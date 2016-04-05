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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6093609460956096>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:28

  Letusrock написав:якраз показове чергове соплежуйство поляків з сьогоднішнім "обєктом".
Що за звичка притаманна ще з часів совка...
Коли в СВОЇХ негараздах - винуваті ВСІ НАВКОЛО, але тільки не сам....

Поляки не повинні напрягатись бо летсуорку це не подобається
Німці не зобовязані оплачувати війну проти росії
американці не мусять переживати за Україну більше ніж за неї переживають українці...

Коротше - кидайте звичку зеленої шобли шукати винуватих навколо.
Почніть з себе.
Донати-Податки-Допомога ЗСУ - на першому місці
А полякам що вони винуваті - розповісте після Перемоги.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:37

  flyman написав:Європі не потрібно ті воєнні рейки, так як за півроку другою армією світу береться середній райцентр, якщо чинити опір

А я б таким впевненим не був.
Тільки факти:
-Трамп грозився вийти з НАТО, якщо стане президентом. Зонтик США над Європою щезне.
-Французька армія вважалась найсильнішою армією світу в 1940 році! На нараді перед нападом(1940) усі німецькі генерали(геніальні генерали між-іншим) не вірили в успіх, вірив тільки Гітлер.
-Радянська армія вважалась 2 чи 3 по силі. Але після фінської війни була сильно "опущена".
Саме тому Гітлер так осмілів в 1940(це не факт, але думаю близько до факту).
Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.

Зараз РФ стає на воєнні рейки, Європа - ні.
Я б не став так сильно недооцінювати армію РФ і переоцінювати армії Європи.
До війни не дійде! Ми так само думали в 2013.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:41

Державне бюро розслідувань повідомило про затримання у Львові бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.
тот редкий случай когда чиновник взятку не взял (если не взяли, получается невзятка да?)

https://zn.ua/ukr/anticorruption/lvivsk ... minoboroni
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:41

  andrijk777 написав:Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.

Зараз РФ стає на воєнні рейки, Європа - ні.
Уточнення
1 Гітлер відгріб від ....
СРСР+США+Великобританія
2 До лютого 2022 року - педерація вважалась ДРУГОЮ армією світу
але після Києва ( за якихось 2 місяці) була сильно опущеною
3 Зараз Україна+США+Великобританія+Німеччина+Франція+Японія+Канада+Австралія+....
проти педерація+фіцо+орбан+трамп якого не допустили до виборчого процесу у двох штатах...

То в кого які шанси?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:42

  andrijk777 написав:-Радянська армія вважалась 2 чи 3 по силі. Але після фінської війни була сильно "опущена".
Саме тому Гітлер так осмілів в 1940(це не факт, але думаю близько до факту).
Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.

Ну да, про лєнд-ліз ти скромно промовчав

Якби не це, де б була ота совєтська армія
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:44

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.

Зараз РФ стає на воєнні рейки, Європа - ні.
Уточнення
1 Гітлер відгріб від ....
СРСР+США+Великобританія
2 До лютого 2022 року - педерація вважалась ДРУГОЮ армією світу
але після Києва ( за якихось 2 місяці) була сильно опущеною
3 Зараз Україна+США+Великобританія+Німеччина+Франція+Японія+Канада+Австралія+....
проти педерація+фіцо+орбан+трамп якого не допустили до виборчого процесу у двох штатах...

То в кого які шанси?

Трамп ні за кого, такий собі ізоляціоніст.
Фіцо, Орбан - міні Трампи. Викреслюєм.
Вісь зла: РФ+Іран+КНР+КНДР
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 29 гру, 2023 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:46

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:-Радянська армія вважалась 2 чи 3 по силі. Але після фінської війни була сильно "опущена".
Саме тому Гітлер так осмілів в 1940(це не факт, але думаю близько до факту).
Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.

Ну да, про лєнд-ліз ти скромно промовчав

Якби не це, де б була ота совєтська армія

Був розрахунок на бліцкріг, на кшталт Москва за 2-3 дні.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.


напишіть ще дєди воевали на американських стедебекерах.
забудь і не згадуй.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:54

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:-Радянська армія вважалась 2 чи 3 по силі. Але після фінської війни була сильно "опущена".
Саме тому Гітлер так осмілів в 1940(це не факт, але думаю близько до факту).
Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.

Ну да, про лєнд-ліз ти скромно промовчав

Якби не це, де б була ота совєтська армія

Я думаю там само і була б - в Берліні. Але на рік-два-три пізніше.
Але це все "гадалки". В історії немає "якби".
Відгріб він саме від радянської армії, а не від ленд-лізу.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 29 гру, 2023 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Був розрахунок на бліцкріг, на кшталт Москва за 2-3 дні.
він би і був, якщр бісноватий гітлер не поліз в Україну.
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