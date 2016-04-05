andrijk777 написав:-Радянська армія вважалась 2 чи 3 по силі. Але після фінської війни була сильно "опущена". Саме тому Гітлер так осмілів в 1940(це не факт, але думаю близько до факту). Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.
Ну да, про лєнд-ліз ти скромно промовчав
Якби не це, де б була ота совєтська армія
Я думаю там само і була б - в Берліні. Але на рік-два-три пізніше. Але це все "гадалки".
А я думаю що при умові нейтралітету від США-Британії... Ймовірність того що Гітлер був би в москві - в рази вища ймовірності що сталін в Берліні... А при умові якби США+Британі виступила б на стороні Німеччини - в сталіна шансів не було від слова взагалі.
Letusrock написав:якраз показове чергове соплежуйство поляків з сьогоднішнім "обєктом".
Що за звичка притаманна ще з часів совка... Коли в СВОЇХ негараздах - винуваті ВСІ НАВКОЛО, але тільки не сам.... Поляки не повинні напрягатись бо летсуорку це не подобається американці не мусять переживати за Україну більше ніж за неї переживають українці... Коротше - кидайте звичку зеленої шобли шукати винуватих навколо. Почніть з себе. А полякам що вони винуваті - розповісте після Перемоги.
Що за звичка перекручувати з ніг на голову.. ну до чого тут негаразди та звинувачення? Мова про те що потрібно спочатку збити а потім наради проводити (а-ля Туреччина в 2015), показавши свою силу і рішучість (заради себе а не українців). Інакше путін може розгледіти мир і в очах НАТО))))))))))))). якщо вам ввижається щось інше, або якісь букви незнайомі то вибачте, буду писати по львівські щоб зрозуміліше
Letusrock написав:Мова про те що потрібно спочатку збити а потім наради проводити
Ніколи не користувались порадою Не кажіть що нам робити і ми не скажемо куди вам йти... Що робити з предметами над Польщею - залиште вибирати полякам... а то вони розскажуть вам в якому окопі ви повинні зараз сидіти...і при цьому будуть більше праві ніж ви
Ще раз На Польщу - ніхто не напав Польща - нам допомогла і допомагає
Тому спершу навчіться самі виконувати свій громадянський обовязок перед Державою в якій живете..і тільки після того , три рази перепросивши починайте питатись чи не були б ласкаві ваші друзі допомогти вам в питанні боротьби проти педерації.
Телеканал-партнер Черноморского флота объявил количество погибших моряков на БДК "Новочеркасск" Сотрудничающий с Черноморским флотом севастопольский телеканал НТС и вслед за ним интернет-издание "Новости Севастополя" сообщили о гибели 74 моряков на БДК "Новочеркасск", который затонул в порту Феодосии после ракетного удара в понедельник. ********** О содержании удаленной новости на сайте НТС можно судить по перепечатке на сайте "Новости Севастополя" (которая сохранилась). В публикации говорилось, что "74 моряка-черноморца погибли в ходе атаки ВСУ 26 декабря на корабль "Новочеркасск", ещё 27 получили ранения"
budivelnik написав:А я думаю що при умові нейтралітету від США-Британії...
Який такий нейтралітет США-Британії??? Британія воювала з Гітлером з 1939. А США 100% вступили б у війну незабаром на стороні Британії. Я не бажаю обговорювати варіанти історії, настільки далекі від реальності.
І США помагали СРСР не просто так, а цілком раціонально і з користю для себе. Я надіюсь очевидно якою.
Це сьогодні вони не дуже хочуть помагати Україні, тому що користі немає(примарна користь). А тоді розрахунок був тверезий. І помагали вони фактично своєму ворогу проти іншого(сильнішого) ворога!
Телеканал-партнер Черноморского флота объявил количество погибших моряков на БДК "Новочеркасск" Сотрудничающий с Черноморским флотом севастопольский телеканал НТС и вслед за ним интернет-издание "Новости Севастополя" сообщили о гибели 74 моряков на БДК "Новочеркасск", который затонул в порту Феодосии после ракетного удара в понедельник. ********** О содержании удаленной новости на сайте НТС можно судить по перепечатке на сайте "Новости Севастополя" (которая сохранилась). В публикации говорилось, что "74 моряка-черноморца погибли в ходе атаки ВСУ 26 декабря на корабль "Новочеркасск", ещё 27 получили ранения"
andrijk777 Пуйло заборонило оприлюднювати втрати. А цю втрату оприлюднилу і намагалися в городе дочерей охфіцеров обьявть траур. Це мега новость , патаму шо патерь нет, незначительние повреждения и подлежит восстановлению. Це елдак в жопу путина.
andrijk777 написав:Це сьогодні вони не дуже хочуть помагати Україні, тому що користі немає(примарна користь). А тоді розрахунок був тверезий. І помагали вони фактично своєму ворогу проти іншого(сильнішого) ворога!
Колись писав Капіталістична Німеччина напала на соціалістичний СРСР
Питання Кому повинна була допомагати капіталістична США з капіталістичною Великобританією...
А на рахунок війни Великобританія-Німеччина Так в той самий час СРСР ПІДПИСАВ договір про ненапад з Німеччиною Саме тому Німеччина й ризикнула напасти на Великобританію...
То що заважало Німеччині після нападу на СРСР заключити пакт про ненапад з Великобританією?
Так що хочете щось розглянути ( теоретично можливу перемогу срср без допомоги союзників) - то розглядайте й інші теоретично можливі варіанти(сша+англія+німеччина проти срср)