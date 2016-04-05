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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 60946095609660976098>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:56

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:-Радянська армія вважалась 2 чи 3 по силі. Але після фінської війни була сильно "опущена".
Саме тому Гітлер так осмілів в 1940(це не факт, але думаю близько до факту).
Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.

Ну да, про лєнд-ліз ти скромно промовчав

Якби не це, де б була ота совєтська армія

Я думаю там само і була б - в Берліні. Але на рік-два-три пізніше.
Але це все "гадалки".
А я думаю що при умові нейтралітету від США-Британії...
Ймовірність того що Гітлер був би в москві - в рази вища ймовірності що сталін в Берліні...
А при умові якби США+Британі виступила б на стороні Німеччини - в сталіна шансів не було від слова взагалі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Але на рік-два-три пізніше.
Але це все "гадалки".

мурня це все .... били би далеко за уралом , ховалися в тайзі .
зараз теж побираються , то до бульбаша підскок, то до кореяна, дай що є і до іранців в шльопках.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:58

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:якраз показове чергове соплежуйство поляків з сьогоднішнім "обєктом".

Що за звичка притаманна ще з часів совка...
Коли в СВОЇХ негараздах - винуваті ВСІ НАВКОЛО, але тільки не сам....
Поляки не повинні напрягатись бо летсуорку це не подобається
американці не мусять переживати за Україну більше ніж за неї переживають українці...
Коротше - кидайте звичку зеленої шобли шукати винуватих навколо.
Почніть з себе.
А полякам що вони винуваті - розповісте після Перемоги.


Що за звичка перекручувати з ніг на голову.. ну до чого тут негаразди та звинувачення?
Мова про те що потрібно спочатку збити а потім наради проводити (а-ля Туреччина в 2015), показавши свою силу і рішучість (заради себе а не українців). Інакше путін може розгледіти мир і в очах НАТО))))))))))))).
якщо вам ввижається щось інше, або якісь букви незнайомі то вибачте, буду писати по львівські щоб зрозуміліше
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Мова про те що потрібно спочатку збити а потім наради проводити
Ніколи не користувались порадою
Не кажіть що нам робити і ми не скажемо куди вам йти...
Що робити з предметами над Польщею - залиште вибирати полякам...
а то вони розскажуть вам в якому окопі ви повинні зараз сидіти...і при цьому будуть більше праві ніж ви

Ще раз
На Польщу - ніхто не напав
Польща - нам допомогла і допомагає

Тому спершу навчіться самі виконувати свій громадянський обовязок перед Державою в якій живете..і тільки після того , три рази перепросивши починайте питатись
чи не були б ласкаві ваші друзі допомогти вам в питанні боротьби проти педерації.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:06

Инфо по темі :

Телеканал-партнер Черноморского флота объявил количество погибших моряков на БДК "Новочеркасск" Сотрудничающий с Черноморским флотом севастопольский телеканал НТС и вслед за ним интернет-издание "Новости Севастополя" сообщили о гибели 74 моряков на БДК "Новочеркасск", который затонул в порту Феодосии после ракетного удара в понедельник.
**********
О содержании удаленной новости на сайте НТС можно судить по перепечатке на сайте "Новости Севастополя" (которая сохранилась). В публикации говорилось, что "74 моряка-черноморца погибли в ходе атаки ВСУ 26 декабря на корабль "Новочеркасск", ещё 27 получили ранения"
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:06

  budivelnik написав:А я думаю що при умові нейтралітету від США-Британії...

Який такий нейтралітет США-Британії??? Британія воювала з Гітлером з 1939. А США 100% вступили б у війну незабаром на стороні Британії.
Я не бажаю обговорювати варіанти історії, настільки далекі від реальності.

І США помагали СРСР не просто так, а цілком раціонально і з користю для себе. Я надіюсь очевидно якою.

Це сьогодні вони не дуже хочуть помагати Україні, тому що користі немає(примарна користь). А тоді розрахунок був тверезий.
І помагали вони фактично своєму ворогу проти іншого(сильнішого) ворога! :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:12

  Goodman написав:Инфо по темі :

Телеканал-партнер Черноморского флота объявил количество погибших моряков на БДК "Новочеркасск" Сотрудничающий с Черноморским флотом севастопольский телеканал НТС и вслед за ним интернет-издание "Новости Севастополя" сообщили о гибели 74 моряков на БДК "Новочеркасск", который затонул в порту Феодосии после ракетного удара в понедельник.
**********
О содержании удаленной новости на сайте НТС можно судить по перепечатке на сайте "Новости Севастополя" (которая сохранилась). В публикации говорилось, что "74 моряка-черноморца погибли в ходе атаки ВСУ 26 декабря на корабль "Новочеркасск", ещё 27 получили ранения"

Тоже мені "новость".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
Екіпаж: 87 осіб
Очевидно що після такого вибуху всі(більшість) здохли.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:17

andrijk777 Пуйло заборонило оприлюднювати втрати.
А цю втрату оприлюднилу і намагалися в городе дочерей охфіцеров обьявть траур.
Це мега новость , патаму шо патерь нет, незначительние повреждения и подлежит восстановлению. Це елдак в жопу путина.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Це сьогодні вони не дуже хочуть помагати Україні, тому що користі немає(примарна користь). А тоді розрахунок був тверезий.
І помагали вони фактично своєму ворогу проти іншого(сильнішого) ворога!
Колись писав
Капіталістична Німеччина напала на соціалістичний СРСР

Питання
Кому повинна була допомагати капіталістична США з капіталістичною Великобританією...

А на рахунок війни Великобританія-Німеччина
Так в той самий час СРСР ПІДПИСАВ договір про ненапад з Німеччиною
Саме тому Німеччина й ризикнула напасти на Великобританію...

То що заважало Німеччині після нападу на СРСР заключити пакт про ненапад з Великобританією?

Так що хочете щось розглянути ( теоретично можливу перемогу срср без допомоги союзників) - то розглядайте й інші теоретично можливі варіанти(сша+англія+німеччина проти срср)
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:оже мені "новость".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BB%D1%8C)
Екіпаж: 87 осіб
Очевидно що після такого вибуху всі(більшість) здохли.
Спробуйте найти таку саму заявку про екіпаж крейсера Москва...

Не знайшли
Тоді поясніть чому?
budivelnik
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