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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6095609660976098
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:33

  hume написав:... Да отрежте вы пару голов в онлайне, дайте пару залпов из рсзо по Донецку, взорвите роддом в курске...


... и помашите ручкой помощи западных стран где права человека и военные преступления не пустой звук....

В игру "покзать свою силу обстрелом городов из РСЗО" можно играть будучи действительно сильным а не клянча снаряды для этого самого РСЗО где только можно
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:34

  vitaliiangel написав:
  beee написав:Они точно никому кроме меня не нужны.
а маме?

зараз такці мамці, що їм діти-напердіти.
треба себе красавіцу глядіти.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Залужный уволил Мартынюк, которая в стиле соловьева сказала, что умирать это нормально - умри сегодня, зачем ждать завтра.

Это ответ главкома всем кто пишет здесь про беспредел ТЦК.
Поступок настоящего лидера.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:38

  Goodman написав:
  vitaliiangel написав:
  beee написав:Они точно никому кроме меня не нужны.
а маме?

зараз такці мамці, що їм діти-напердіти.
треба себе красавіцу глядіти.

я радий що у вас красавіца, повезло, тільки навіщо хвалитися перед іншими?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:40

  pesikot написав:
  ЛАД написав:...............
Сейчас Харьков обстреливают сравнительно редко и мало.......

Особенно, за последние сутки .... и мало, и редко ...

Было время, когда обстреливали ежедневно.
Сейчас - сравнительно редко и мало.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:42

flyman мені та красавіца в непотріб,
я сам собі - молодий, красівий, богатий старік.
у мене робоча, корабельна сосна.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:43

  Faceless написав:...........
От по Харкову били і б'ють з С300. Там точність при їх використанні по наземним цілям взагалі не про точне ураження конкретних об'єктів. Вони луплять тупо по житловим масивам.

К сожалению, похоже, не совсем так.
Подробнее не буду.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 29 гру, 2023 22:43, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:43

  beee написав:Залужный уволил Мартынюк, которая в стиле соловьева сказала, что умирать это нормально - умри сегодня, зачем ждать завтра.

Это ответ главкома всем кто пишет здесь про беспредел ТЦК.
Поступок настоящего лидера.


не поможет
"завербовала на базе бабской части" (с)
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:44

  flyman написав:
я радий що у вас красавіца, повезло, тільки навіщо хвалитися перед іншими?


Ну , зря вы так ..... человек отведавший сыворотку правды ( опиздень воды ) был предельно откровенен .
холява
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  #<1 ... 6095609660976098
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