Додано: Суб 30 гру, 2023 00:00

andrijk777 написав: Саме тому Гітлер так осмілів в 1940(це не факт, але думаю близько до факту).

Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії Саме тому Гітлер так осмілів в 1940(це не факт, але думаю близько до факту).Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії

budivelnik написав: То що заважало Німеччині після нападу на СРСР заключити пакт про ненапад з Великобританією? То що заважало Німеччині після нападу на СРСР заключити пакт про ненапад з Великобританією?

andrijk777 написав: Ти вважаєш британців круглими ідіотами? Німеччина би розібралась з СРСР, а потім би продовжила війну з Британією(один на один) не зважаючи на ніякі договора. Ти вважаєш британців круглими ідіотами? Німеччина би розібралась з СРСР, а потім би продовжила війну з Британією(один на один) не зважаючи на ніякі договора.

ну ошибся гитлердумал за 3 месяца войска будут проходить по 50км/день на изиа отгребли они если верить ютубу солонина как раз изза бомбардировок союзниками промышленности германии как того гигантского завода по производству топлива. там чето около 50к только британских летчиков погибло в процессепредставьте что 50к летчиков нато погибло бы помогаю украине. звучит фантастически правда? скоре прилетело бы 50к инопланетян и аналоговнотное галактических мастштабов впо рашки сбило бы ихтоесть можно было бомбить англию 2 года и потом заключить пакт про ненапад? если опять таки верить солонину так какоето 3е лицо рейха как раз и летало к англичанам на переговоры. но было уже поздно договариваться. и появился гениальный план про москву за 3 месяцавполне вероятно так бы и вышло. учитывая что их и так бомбили с 1939