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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6098609961006101
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 01:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікаво завтра побачити результати нашої відповіді.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 01:12

  unicdima написав:Цікаво завтра побачити результати нашої відповіді.

: Суб 30 гру, 2023 00:07

чекати 31?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 01:25

  lapay написав:
  hume написав:Во вторую чеченскую чеченцы поняли с кем имеют дело и начали творить такую дичь, что никто не хотел попадать живым в чеченский плен. Много на эту тему воспоминаний, можно почитать.

В першу чеченську теж багато чого було, як і в перерві між війнами. Ми так не можемо хоча б тому, що в нас різні спонсори. У них саудити, які тільки додавали долари за відео відрізання органів, бо самі такі (хоча б вбивство в посольстві). Наші спонсори, за такі звірства, швидко обнулять свою допомогу.

В СРСР і РФ "попадання в полон" це чорна мітка на все життя, позор і недовіра всій родині.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 01:25

  ЛАД написав:
  maxprofit написав:А хтось, може, знає: чи прораховують очільники варіант броні за сплату,наприклад, 1 млн. грн на армію(краще у доларах/євро) в рік?
Вважаю, 2 трильйони грн. легко знайдуться. Ось і буде джерело фінансування потреб оборони.

Считаете, что найдётся 2 миллиона желающих заплатить по миллиону? :shock:

Трохи прорахувався,так - 1 млн вже виїхав і їм не актуально. Але 1 млн., вважаю, нашкребе і заплатить по 1 млн. грн на сили оборони за бронь. Ось і трильйон на озброєння-екіпірування.
Підкажіть зеленим діячам, хай врахують у другому читанні.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 01:26

  flyman написав:: Суб 30 гру, 2023 00:07

чекати 31?

Сьогодні зранку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 01:35

  katso написав:
  hume написав:... Да отрежте вы пару голов в онлайне, дайте пару залпов из рсзо по Донецку, взорвите роддом в курске...


... и помашите ручкой помощи западных стран где права человека и военные преступления не пустой звук....

В игру "покзать свою силу обстрелом городов из РСЗО" можно играть будучи действительно сильным а не клянча снаряды для этого самого РСЗО где только можно

:mrgreen:
Наївняк, вони допомогу припинять бо давно шукають якусь причину, а на військові злочини їм плювати, з росією торгують незважаючи ні на що.
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