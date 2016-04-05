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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:35
beee написав:
слышал как в америке увольняют работников: нашли, например, кого-то дешевле и через 5 инут - вы уволены, вы нам больше не понадобитесь.
к чему это.
у нас здесь два фронта - те, кто пожил в ссср и "капиталисты" - новое поколение.
так вот, ссср раздавало квартиры, давало работу, вследствие чего возникал "долг перед родиной".
сегодня все мы: покупаем жильё самостоятельно, рожаем детей за деньги, учимся за деньги, содержим полностью страну (налогоплательщики) и мало того - на каждого налогоплательщика приходится если не ошибаюсь - 4 пенисонера, т.е. даже пенсии у сегодняшних налогоплательщиков не будет.
поэтому те, кто ратует про долг родине, эта норма перешла от советского прошлого. в современном мире, вы удивитесь, никто никому ничего не должен вообще. гражданин только платит за услуги, которые ему подходят.
мало этого, каждый человек вправе выбирать любое гражданство, которое ему вздумается (с условиями его приобретения в другой стране есессно).
вроде согласно конвенции это называется оптация.
Правильно мыслите !
Мне ,в современных условиях капитализма, было значительно легче работать .
Официал , налоги ,(налоговая неожиданно ), соприкосновение -паритет , работаю дальше .
К сожалению я ушел на войну и утратил бизнес . Я НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ .
ЭТО БЫЛ МОЙ ВЫБОР .
Тяжело найти работу , но Слава Богу , все ХОРОШО .
Если вы выбрали другое гражданство, то выезжайте и больше не пишите на форуме .
Вы осознано сделали свой выбор .
НЕ скулите , что вы АХ.... ЫЙ , а вас не замечают .
Единственное , оставьте свой паспорт в УКРАИНЕ .
Это будет первым вам уроком --что такое гражданство .
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холява
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:42
budivelnik написав:
Тому спершу навчіться самі виконувати свій громадянський обовязок перед Державою в якій живете
ви хто такий взагалі? подібним менторським тоном до мене зверталась хіба що вчителька в першому класі.
ким ви уповноважені робити якісь категоричні та безапеляційні висновки щодо виконання/невиконання обовязку ким-небудь на цьому форумі?
Я от теж можу сказати що в будівельника два сина ухилянти, невиконують свій громадянський обовязок.
вже тут один Атєц заблудився, тепер і ви
а перекручування нікнейму з Rock на орк (попередній коментар) це рівень дитячого садка
спробуйте вийти на вулицю міста і скажіть комусь орк - зарядять в табло і на вік не подивляться
не відписуйте нічого, більшість ваших дискусій з будь-ким на форумі це безглузда писанина на 20 сторінок без жодного сенсу
Вітаю всіх з завершенням (майже) цього непростого року, сподіваюсь 2024 буде кращим хоч трохи
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:44
budivelnik написав:
Колись писав
Капіталістична Німеччина напала на соціалістичний СРСР
Питання
Кому повинна була допомагати капіталістична США з капіталістичною Великобританією...
США абсолютно фіолетово соціалісти це чи капіталісти. Зелені чи червоні.
США завжди помагає слабшій стороні щоб війна тривала подовше і сторони подовше "мучились".
Правда 2СВ це деяке виключення тому що США змушена була об'явити війну Німеччині після Перл-Харбору і відповідно не могла(не хотіла) допустити перемоги Рейху.
Між іншим ти знаєш чому США вступили в 1СВ і чому саме на боці Антанти? Я тільки недавно взнав. Я думав що вони просто дружили з Британією. А ні.
США вступити в 1СВ тому що Франція/Англія мали величезні борги перед США. І якби перемогла Німеччина(а до цього йшло) то зрозуміло що борги ці країни б не вернули. США змушена була повернути ситуацію на "свою користь". Німеччина програла, виплачувала величезні репарації Франції/Англії, а ці в свою чергу вертали борги США. Саме тому ці репарації були такі великі! І саме через це(невигідні умови Версальського договору) почалась 2СВ(так кажуть історики).
budivelnik написав:
То що заважало Німеччині після нападу на СРСР заключити пакт про ненапад з Великобританією?
Ти вважаєш британців круглими ідіотами? Німеччина би розібралась з СРСР, а потім би продовжила війну з Британією(один на один) не зважаючи на ніякі договора.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:00
холява написав:
Если вы выбрали другое гражданство, то выезжайте и больше не пишите на форуме .
Вы осознано сделали свой выбор .
НЕ скулите , что вы АХ.... ЫЙ , а вас не замечают .
Единственное , оставьте свой паспорт в УКРАИНЕ .
Это будет первым вам уроком --что такое гражданство .
а що, так можна?
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flyman
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:04
flyman написав: холява написав:
Если вы выбрали другое гражданство, то выезжайте и больше не пишите на форуме .
Вы осознано сделали свой выбор .
НЕ скулите , что вы АХ.... ЫЙ , а вас не замечают .
Единственное , оставьте свой паспорт в УКРАИНЕ .
Это будет первым вам уроком --что такое гражданство .
а що, так можна?
Он же хочет выехать !
Пусть выезжает .
А как только приедет куда захочет , объявит -отказываюсь от гражданства .
Мол так и так чувствую себя узбеком или мадьяром .
Вот мол и песню выучил .
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:04
холява написав: flyman написав: холява написав:
Если вы выбрали другое гражданство, то выезжайте и больше не пишите на форуме .
Вы осознано сделали свой выбор .
НЕ скулите , что вы АХ.... ЫЙ , а вас не замечают .
Единственное , оставьте свой паспорт в УКРАИНЕ .
Это будет первым вам уроком --что такое гражданство .
а що, так можна?
Он же хочет выехать !
Пусть выезжает .
А как только приедет куда захочет , объявит -отказываюсь от гражданства .
Мол так и так чувствую себя узбеком или мадьяром .
Вот мол и песню выучил .
Випускають?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:06
flyman написав:
[
flyman написав: холява написав:
Если вы выбрали другое гражданство, то выезжайте и больше не пишите на форуме .
Вы осознано сделали свой выбор .
НЕ скулите , что вы АХ.... ЫЙ , а вас не замечают .
Единственное , оставьте свой паспорт в УКРАИНЕ .
Это будет первым вам уроком --что такое гражданство .
а що, так можна?
Он же хочет выехать !
Пусть выезжает .
А как только приедет куда захочет , объявит -отказываюсь от гражданства .
Мол так и так чувствую себя узбеком или мадьяром .
Вот мол и песню выучил .
Випускають?[/quote]
Я не знаю , но он хочет .
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холява
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:25
холява написав: beee написав:
слышал как в америке увольняют работников: нашли, например, кого-то дешевле и через 5 инут - вы уволены, вы нам больше не понадобитесь.
к чему это.
у нас здесь два фронта - те, кто пожил в ссср и "капиталисты" - новое поколение.
так вот, ссср раздавало квартиры, давало работу, вследствие чего возникал "долг перед родиной".
сегодня все мы: покупаем жильё самостоятельно, рожаем детей за деньги, учимся за деньги, содержим полностью страну (налогоплательщики) и мало того - на каждого налогоплательщика приходится если не ошибаюсь - 4 пенисонера, т.е. даже пенсии у сегодняшних налогоплательщиков не будет.
поэтому те, кто ратует про долг родине, эта норма перешла от советского прошлого. в современном мире, вы удивитесь, никто никому ничего не должен вообще. гражданин только платит за услуги, которые ему подходят.
мало этого, каждый человек вправе выбирать любое гражданство, которое ему вздумается (с условиями его приобретения в другой стране есессно).
вроде согласно конвенции это называется оптация.
Правильно мыслите !
Мне ,в современных условиях капитализма, было значительно легче работать .
Официал , налоги ,(налоговая неожиданно ), соприкосновение -паритет , работаю дальше .
К сожалению я ушел на войну и утратил бизнес . Я НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ .
ЭТО БЫЛ МОЙ ВЫБОР .
Тяжело найти работу , но Слава Богу , все ХОРОШО .
Если вы выбрали другое гражданство, то выезжайте и больше не пишите на форуме .
Вы осознано сделали свой выбор .
НЕ скулите , что вы АХ.... ЫЙ , а вас не замечают .
Единственное , оставьте свой паспорт в УКРАИНЕ .
Это будет первым вам уроком --что такое гражданство .
Я выезжал, но вернулся в Украину.
Сильно захотев, могу выехать сейчас.
Плачу налоги.
Мне не нужно надевать вышиванку и строить из себя патриота.
Я молча делаю то, что могу.
Бизнес уничтожен. А последняя подработка в виде перепродажи квартир - с новым законом тоже уничтожена.
Я не принадлежу себе, я должен кормить 2..5 леток. Они точно никому кроме меня не нужны. Так что высокопарная патриотическая романтика и лозунги не имеют для меня значения
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:30
beee написав:
Они точно никому кроме меня не нужны.
а маме?
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