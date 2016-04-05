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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:26
неужели так сложно сделать мобилизацию имиджево, с достоинством, организовывая различные учения, привлекая звёзд, например, Хлывнюка. как круто занимается этим 3 бригада. зачем пугать людей балаклавами, автоматами, держать без вести пропавших в казармах?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:27
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:При оценке эффективности российских обстрелов стоит учитывать, что у нас сообщают только о попаданиях в гражданские объекты.
И ракеты с шахедами запускают не для того, чтобы убить побольше людей. Это так, "сопутствующие потери".
Більшість влучань навіть не близько і не в напрямку військових чи стратегічних об'єктів. Тому вони насправді лупашать ракетами і шахедами значною мірою чисто для терору і залякування.
І насправді це для нас в деякому сенсі добре, бо результати нікчемні порівняно з потенціалом ураження і вартістю. Вибиті шибки, побиті авто, і одиниці загиблих це непорівнюване з попаданнями в казарми чи склади боєприпасів і потенційно сотнями і тисячами загиблих воїнів.
Сейчас Харьков обстреливают сравнительно редко и мало.
В прошлом году в начале стреляли, действительно, куда попало, позже было заметно, что стрельба стала явно более избирательной, но не без ошибок. Запускать ракеты по казармам экономически невыгодно. "тисячі загиблих воїнів" ни одна ракета не обеспечит, даже 100 редкость (если без ядерной боеголовки). Психологический террор, наверное, присутствует, но, думаю, тоже как "сопутствующий эффект".
Тисячі малось на увазі загалом, потенційні втрати, якби ота сотня ракет дійсно була б націлена на дислокацію військових. Звісно, кацапи б'ють не тільки по містах, житлових будинках і лікарнях. Але в більшості випадків саме туди. Військового результату це не приносить і близько, становище на фронті їм не покращує, це буквально - тероризм.
От по Харкову били і б'ють з С300. Там точність при їх використанні по наземним цілям взагалі не про точне ураження конкретних об'єктів. Вони луплять тупо по житловим масивам.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:28
beee написав:
слышал как в америке увольняют работников: нашли, например, кого-то дешевле и через 5 инут
- вы уволены, вы нам больше не понадобитесь.
Это если никого не интересует результат, то да
beee написав:
на каждого налогоплательщика приходится если не ошибаюсь - 4 пенисонера
, т.е. даже пенсии у сегодняшних налогоплательщиков не будет.
Если ты проектируешь так же, как тут пишешь, то проектировшик из тебя - такое себе
Кстати, или научись писать грамотно, или штангу в сторону отодвинь, или стакан из рук убери )
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:31
beee написав:слышал как в америке увольняют работников: нашли, например, кого-то дешевле и через 5 инут - вы уволены, вы нам больше не понадобитесь.
к чему это.
у нас здесь два фронта - те, кто пожил в ссср и "капиталисты" - новое поколение.
так вот, ссср раздавало квартиры, давало работу, вследствие чего возникал "долг перед родиной".
сегодня все мы: покупаем жильё самостоятельно, рожаем детей за деньги, учимся за деньги, содержим полностью страну (налогоплательщики) и мало того - на каждого налогоплательщика приходится если не ошибаюсь - 4 пенисонера, т.е. даже пенсии у сегодняшних налогоплательщиков не будет.
поэтому те, кто ратует про долг родине, эта норма перешла от советского прошлого. в современном мире, вы удивитесь, никто никому ничего не должен вообще. гражданин только платит за услуги, которые ему подходят.
мало этого, каждый человек вправе выбирать любое гражданство, которое ему вздумается (с условиями его приобретения в другой стране есессно).
вроде согласно конвенции это называется оптация.
А в світі хоч знають, що "ніхто нікому не винен"? Більшість конституцій різних країн фіксують протилежне. Та й взагалі, з вашою теорією жодна держава взагалі б не оборонялася
П.С. Про легкість звільнення штатного працівника в США все набагато цікавіше, ви просто цитуєте стереотипи з кіно. Але це й офтоп
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:32
почему проигравшая вхлам германия через несколько лет стала лучше жить выигравшей ссср с угробившим 40 миллионов жуковым?
никто из нас не сдавал территории. их забрали. если нет в физическом мире законов вселенной, которые позволят сейчас забрать их обратно, почему перемирие, которое можно использовать для строительства обороны - неприемлемо?
мы очень надеялись услышать от Залужного - куда мы идём. он сказал, что это зависит от действий врага. почему ничего не зависит от нас?
зеленский сказал, что выборы будут спустя пол года после войны. если война будет 10 -15 лет? это пожизненная власть или как?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:34
andrijk777 написав: lapay написав: fler написав:
Ось вам чіткий сигнал від кацапії, як вони хотять перемовин. Хтось ще сумнівається?
Відповідь за це має бути як мінімум кримський міст.
Кацапи завжди використовували ескалацію перед переговорами. Шановні форумчани, хоч трохи вчіть історію, тоді туман війни розвіється.
Історично це вірно. Але тут не той випадок. Думаю це банальна відповідь на знищений Новочеркаськ, або просто "плановий обстріл".
Додам також що по енергетичній інфраструктурі вже майже не б'ють. Тому що а)мало ракет; б)всі "солодкі" цілі вже відпрацьовані в 2022. Що на 100% збігається з прогнозом який я дав десь 2-3 місяці тому.
поки патріоти блукають в степах шукаючи сушок більше схоже на подальше "промацування ПВО", якою кількістю можна заддосити і пробити купол, з якою ефективністю
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:35
Faceless написав:
beee написав:слышал как в америке увольняют работников: нашли, например, кого-то дешевле и через 5 инут - вы уволены, вы нам больше не понадобитесь.
к чему это.
у нас здесь два фронта - те, кто пожил в ссср и "капиталисты" - новое поколение.
так вот, ссср раздавало квартиры, давало работу, вследствие чего возникал "долг перед родиной".
сегодня все мы: покупаем жильё самостоятельно, рожаем детей за деньги, учимся за деньги, содержим полностью страну (налогоплательщики) и мало того - на каждого налогоплательщика приходится если не ошибаюсь - 4 пенисонера, т.е. даже пенсии у сегодняшних налогоплательщиков не будет.
поэтому те, кто ратует про долг родине, эта норма перешла от советского прошлого. в современном мире, вы удивитесь, никто никому ничего не должен вообще. гражданин только платит за услуги, которые ему подходят.
мало этого, каждый человек вправе выбирать любое гражданство, которое ему вздумается (с условиями его приобретения в другой стране есессно).
вроде согласно конвенции это называется оптация.
А в світі хоч знають, що "ніхто нікому не винен"? Більшість конституцій різних країн фіксують протилежне. Та й взагалі, з вашою теорією жодна держава взагалі б не оборонялася
П.С. Про легкість звільнення штатного працівника в США все набагато цікавіше, ви просто цитуєте стереотипи з кіно. Але це й офтоп
більшість країн відмовилась від призову і перейшла на контрактну професійну армію.
майбутнє за децентралізацію всього на світі. майбутнє за маленькими професійними бригадами спеців, які розвалять любу баластну інертну совкову систему.
саме тому зараз реально в бойових діях воюють - лічені відсотки.
інша частина нашої армії - велика бюрократична машина
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:38
beee написав:
слышал как в америке увольняют работников: нашли, например, кого-то дешевле и через 5 инут - вы уволены, вы нам больше не понадобитесь.
к чему это.
у нас здесь два фронта - те, кто пожил в ссср и "капиталисты" - новое поколение.
так вот, ссср раздавало квартиры, давало работу, вследствие чего возникал "долг перед родиной".
сегодня все мы: покупаем жильё самостоятельно, рожаем детей за деньги, учимся за деньги, содержим полностью страну (налогоплательщики) и мало того - на каждого налогоплательщика приходится если не ошибаюсь - 4 пенисонера, т.е. даже пенсии у сегодняшних налогоплательщиков не будет.
поэтому те, кто ратует про долг родине, эта норма перешла от советского прошлого. в современном мире, вы удивитесь, никто никому ничего не должен вообще. гражданин только платит за услуги, которые ему подходят.
мало этого, каждый человек вправе выбирать любое гражданство, которое ему вздумается (с условиями его приобретения в другой стране есессно).
вроде согласно конвенции это называется оптация.
Брєд.
СРСР - авторитаризм.
Україна - демократія.
Ось і вся різниця.
А "долг родине", це просто фішечка придумана більшовиками. Іншими словами - такий собі прийом пропаганди СРСР.
В сучасному світі громадянство - це те, кому ти платиш податки і все. Хоча чому "в сучасному"? Можливо завжди так було.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:43
andrijk777 написав: beee написав:
слышал как в америке увольняют работников: нашли, например, кого-то дешевле и через 5 инут - вы уволены, вы нам больше не понадобитесь.
к чему это.
у нас здесь два фронта - те, кто пожил в ссср и "капиталисты" - новое поколение.
так вот, ссср раздавало квартиры, давало работу, вследствие чего возникал "долг перед родиной".
сегодня все мы: покупаем жильё самостоятельно, рожаем детей за деньги, учимся за деньги, содержим полностью страну (налогоплательщики) и мало того - на каждого налогоплательщика приходится если не ошибаюсь - 4 пенисонера, т.е. даже пенсии у сегодняшних налогоплательщиков не будет.
поэтому те, кто ратует про долг родине, эта норма перешла от советского прошлого. в современном мире, вы удивитесь, никто никому ничего не должен вообще. гражданин только платит за услуги, которые ему подходят.
мало этого, каждый человек вправе выбирать любое гражданство, которое ему вздумается (с условиями его приобретения в другой стране есессно).
вроде согласно конвенции это называется оптация.
Брєд.
СРСР - авторитаризм.
Україна - демократія.
Ось і вся різниця.
А "долг родине", це просто фішечка придумана більшовиками. Іншими словами - такий собі прийом пропаганди СРСР.
В сучасному світі громадянство - це те, кому ти платиш податки і все. Хоча чому "в сучасному"? Можливо завжди так було.
Тобто рекет, оплата за так звану "кришу", але до чого тоді патріотизм (Ахмат кришує, чи Ашот, чи Аскольд чи Дір - аби менше брав і краще охороняв: ціна/якість)?
А насправді повинна бути оплата публічних сервісів, які з певних причин приватний сектор не може надаватию
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:43
beee написав:
поэтому те, кто ратует про долг родине, эта норма перешла от советского прошлого. в современном мире, вы удивитесь, никто никому ничего не должен вообще. гражданин только платит за услуги, которые ему подходят.
во осколько оцениваете вашу защиту от бурятов? я не предлагаю свои услуги - мне просто интересно насколько адекватно вы оцениваете свою уплату в виде налогов.
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