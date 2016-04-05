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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:37
Залужный уволил Мартынюк, которая в стиле соловьева сказала, что умирать это нормально - умри сегодня, зачем ждать завтра.
Это ответ главкома всем кто пишет здесь про беспредел ТЦК.
Поступок настоящего лидера.
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beee
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:40
pesikot написав: ЛАД написав:
...............
Сейчас Харьков обстреливают сравнительно редко и мало.......
Особенно, за последние сутки .... и мало, и редко ...
Было время, когда обстреливали ежедневно.
Сейчас - сравнительно
редко и мало.
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ЛАД
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:43
Faceless написав:
...........
От по Харкову били і б'ють з С300. Там точність при їх використанні по наземним цілям взагалі не про точне ураження конкретних об'єктів. Вони луплять тупо по житловим масивам.
К сожалению, похоже, не совсем так.
Подробнее не буду.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 29 гру, 2023 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:43
beee написав:
Залужный уволил Мартынюк, которая в стиле соловьева сказала, что умирать это нормально - умри сегодня, зачем ждать завтра.
Это ответ главкома всем кто пишет здесь про беспредел ТЦК.
Поступок настоящего лидера.
не поможет
"завербовала на базе бабской части" (с)
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cohan
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:47
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:52
Успіх написав:
......
Але от серйозно - якщо б рік тому прийняли закон демобілізації про 18, чи 24міс, то от цікаво, чи настільки ми-фронтовики, так би "аплодували" діям ТЦК(я про їх облави/бусіки) і законопроектам про різні банківські обмеження і т.п.?
........
Аплодировали бы ещё сильнее. И требовали бы сильнее.
Сам по снбн закон Вас не заменит. Не будет кем заменить, что записано в законе - хоть 24, хоть 18 месяцев - всё равно останетесь на фронте.
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ЛАД
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:55
trololo написав:дивлюсь фотки із влучання в одесі і прозріваю. дві плити перекриття розвалило, а несучі пілони (чи колони) цілі стоять. в панельці би при такому ударі стопудово весь проліт склало. моноліт рулить
Просто ради любопытства зашёл пофоткал в соседнее двухэтажное здание, магазин хозматериалов, причем разведка предупреждала вам задница, вы цель, хотя это был бред. Шахед пробил бетонопанель гдесь полтора на полтора, с термобарическом снарядом, второй этаж выжжен как в печи концлагеря, первый этаж через пару дней опять начал продавать хозтовары.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:56
katso
А давайте построим ероплан с фанеры и улетим к путину !
Чтобы чеченцы нас не мучали !
Письмо напишем на коленях , мол прАсти !
Вы конечно будете впереди стоять и зачитывать воззвание .
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холява
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:56
холява написав: beee написав:
слышал как в америке увольняют работников: нашли, например, кого-то дешевле и через 5 инут - вы уволены, вы нам больше не понадобитесь.
к чему это.
у нас здесь два фронта - те, кто пожил в ссср и "капиталисты" - новое поколение.
так вот, ссср раздавало квартиры, давало работу, вследствие чего возникал "долг перед родиной".
сегодня все мы: покупаем жильё самостоятельно, рожаем детей за деньги, учимся за деньги, содержим полностью страну (налогоплательщики) и мало того - на каждого налогоплательщика приходится если не ошибаюсь - 4 пенисонера, т.е. даже пенсии у сегодняшних налогоплательщиков не будет.
поэтому те, кто ратует про долг родине, эта норма перешла от советского прошлого. в современном мире, вы удивитесь, никто никому ничего не должен вообще. гражданин только платит за услуги, которые ему подходят.
мало этого, каждый человек вправе выбирать любое гражданство, которое ему вздумается (с условиями его приобретения в другой стране есессно).
вроде согласно конвенции это называется оптация.
Правильно мыслите !
Мне ,в современных условиях капитализма, было значительно легче работать .
Официал , налоги ,(налоговая неожиданно ), соприкосновение -паритет , работаю дальше .
К сожалению я ушел на войну и утратил бизнес . Я НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ .
ЭТО БЫЛ МОЙ ВЫБОР .
Тяжело найти работу , но Слава Богу , все ХОРОШО .
Если вы выбрали другое гражданство, то выезжайте и больше не пишите на форуме .
Вы осознано сделали свой выбор .
Какой осознанный выбор кто сделал после закрытия границ на выезд сразу же 24.02?
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katso
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:02
Вночі та вранці 29 грудня Росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонайменше 1,273 млрд дол.
это половина того что льёт нацбанк на межбанке в месяц
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vitaliiangel
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Bukka
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