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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6098609961006101>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Саме тому Гітлер так осмілів в 1940(це не факт, але думаю близько до факту).
Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії

ну ошибся гитлер
думал за 3 месяца войска будут проходить по 50км/день на изи
а отгребли они если верить ютубу солонина как раз изза бомбардировок союзниками промышленности германии как того гигантского завода по производству топлива. там чето около 50к только британских летчиков погибло в процессе
представьте что 50к летчиков нато погибло бы помогаю украине. звучит фантастически правда? скоре прилетело бы 50к инопланетян и аналоговнотное галактических мастштабов впо рашки сбило бы их
  budivelnik написав:То що заважало Німеччині після нападу на СРСР заключити пакт про ненапад з Великобританією?

тоесть можно было бомбить англию 2 года и потом заключить пакт про ненапад? если опять таки верить солонину так какоето 3е лицо рейха как раз и летало к англичанам на переговоры. но было уже поздно договариваться. и появился гениальный план про москву за 3 месяца
  andrijk777 написав:Ти вважаєш британців круглими ідіотами? Німеччина би розібралась з СРСР, а потім би продовжила війну з Британією(один на один) не зважаючи на ніякі договора. :D

вполне вероятно так бы и вышло. учитывая что их и так бомбили с 1939
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:02

  katso написав:Я еще давно, как только в медиа замелькало слово "активисты" сразу же задумался а за что кушают, платят за газ, свет, тепло и заправляют свои авто эти добрые люди?
90% цих добрих людей - докладають свої+гроші сімї+донати друзів

Різні притули - купують на 300% дорожче Спартани , або за 600 млн грн орендують супутник( заявляючи що КУПИЛИ супутник)...-але таких 5%...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:03

  yama написав:
  beee написав:В рфии не будет мобилизации. Там от дурных бабок нефте газа со старта мобикам платят 7 куе. До 9 поднимут и пойдет вся сибирь.
Сказал Чичваркин

В приличном обществе принято оставлять ссьілку на первоисточник

1. Я не приличный, плохой человек.
2. Тик ток помойка
beee
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:07

Будівельник
Дякую за роз'яснення.

Тобто все, як і всюди -- залежить від порядності керівників.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:14

detroytred
Там ще є нюанси
Наприклад якщо благодійник в платіжці вказує конкретну мету
Наприклад
Закупівля таких то дронів на 100000 грн....
То ці 100000 не можна включати у розрахунок фонду з якого вираховуються 20% адміністративних витрат ( суму яку можна витратити ).
І ще купа різних обмежень
Саме тому й найнятий бухгалтер який реально ОТРИМУЄ зарплату бо там дійсно серьозний кавалок роботи ( при цьому за аналогічні обєми на комерційному підприємстві зарплата десь від 20000 грн/місяць)

Але з того що я стикався
90% - реально докладають свої
5% пробують компенсувати ВЛАСНІ витрати ( і нариваються на прокуратуру, як справа піврічної давності львівських волонтерів)
і ще 5%( моє оціночне судження) - ці вирішили прибарахлітся...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:18

  budivelnik написав:detroytred
Там ще є нюанси
Наприклад якщо благодійник в платіжці вказує конкретну мету
Наприклад
Закупівля таких то дронів на 100000 грн....
То ці 100000 не включати у розрахунок фонду з якого вираховуються 20% адміністративних витрат ( суму яку можна витратити ).
І ще купа різних обмежень
Саме тому й найнятий бухгалтер який реально ОТРИМУЄ зарплату бо там дійсно серьозний кавалок роботи ( при цьому за аналогічні обєми на комерційному підприємстві зарплата десь від 20000 грн/місяць)

Тоді може виникнути така ситуація: прийшли внески і всі з вказівкою на конкретну мету.
І що тоді робити?
Всі адміністративні витрати за свій рахунок?
А якщо не згоден або реально нема таких своїх грошей для забезпечення процесу, то куди гроші дівати?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:22

  Banderlog написав:то узькі утілізірують отброси общєства надо й нам ,то закликаєте творіть діч.

Хз я ось думаю а в чому власне різниця?.. Ми вбиваємо корів та свиней тисячами й мільйонами, бо вони не люди та їх можна.
Русня теж, вочевидь, не люди, бо частиною людської спільноти вони не являються.
То в чому ж полягає різниця? В їх зовнішній схожості на людей?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тоді може виникнути така ситуація: прийшли внески і всі з вказівкою на конкретну мету.
І що тоді робити?
Всі адміністративні витрати за свій рахунок?
А якщо не згоден, то куди гроші дівати?
Звичайно що може...
Я скажу більше - вона ще й трапляється
Як завжди виручають дві речі
Власні розум і гроші....
Як варіант
Товар купується , потім формується з того що є на складі гумдопомога в потрібному напрямку( тобто враховуємо куди має піти цільовий транш), потім звертаєшся до того хто надав гумдопомогу з проханням проплатити доставку ( як правило німці(наші з Берліна) скидаються готівкою і передають якихось необлікованих 500 євро чого вистарчає на рейс Львів-Схід-Львів і ти по дорозі розвозиш і перше і друге
Ясно що максимум це паливо+готель -шоферу проплатять..але шофер директор фонду :D
а в директора тато - мільонер... так і живемо.
Правд коли німці запросили додаткову інформацію по питанню
1 Чому дорога була Львів-Херсон-Львів, а частина гуманітарки була видана в Нікополі (Дніпропетровська область)
2 Чому на отриманні гуманітарки в Херсонській області не всюди вказано номер телефону
В той час коли в Дніпропетровській - вказано....

Уявляєте стан...домовились , але нервів пішло , бо закордон дуже скрупульозний...

З іншого боку
Мій старший звертається в якийсь американський фонд ...йому дають звідти запитання
чи може за нього поручитись....( молодша дочка моєї однокласниці , яка виїхала в США коли тій(дочці) було 3 роки, десь 25 років тому) працівниця іншого фонду...
Старший до мене-я до однокласниці- її дочка пише рекомендацію і все добре...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sergey_sryvkin написав:
  Banderlog написав:то узькі утілізірують отброси общєства надо й нам ,то закликаєте творіть діч.

Хз я ось думаю а в чому власне різниця?.. Ми вбиваємо корів та свиней тисячами й мільйонами, бо вони не люди та їх можна.
Русня теж, вочевидь, не люди, бо частиною людської спільноти вони не являються.
То в чому ж полягає різниця? В їх зовнішній схожості на людей?..
Русня неїстівна
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:53

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Але в результаті він відгріб саме від "опущеної" радянської армії.

Зараз РФ стає на воєнні рейки, Європа - ні.
Уточнення
1 Гітлер відгріб від ....
СРСР+США+Великобританія
2 До лютого 2022 року - педерація вважалась ДРУГОЮ армією світу
але після Києва ( за якихось 2 місяці) була сильно опущеною
3 Зараз Україна+США+Великобританія+Німеччина+Франція+Японія+Канада+Австралія+....
проти педерація+фіцо+орбан+трамп якого не допустили до виборчого процесу у двох штатах...

То в кого які шанси?

Трамп ні за кого, такий собі ізоляціоніст.
Фіцо, Орбан - міні Трампи. Викреслюєм.
Вісь зла: РФ+Іран+КНР+КНДР

КНР тоже можно исключить (для нас, во всяком случае). Они пока что не поставляют РФ оружие.
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