ну ошибся гитлер
думал за 3 месяца войска будут проходить по 50км/день на изи
а отгребли они если верить ютубу солонина как раз изза бомбардировок союзниками промышленности германии как того гигантского завода по производству топлива. там чето около 50к только британских летчиков погибло в процессе
представьте что 50к летчиков нато погибло бы помогаю украине. звучит фантастически правда? скоре прилетело бы 50к инопланетян и аналоговнотное галактических мастштабов впо рашки сбило бы их
тоесть можно было бомбить англию 2 года и потом заключить пакт про ненапад? если опять таки верить солонину так какоето 3е лицо рейха как раз и летало к англичанам на переговоры. но было уже поздно договариваться. и появился гениальный план про москву за 3 месяца
вполне вероятно так бы и вышло. учитывая что их и так бомбили с 1939