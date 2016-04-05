flyman написав:Європі не потрібно ті воєнні рейки, так як за півроку другою армією світу береться середній райцентр, якщо чинити опір
А я б таким впевненим не був. Тільки факти: -Трамп грозився вийти з НАТО, якщо стане президентом. Зонтик США над Європою щезне. -Французька армія вважалась найсильнішою армією світу в 1940 році! На нараді перед нападом(1940) усі німецькі генерали(геніальні генерали між-іншим) не вірили в успіх, вірив тільки Гітлер. -Радянська армія вважалась 2 чи 3 по силі. Але після фінської війни була сильно "опущена". Саме тому Гітлер так осмілів в 1940(це не факт, але думаю близько до факту). Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.
Зараз РФ стає на воєнні рейки, Європа - ні. Я б не став так сильно недооцінювати армію РФ і переоцінювати армії Європи. До війни не дійде! Ми так само думали в 2013.
Державне бюро розслідувань повідомило про затримання у Львові бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.
тот редкий случай когда чиновник взятку не взял (если не взяли, получается невзятка да?)
andrijk777 написав:Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.
Зараз РФ стає на воєнні рейки, Європа - ні.
Уточнення 1 Гітлер відгріб від .... СРСР+США+Великобританія 2 До лютого 2022 року - педерація вважалась ДРУГОЮ армією світу але після Києва ( за якихось 2 місяці) була сильно опущеною 3 Зараз Україна+США+Великобританія+Німеччина+Франція+Японія+Канада+Австралія+.... проти педерація+фіцо+орбан+трамп якого не допустили до виборчого процесу у двох штатах...
andrijk777 написав:-Радянська армія вважалась 2 чи 3 по силі. Але після фінської війни була сильно "опущена". Саме тому Гітлер так осмілів в 1940(це не факт, але думаю близько до факту). Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.
andrijk777 написав:Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.
Зараз РФ стає на воєнні рейки, Європа - ні.
Уточнення 1 Гітлер відгріб від .... СРСР+США+Великобританія 2 До лютого 2022 року - педерація вважалась ДРУГОЮ армією світу але після Києва ( за якихось 2 місяці) була сильно опущеною 3 Зараз Україна+США+Великобританія+Німеччина+Франція+Японія+Канада+Австралія+.... проти педерація+фіцо+орбан+трамп якого не допустили до виборчого процесу у двох штатах...
То в кого які шанси?
Трамп ні за кого, такий собі ізоляціоніст. Фіцо, Орбан - міні Трампи. Викреслюєм. Вісь зла: РФ+Іран+КНР+КНДР
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 29 гру, 2023 20:47, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:-Радянська армія вважалась 2 чи 3 по силі. Але після фінської війни була сильно "опущена". Саме тому Гітлер так осмілів в 1940(це не факт, але думаю близько до факту). Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.
Ну да, про лєнд-ліз ти скромно промовчав
Якби не це, де б була ота совєтська армія
Був розрахунок на бліцкріг, на кшталт Москва за 2-3 дні.
andrijk777 написав:-Радянська армія вважалась 2 чи 3 по силі. Але після фінської війни була сильно "опущена". Саме тому Гітлер так осмілів в 1940(це не факт, але думаю близько до факту). Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.
Ну да, про лєнд-ліз ти скромно промовчав
Якби не це, де б була ота совєтська армія
Я думаю там само і була б - в Берліні. Але на рік-два-три пізніше. Але це все "гадалки". В історії немає "якби". Відгріб він саме від радянської армії, а не від ленд-лізу.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 29 гру, 2023 20:56, всього редагувалось 1 раз.