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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:33
hume написав:
... Да отрежте вы пару голов в онлайне, дайте пару залпов из рсзо по Донецку, взорвите роддом в курске...
... и помашите ручкой помощи западных стран где права человека и военные преступления не пустой звук....
В игру "покзать свою силу обстрелом городов из РСЗО" можно играть будучи действительно сильным а не клянча снаряды для этого самого РСЗО где только можно
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katso
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:34
vitaliiangel написав: beee написав:
Они точно никому кроме меня не нужны.
а маме?
зараз такці мамці, що їм діти-напердіти.
треба себе красавіцу глядіти.
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Goodman
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:37
Залужный уволил Мартынюк, которая в стиле соловьева сказала, что умирать это нормально - умри сегодня, зачем ждать завтра.
Это ответ главкома всем кто пишет здесь про беспредел ТЦК.
Поступок настоящего лидера.
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beee
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:38
Goodman написав: vitaliiangel написав: beee написав:
Они точно никому кроме меня не нужны.
а маме?
зараз такці мамці, що їм діти-напердіти.
треба себе красавіцу глядіти.
я радий що у вас красавіца, повезло, тільки навіщо хвалитися перед іншими?
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flyman
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:40
pesikot написав: ЛАД написав:
...............
Сейчас Харьков обстреливают сравнительно редко и мало.......
Особенно, за последние сутки .... и мало, и редко ...
Было время, когда обстреливали ежедневно.
Сейчас - сравнительно
редко и мало.
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ЛАД
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:42
flyman мені та красавіца в непотріб,
я сам собі - молодий, красівий, богатий старік.
у мене робоча, корабельна сосна.
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Goodman
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:43
Faceless написав:
...........
От по Харкову били і б'ють з С300. Там точність при їх використанні по наземним цілям взагалі не про точне ураження конкретних об'єктів. Вони луплять тупо по житловим масивам.
К сожалению, похоже, не совсем так.
Подробнее не буду.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 29 гру, 2023 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:43
beee написав:
Залужный уволил Мартынюк, которая в стиле соловьева сказала, что умирать это нормально - умри сегодня, зачем ждать завтра.
Это ответ главкома всем кто пишет здесь про беспредел ТЦК.
Поступок настоящего лидера.
не поможет
"завербовала на базе бабской части" (с)
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cohan
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:44
flyman написав:
я радий що у вас красавіца, повезло, тільки навіщо хвалитися перед іншими?
Ну , зря вы так ..... человек отведавший сыворотку правды ( опиздень воды ) был предельно откровенен .
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холява
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Bukka
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