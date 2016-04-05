beee написав:поэтому те, кто ратует про долг родине, эта норма перешла от советского прошлого. в современном мире, вы удивитесь, никто никому ничего не должен вообще. гражданин только платит за услуги, которые ему подходят.
во осколько оцениваете вашу защиту от бурятов? я не предлагаю свои услуги - мне просто интересно насколько адекватно вы оцениваете свою уплату в виде налогов.
в Грузії 1%, і бурятів нема
уверены что их нет только благодаря тому 1% ? дом без охраны тоже может какое то время стоять и не быть ограбленным. мы 30 лет простояли. но рано или поздно то что не охраняется будет ограблено или присвоено.
andrijk777 написав:Історично це вірно. Але тут не той випадок. Думаю це банальна відповідь на знищений Новочеркаськ, або просто "плановий обстріл".
Я й не стверджував, що ці події пов'язані, лише заперечив, що одне виключає інше.
Додам також що по енергетичній інфраструктурі вже майже не б'ють. Тому що а)мало ракет; б)всі "солодкі" цілі вже відпрацьовані в 2022. Що на 100% збігається з прогнозом який я дав десь 2-3 місяці тому.
Думаю, вони ще вдарять по кільком котельням, коли будуть морози.
beee написав:слышал как в америке увольняют работников: нашли, например, кого-то дешевле и через 5 инут - вы уволены, вы нам больше не понадобитесь. к чему это. у нас здесь два фронта - те, кто пожил в ссср и "капиталисты" - новое поколение. так вот, ссср раздавало квартиры, давало работу, вследствие чего возникал "долг перед родиной". сегодня все мы: покупаем жильё самостоятельно, рожаем детей за деньги, учимся за деньги, содержим полностью страну (налогоплательщики) и мало того - на каждого налогоплательщика приходится если не ошибаюсь - 4 пенисонера, т.е. даже пенсии у сегодняшних налогоплательщиков не будет.
поэтому те, кто ратует про долг родине, эта норма перешла от советского прошлого. в современном мире, вы удивитесь, никто никому ничего не должен вообще. гражданин только платит за услуги, которые ему подходят. мало этого, каждый человек вправе выбирать любое гражданство, которое ему вздумается (с условиями его приобретения в другой стране есессно). вроде согласно конвенции это называется оптация.
А в світі хоч знають, що "ніхто нікому не винен"? Більшість конституцій різних країн фіксують протилежне. Та й взагалі, з вашою теорією жодна держава взагалі б не оборонялася П.С. Про легкість звільнення штатного працівника в США все набагато цікавіше, ви просто цитуєте стереотипи з кіно. Але це й офтоп
більшість країн відмовилась від призову і перейшла на контрактну професійну армію.
майбутнє за децентралізацію всього на світі. майбутнє за маленькими професійними бригадами спеців, які розвалять любу баластну інертну совкову систему. саме тому зараз реально в бойових діях воюють - лічені відсотки. інша частина нашої армії - велика бюрократична машина
Контрактна професійна армія - відмінне рішення для мирного часу - вирішення локальних конфліктів, миротворчих місій і ведення політики стримування. Але в історії, наскільки знаю, немає прикладів, коли контрактної професійної армії було б достатньо для відбиття повномасштабної загрози. Цивілізований світ вже майже століття не стикався з дійсно великою війною, відповідно вельми розслабився, і це, насправді, зрозуміло. Але механізми масової мобілізації, і законодавчо закріплений обов'язок громадян долучитися до захисту своєї країни у них всіх (або майже всіх) нікуди не зникли. Розмови про майбутнє ніяк не допоможуть вирішити наявні проблеми, вони не чекають, вони тут і зараз. І, до речі, наша війна вже показала, що "маленькі професійні бригади спеців" не зможуть захистити від навали сотень тисяч свинособак, серед яких є і специ і дегенерати, і застаріла техніка, і високотехнологічна, але головне - їх добіса багато і в них до біса багато зброї, нехай і не топової. А так, ваша теза не нова, про "невеликі загони висококваліфікованих і оснащених найкращим" штовхали ідеї не перший десяток років по всьому світу.
beee написав:більшість країн відмовилась від призову і перейшла на контрактну професійну армію.
майбутнє за децентралізацію всього на світі. майбутнє за маленькими професійними бригадами спеців, які розвалять любу баластну інертну совкову систему. саме тому зараз реально в бойових діях воюють - лічені відсотки. інша частина нашої армії - велика бюрократична машина
В мирний час! А почнеться велика війна - тої професійної армії хватить на тиждень-другий. Але можна просто здатись, як Франція в 1940.
Майбутнього ніхто не знає. Наша війна - унікальна. Унікальна в плані того що розказувати на словах як побудувати армію це одне, а реально її побудувати - це інше(нереально важко). 1939-1945 - зовсім інші часи і обставини. А Ірано-іранська війна(найбільш схожа на нашу) - думаю там все було набагато гірше ніж у нас(в плані організації).
Американська армія - це просто бабло. Ізраїльська - це війна на танках проти дикарів з палками і каміннями.(2023) Німецька - це хз що. Цікаво б було подивитись на німецько-російську війну. Я б однозначно поставив на РФ в цій війні.
Один тільки факт: нещасна і малесенька Північна Корея поставила РФ більше снарядів ніж уся багата і величезна Європа Україні! Європа абсолютно не готова до війни і навіть особливо не переймається цим.
beee написав:більшість країн відмовилась від призову і перейшла на контрактну професійну армію.
майбутнє за децентралізацію всього на світі. майбутнє за маленькими професійними бригадами спеців, які розвалять любу баластну інертну совкову систему. саме тому зараз реально в бойових діях воюють - лічені відсотки. інша частина нашої армії - велика бюрократична машина
В мирний час! А почнеться велика війна - тої професійної армії хватить на тиждень-другий. Але можна просто здатись, як Франція в 1940.
Майбутнього ніхто не знає. Наша війна - унікальна. Унікальна в плані того що розказувати на словах як побудувати армію це одне, а реально її побудувати - це інше(нереально важко). 1939-1945 - зовсім інші часи і обставини. А Ірано-іранська війна(найбільш схожа на нашу) - думаю там все було набагато гірше ніж у нас(в плані організації).
Американська армія - це просто бабло. Ізраїльська - це війна на танках проти дикарів з палками і каміннями.(2023) Німецька - це хз що. Цікаво б було подивитись на німецько-російську війну. Я б однозначно поставив на РФ в цій війні.
Один тільки факт: нещасна і малесенька Північна Корея поставила РФ більше снарядів ніж уся багата і величезна Європа Україні! Європа абсолютно не готова до війни і навіть особливо не переймається цим.
Європі не потрібно ті воєнні рейки, так як за півроку другою армією світу береться середній райцентр, якщо чинити опір
Нападе на Німеччину щоб змусити купляти газ дешево?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 29 гру, 2023 20:16, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:більшість країн відмовилась від призову і перейшла на контрактну професійну армію.
майбутнє за децентралізацію всього на світі. майбутнє за маленькими професійними бригадами спеців, які розвалять любу баластну інертну совкову систему. саме тому зараз реально в бойових діях воюють - лічені відсотки. інша частина нашої армії - велика бюрократична машина
В мирний час! А почнеться велика війна - тої професійної армії хватить на тиждень-другий. Але можна просто здатись, як Франція в 1940.
Майбутнього ніхто не знає. Наша війна - унікальна. Унікальна в плані того що розказувати на словах як побудувати армію це одне, а реально її побудувати - це інше(нереально важко). 1939-1945 - зовсім інші часи і обставини. А Ірано-іранська війна(найбільш схожа на нашу) - думаю там все було набагато гірше ніж у нас(в плані організації).
Американська армія - це просто бабло. Ізраїльська - це війна на танках проти дикарів з палками і каміннями.(2023) Німецька - це хз що. Цікаво б було подивитись на німецько-російську війну. Я б однозначно поставив на РФ в цій війні.
Один тільки факт: нещасна і малесенька Північна Корея поставила РФ більше снарядів ніж уся багата і величезна Європа Україні! Європа абсолютно не готова до війни і навіть особливо не переймається цим.
Європі не потрібно ті воєнні рейки, так як за півроку другою армією світу береться середній райцентр, якщо чинити опір
Непотрібно тільки тому, що опираються не вони і райцентр не їх.
Faceless написав:Непотрібно тільки тому, що опираються не вони і райцентр не їх.
якраз показове чергове соплежуйство поляків з сьогоднішнім "обєктом". Цікаво якби обєкт летів до Варшави вони б його нарешті збили, чи проводили й далі безкінечні консультації та наради)) Хай проконсультуються в Ердогана як ставити кацапів на місце (2015р)
Faceless написав:Непотрібно тільки тому, що опираються не вони і райцентр не їх.
якраз показове чергове соплежуйство поляків з сьогоднішнім "обєктом". Цікаво якби обєкт летів до Варшави вони б його нарешті збили, чи проводили й далі безкінечні консультації та наради)) Хай проконсультуються в Ердогана як ставити кацапів на місце (2015р)
перш за все НАТО - оборонний союз (не наступальний, кому досі не зрозуміло), читайте цитату нижче шевелячи губами кілька разів до повного осмислення (підказка: спочатку іде свобода, потім безпека, не навпаки).
Вікі: Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів. НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, індивідуальної свободи, верховенства права, мирного розв'язання суперечок і підтримує дані цінності в усьому євроатлантичному регіоні. Засадничим принципом Альянсу є спільність поглядів між північноамериканськими та європейськими членами НАТО, які поділяють однакові цінності та інтереси і віддані справі збереження демократичних принципів, що робить нероздільною безпеку Європи і Північної Америки. Альянс стоїть на захисті країн-членів від загрози агресії: головним військово-політичним принципом організації є система колективної безпеки, тобто спільних організованих дій усіх її членів у відповідь на напад ззовні
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 29 гру, 2023 20:28, всього редагувалось 1 раз.