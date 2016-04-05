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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 гру, 2023 01:07
Цікаво завтра побачити результати нашої відповіді.
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unicdima
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Додано: Суб 30 гру, 2023 01:12
unicdima написав:
Цікаво завтра побачити результати нашої відповіді.
: Суб 30 гру, 2023 00:07
чекати 31?
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flyman
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Додано: Суб 30 гру, 2023 01:25
lapay написав: hume написав:
Во вторую чеченскую чеченцы поняли с кем имеют дело и начали творить такую дичь, что никто не хотел попадать живым в чеченский плен. Много на эту тему воспоминаний, можно почитать.
В першу чеченську теж багато чого було, як і в перерві між війнами. Ми так не можемо хоча б тому, що в нас різні спонсори. У них саудити, які тільки додавали долари за відео відрізання органів, бо самі такі (хоча б вбивство в посольстві). Наші спонсори, за такі звірства, швидко обнулять свою допомогу.
В СРСР і РФ "попадання в полон" це чорна мітка на все життя, позор і недовіра всій родині.
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flyman
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Додано: Суб 30 гру, 2023 01:25
ЛАД написав: maxprofit написав:
А хтось, може, знає: чи прораховують очільники варіант броні за сплату,наприклад, 1 млн. грн на армію(краще у доларах/євро) в рік?
Вважаю, 2 трильйони грн. легко знайдуться. Ось і буде джерело фінансування потреб оборони.
Считаете, что найдётся 2 миллиона желающих заплатить по миллиону?
Трохи прорахувався,так - 1 млн вже виїхав і їм не актуально. Але 1 млн., вважаю, нашкребе і заплатить по 1 млн. грн на сили оборони за бронь. Ось і трильйон на озброєння-екіпірування.
Підкажіть зеленим діячам, хай врахують у другому читанні.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 01:26
flyman написав:
: Суб 30 гру, 2023 00:07
чекати 31?
Сьогодні зранку.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 01:35
katso написав: hume написав:
... Да отрежте вы пару голов в онлайне, дайте пару залпов из рсзо по Донецку, взорвите роддом в курске...
... и помашите ручкой помощи западных стран где права человека и военные преступления не пустой звук
....
В игру "покзать свою силу обстрелом городов из РСЗО" можно играть будучи действительно сильным а не клянча снаряды для этого самого РСЗО где только можно
Наївняк, вони допомогу припинять бо давно шукають якусь причину, а на військові злочини їм плювати, з росією торгують незважаючи ні на що.
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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