перемовин
Я з дебілами не спілкуюсь.
Дебіл ти сам, бо хочешь якісь перемовин
Перемовин про що ? Які умови ?
Давай, розумник, пиши, а не тринди
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:16
ЛАД написав: pesikot написав: lapay написав:
Кацапи завжди використовували ескалацію перед переговорами. Шановні форумчани, хоч трохи вчіть історію, тоді туман війни розвіється.
Яке ж ти дурне ....
Мабуть, минулого року, коли рашисти гатили по єнергетиці, то хтіли перемовин
Вчи історію, невиглас
Хотели капитуляции.
В принципе, возможен и вариант lapay
для обеспечения лучшей позиции на переговорах. Переговоры они если даже хотят, то с позиции силы.
Всякие неокрепшие умы, считаю, что будут именно переговоры. Вот, типа, договоримся на линии разграничения
Но пропускают тот факт, что рашисты под переговорами понимают капитуляцию Украины
При этом Украина сама должна предлагать "переговоры", рашисты благосклонно соглашаются на "переговоры"
А потом Украина принимает все условия рашистов и ставит свою подпись
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:17
Faceless написав:
ЛАД написав:При оценке эффективности российских обстрелов стоит учитывать, что у нас сообщают только о попаданиях в гражданские объекты.
И ракеты с шахедами запускают не для того, чтобы убить побольше людей. Это так, "сопутствующие потери".
Більшість влучань навіть не близько і не в напрямку військових чи стратегічних об'єктів. Тому вони насправді лупашать ракетами і шахедами значною мірою чисто для терору і залякування.
І насправді це для нас в деякому сенсі добре, бо результати нікчемні порівняно з потенціалом ураження і вартістю. Вибиті шибки, побиті авто, і одиниці загиблих це непорівнюване з попаданнями в казарми чи склади боєприпасів і потенційно сотнями і тисячами загиблих воїнів.
Сейчас Харьков обстреливают сравнительно редко и мало.
В прошлом году в начале стреляли, действительно, куда попало, позже было заметно, что стрельба стала явно более избирательной, но не без ошибок. Запускать ракеты по казармам экономически невыгодно. "тисячі загиблих воїнів" ни одна ракета не обеспечит, даже 100 редкость (если без ядерной боеголовки). Психологический террор, наверное, присутствует, но, думаю, тоже как "сопутствующий эффект".
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ЛАД
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:19
слышал как в америке увольняют работников: нашли, например, кого-то дешевле и через 5 инут - вы уволены, вы нам больше не понадобитесь.
к чему это.
у нас здесь два фронта - те, кто пожил в ссср и "капиталисты" - новое поколение.
так вот, ссср раздавало квартиры, давало работу, вследствие чего возникал "долг перед родиной".
сегодня все мы: покупаем жильё самостоятельно, рожаем детей за деньги, учимся за деньги, содержим полностью страну (налогоплательщики) и мало того - на каждого налогоплательщика приходится если не ошибаюсь - 4 пенисонера, т.е. даже пенсии у сегодняшних налогоплательщиков не будет.
поэтому те, кто ратует про долг родине, эта норма перешла от советского прошлого. в современном мире, вы удивитесь, никто никому ничего не должен вообще. гражданин только платит за услуги, которые ему подходят.
мало этого, каждый человек вправе выбирать любое гражданство, которое ему вздумается (с условиями его приобретения в другой стране есессно).
вроде согласно конвенции это называется оптация.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:23
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:При оценке эффективности российских обстрелов стоит учитывать, что у нас сообщают только о попаданиях в гражданские объекты.
И ракеты с шахедами запускают не для того, чтобы убить побольше людей. Это так, "сопутствующие потери".
Більшість влучань навіть не близько і не в напрямку військових чи стратегічних об'єктів. Тому вони насправді лупашать ракетами і шахедами значною мірою чисто для терору і залякування.
І насправді це для нас в деякому сенсі добре, бо результати нікчемні порівняно з потенціалом ураження і вартістю. Вибиті шибки, побиті авто, і одиниці загиблих це непорівнюване з попаданнями в казарми чи склади боєприпасів і потенційно сотнями і тисячами загиблих воїнів.
Сейчас Харьков обстреливают сравнительно редко и мало.
Особенно, за последние сутки .... и мало, и редко ...
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:25
beee написав:
слышал как в америке увольняют работников: нашли, например, кого-то дешевле и через 5 инут - вы уволены, вы нам больше не понадобитесь.
при мне так уволили человек 10 в Украине. Некоторых даже с приличных должностей (региональный директор например). Про разную мелочь даже не вникал, сам человек ушел или его ушли.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:26
lapay написав: fler написав:
Ось вам чіткий сигнал від кацапії, як вони хотять перемовин. Хтось ще сумнівається?
Відповідь за це має бути як мінімум кримський міст.
Кацапи завжди використовували ескалацію перед переговорами. Шановні форумчани, хоч трохи вчіть історію, тоді туман війни розвіється.
Історично це вірно. Але тут не той випадок. Думаю це банальна відповідь на знищений Новочеркаськ, або просто "плановий обстріл".
Додам також що по енергетичній інфраструктурі вже майже не б'ють. Тому що а)мало ракет; б)всі "солодкі" цілі вже відпрацьовані в 2022. Що на 100% збігається з прогнозом який я дав десь 2-3 місяці тому.
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