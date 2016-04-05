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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:04
Andrey2512 написав:Поэтому совесть у этих людей должна быть чиста. А что мы видим? Одного за бабло отпускают, а у кого нет денег - отправляют, при чём за шкирки волокут в бусик. Как им спится по ночам?
Совесть моя чиста, назначать раздавать повестки не возьму ни одной копейки, те кто взял взятку в овраг и расстрелять, о чем пустопорожние разговоры, со слюнявой демократией выиграть войну не возможно. Зачем пустопорожние обсуждения бреда ? Может сразу сдадимся ? Так я не могу идти против тренда большинства общества, я что Икар тупо лятящий к солнцу, не хотите не надо, нашли идиотов Успеха, Бобуа, меня
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:04
Кабмін затвердив законопроєкт, який зберігає контроль Татарова над БЕБ, - Шабунін
"Сьогодні Уряд затвердив законопроєкт, яким зберігає контроль Татарова над БЕБ для подальших знущань над українським бізнесом. Це якщо ви раптом думали, що Уряд ракетною атакою займався", - повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.
Шабунін нагадав, що 16 жовтня у фінансовий комітет ВРУ погодив законопроєкт про справжню реформу БЕБ (№10088-1). Останній передбачає перезавантаження БЕБ. А саме: 1. відбір нового керівника за прозорим конкурсом і 2. переатестацію ключового персоналу.
"Щоб завадити цій реформі, Татаров раніше підготував свій законопроєкт. А сьогодні Уряд його затвердив. Наголошу, що в порядку денному засідання Кабміну цього питання не було. Тобто Кабмін спеціально затвердив законопроєкт Татарова в день, коли увага всієї країни зосереджена на ранішній ракетній атаці рф, яка забрала життя 20-ти українців", - додав голова Центру протидії корупції.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:14
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:29
andrijk777 написав:Брєд.
СРСР - авторитаризм.
Україна - демократія.
Ось і вся різниця.
А "долг родине", це просто фішечка придумана більшовиками. Іншими словами - такий собі прийом пропаганди СРСР.
Авторитаризм , демократия, то параноидальный пропагандистский бред .
Сейчас в демократической якобы Украине процент защищавших Родину, э, значительно ниже, чем в СССР защищать ниандертальцеа из Афганистана.
Я один из немногих которых просил военкомат призвать в военкомат и Афганистан и в ЗСУ. Сейчас происходит грёбаный уклонистский позор, вы ни чем не лучше совков афганского периода.Те кто ушел а марте,-апреле 2022 годы были побратимы, а вся сегодняшняя дрожащая тварь, и я отвечаю с этой дрожащей трусливой шоблой мы проиграем. Уже сейчас попробую переоформить всю собственность на родственников потому что за радостных клоунов Зеленского доверия нет, будет как в Херсонской, ЗСУшник конфискация имущества.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:29
katso написав:
а когда надо в гости к брату в Румынию то просто едут на конях по горам и не надо доказывать погранцу что ты имеешь разрешение покинуть страну
Ось це питання прошу більше детально , можна в приват .
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:31
beee написав:
В рфии не будет мобилизации. Там от дурных бабок нефте газа со старта мобикам платят 7 куе. До 9 поднимут и пойдет вся сибирь.
Сказал Чичваркин
В приличном обществе принято оставлять ссьілку на первоисточник
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:40
Будівельник
Підкажіть, бо ніде не зустрічав офіційної інформації, тільки колись в інтерв'ю з волонтером пролунало -- чи 15, чи 20% відсотків благодійні (волонтери) тощо фонди, організації мають право залишати собі в якості ... зарплати за працю.
Це так чи ні?
Бо якщо так і залишають собі 20% (зібравши, наприклад, 1 млн. в нас; або отримавши внески з-за кордону), то це виходить доволі непогано оплачувана робота.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:51
detroytred написав:
Будівельник
Підкажіть, бо ніде не зустрічав офіційної інформації, тільки колись в інтерв'ю з волонтером пролунало -- чи 15, чи 20% відсотків благодійні (волонтери) тощо фонди, організації мають право залишати собі в якості ... зарплати за працю.
Це так чи ні?
Бо якщо так і залишають собі 20% (зібравши, наприклад, 1 млн. в нас; або отримавши внески з-за кордону), то це виходить доволі непогано оплачувана робота.
Я еще давно, как только в медиа замелькало слово "активисты" сразу же задумался а за что кушают, платят за газ, свет, тепло и заправляют свои авто эти добрые люди?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:59
detroytred написав:
Будівельник
Підкажіть, бо ніде не зустрічав офіційної інформації, тільки колись в інтерв'ю з волонтером пролунало -- чи 15, чи 20% відсотків благодійні (волонтери) тощо фонди, організації мають право залишати собі в якості ... зарплати за працю.
Це так чи ні?
Бо якщо так і залишають собі 20% (зібравши, наприклад, 1 млн. в нас; або отримавши внески з-за кордону), то це виходить доволі непогано оплачувана робота.
Фонд старшого - не комерційна благодійна організація.
Офіційно зарплату отримують дві особи
Він і бухгалтер - оба мінімалку
Те що отримує він -на його власне споживання не йде-цими коштами перекриваються якісь малі проплати для функціонування фонду, які не зручно проводити через рахунки фонду.
Таким чином в них в самий найгірший місяць надходжень - витрати на зарплату десь 10% від пожертв грошима.
Якщо ж врахувати обєм гуманітарки - то там навіть 1% не пахне.
З іншого боку
Згідно закону 5073 від 2012 АДМІНІСТРАТИВНІ витрати не можуть перевищувати 20%
— витрати на утримання апарату управління (адмінперсоналу) й іншого загальногосподарського персоналу;
— витрати на утримання необоротних активів загальногосподарського значення (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
— винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
— витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
— податки, збори й інші передбачені законодавством обов’язкові платежі;
— плата за розрахунково-касове обслуговування й інші послуги банків, а також витрати, пов’язані з купівлею-продажем валюти;
— інші витрати загальногосподарського призначення, які обліковують на рахунку 92.
Тобто це не тільки зарплата і податки з зарплати , це оренда складських приміщень , вартість доставки гуманітарки....
Наприклад поїздка буса Рено Мастер Львів-Херсон-Львів тільки за паливо 10000+ грн
Тому в реалі 20% не вистарчає навіть в моєму випадку, тому в дію йдуть необліковані пожертвування не через рахунок ( там де гуманітарка від організацій - там оцінка є , а там де гуманітарка від приватних осіб - то на митниці їх стараються замитнити по мінімуму).
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 30 гру, 2023 00:07, всього редагувалось 1 раз.
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