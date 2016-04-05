Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:51

beee написав: Faceless написав: beee написав: слышал как в америке увольняют работников: нашли, например, кого-то дешевле и через 5 инут - вы уволены, вы нам больше не понадобитесь.

к чему это.

у нас здесь два фронта - те, кто пожил в ссср и "капиталисты" - новое поколение.

так вот, ссср раздавало квартиры, давало работу, вследствие чего возникал "долг перед родиной".

сегодня все мы: покупаем жильё самостоятельно, рожаем детей за деньги, учимся за деньги, содержим полностью страну (налогоплательщики) и мало того - на каждого налогоплательщика приходится если не ошибаюсь - 4 пенисонера, т.е. даже пенсии у сегодняшних налогоплательщиков не будет.



поэтому те, кто ратует про долг родине, эта норма перешла от советского прошлого. в современном мире, вы удивитесь, никто никому ничего не должен вообще. гражданин только платит за услуги, которые ему подходят.

мало этого, каждый человек вправе выбирать любое гражданство, которое ему вздумается (с условиями его приобретения в другой стране есессно).

вроде согласно конвенции это называется оптация. А в світі хоч знають, що "ніхто нікому не винен"? Більшість конституцій різних країн фіксують протилежне. Та й взагалі, з вашою теорією жодна держава взагалі б не оборонялася

П.С. Про легкість звільнення штатного працівника в США все набагато цікавіше, ви просто цитуєте стереотипи з кіно. Але це й офтоп А в світі хоч знають, що "ніхто нікому не винен"? Більшість конституцій різних країн фіксують протилежне. Та й взагалі, з вашою теорією жодна держава взагалі б не обороняласяП.С. Про легкість звільнення штатного працівника в США все набагато цікавіше, ви просто цитуєте стереотипи з кіно. Але це й офтоп

більшість країн відмовилась від призову і перейшла на контрактну професійну армію.



майбутнє за децентралізацію всього на світі. майбутнє за маленькими професійними бригадами спеців, які розвалять любу баластну інертну совкову систему.

саме тому зараз реально в бойових діях воюють - лічені відсотки.

інша частина нашої армії - велика бюрократична машина більшість країн відмовилась від призову і перейшла на контрактну професійну армію.майбутнє за децентралізацію всього на світі. майбутнє за маленькими професійними бригадами спеців, які розвалять любу баластну інертну совкову систему.саме тому зараз реально в бойових діях воюють - лічені відсотки.інша частина нашої армії - велика бюрократична машина

Контрактна професійна армія - відмінне рішення для мирного часу - вирішення локальних конфліктів, миротворчих місій і ведення політики стримування. Але в історії, наскільки знаю, немає прикладів, коли контрактної професійної армії було б достатньо для відбиття повномасштабної загрози. Цивілізований світ вже майже століття не стикався з дійсно великою війною, відповідно вельми розслабився, і це, насправді, зрозуміло. Але механізми масової мобілізації, і законодавчо закріплений обов'язок громадян долучитися до захисту своєї країни у них всіх (або майже всіх) нікуди не зникли.Розмови про майбутнє ніяк не допоможуть вирішити наявні проблеми, вони не чекають, вони тут і зараз. І, до речі, наша війна вже показала, що "маленькі професійні бригади спеців" не зможуть захистити від навали сотень тисяч свинособак, серед яких є і специ і дегенерати, і застаріла техніка, і високотехнологічна, але головне - їх добіса багато і в них до біса багато зброї, нехай і не топової. А так, ваша теза не нова, про "невеликі загони висококваліфікованих і оснащених найкращим" штовхали ідеї не перший десяток років по всьому світу.