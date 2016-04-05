RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6097609860996100
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Саме тому Гітлер так осмілів в 1940(це не факт, але думаю близько до факту).
Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії

ну ошибся гитлер
думал за 3 месяца войска будут проходить по 50км/день на изи
а отгребли они если верить ютубу солонина как раз изза бомбардировок союзниками промышленности германии как того гигантского завода по производству топлива. там чето около 50к только британских летчиков погибло в процессе
представьте что 50к летчиков нато погибло бы помогаю украине. звучит фантастически правда? скоре прилетело бы 50к инопланетян и аналоговнотное галактических мастштабов впо рашки сбило бы их
  budivelnik написав:То що заважало Німеччині після нападу на СРСР заключити пакт про ненапад з Великобританією?

тоесть можно было бомбить англию 2 года и потом заключить пакт про ненапад? если опять таки верить солонину так какоето 3е лицо рейха как раз и летало к англичанам на переговоры. но было уже поздно договариваться. и появился гениальный план про москву за 3 месяца
  andrijk777 написав:Ти вважаєш британців круглими ідіотами? Німеччина би розібралась з СРСР, а потім би продовжила війну з Британією(один на один) не зважаючи на ніякі договора. :D

вполне вероятно так бы и вышло. учитывая что их и так бомбили с 1939
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 662
З нами з: 29.11.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:02

  katso написав:Я еще давно, как только в медиа замелькало слово "активисты" сразу же задумался а за что кушают, платят за газ, свет, тепло и заправляют свои авто эти добрые люди?
90% цих добрих людей - докладають свої+гроші сімї+донати друзів

Різні притули - купують на 300% дорожче Спартани , або за 600 млн грн орендують супутник( заявляючи що КУПИЛИ супутник)...-але таких 5%...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26946
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:03

  yama написав:
  beee написав:В рфии не будет мобилизации. Там от дурных бабок нефте газа со старта мобикам платят 7 куе. До 9 поднимут и пойдет вся сибирь.
Сказал Чичваркин

В приличном обществе принято оставлять ссьілку на первоисточник

1. Я не приличный, плохой человек.
2. Тик ток помойка
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1556
З нами з: 17.12.22
Подякував: 68 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:07

Будівельник
Дякую за роз'яснення.

Тобто все, як і всюди -- залежить від порядності керівників.
detroytred
 
Повідомлень: 27473
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:14

detroytred
Там ще є нюанси
Наприклад якщо благодійник в платіжці вказує конкретну мету
Наприклад
Закупівля таких то дронів на 100000 грн....
То ці 100000 не можна включати у розрахунок фонду з якого вираховуються 20% адміністративних витрат ( суму яку можна витратити ).
І ще купа різних обмежень
Саме тому й найнятий бухгалтер який реально ОТРИМУЄ зарплату бо там дійсно серьозний кавалок роботи ( при цьому за аналогічні обєми на комерційному підприємстві зарплата десь від 20000 грн/місяць)

Але з того що я стикався
90% - реально докладають свої
5% пробують компенсувати ВЛАСНІ витрати ( і нариваються на прокуратуру, як справа піврічної давності львівських волонтерів)
і ще 5%( моє оціночне судження) - ці вирішили прибарахлітся...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26946
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:18

  budivelnik написав:detroytred
Там ще є нюанси
Наприклад якщо благодійник в платіжці вказує конкретну мету
Наприклад
Закупівля таких то дронів на 100000 грн....
То ці 100000 не включати у розрахунок фонду з якого вираховуються 20% адміністративних витрат ( суму яку можна витратити ).
І ще купа різних обмежень
Саме тому й найнятий бухгалтер який реально ОТРИМУЄ зарплату бо там дійсно серьозний кавалок роботи ( при цьому за аналогічні обєми на комерційному підприємстві зарплата десь від 20000 грн/місяць)

Тоді може виникнути така ситуація: прийшли внески і всі з вказівкою на конкретну мету.
І що тоді робити?
Всі адміністративні витрати за свій рахунок?
А якщо не згоден, то куди гроші дівати?
detroytred
 
Повідомлень: 27473
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6097609860996100
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 147520
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 535309
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 15287
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4776)
29.12.2023 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.