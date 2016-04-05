beee написав:

слышал как в америке увольняют работников: нашли, например, кого-то дешевле и через 5 инут - вы уволены, вы нам больше не понадобитесь.к чему это.у нас здесь два фронта - те, кто пожил в ссср и "капиталисты" - новое поколение.так вот, ссср раздавало квартиры, давало работу, вследствие чего возникал "долг перед родиной".сегодня все мы: покупаем жильё самостоятельно, рожаем детей за деньги, учимся за деньги, содержим полностью страну (налогоплательщики) и мало того - на каждого налогоплательщика приходится если не ошибаюсь - 4 пенисонера, т.е. даже пенсии у сегодняшних налогоплательщиков не будет.поэтому те, кто ратует про долг родине, эта норма перешла от советского прошлого. в современном мире, вы удивитесь, никто никому ничего не должен вообще. гражданин только платит за услуги, которые ему подходят.мало этого, каждый человек вправе выбирать любое гражданство, которое ему вздумается (с условиями его приобретения в другой стране есессно).вроде согласно конвенции это называется оптация.