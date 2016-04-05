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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 гру, 2023 01:07
Цікаво завтра побачити результати нашої відповіді.
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unicdima
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Додано: Суб 30 гру, 2023 01:12
unicdima написав:
Цікаво завтра побачити результати нашої відповіді.
: Суб 30 гру, 2023 00:07
чекати 31?
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flyman
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Додано: Суб 30 гру, 2023 01:25
lapay написав: hume написав:
Во вторую чеченскую чеченцы поняли с кем имеют дело и начали творить такую дичь, что никто не хотел попадать живым в чеченский плен. Много на эту тему воспоминаний, можно почитать.
В першу чеченську теж багато чого було, як і в перерві між війнами. Ми так не можемо хоча б тому, що в нас різні спонсори. У них саудити, які тільки додавали долари за відео відрізання органів, бо самі такі (хоча б вбивство в посольстві). Наші спонсори, за такі звірства, швидко обнулять свою допомогу.
В СРСР і РФ "попадання в полон" це чорна мітка на все життя, позор і недовіра всій родині.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 01:25
ЛАД написав: maxprofit написав:
А хтось, може, знає: чи прораховують очільники варіант броні за сплату,наприклад, 1 млн. грн на армію(краще у доларах/євро) в рік?
Вважаю, 2 трильйони грн. легко знайдуться. Ось і буде джерело фінансування потреб оборони.
Считаете, что найдётся 2 миллиона желающих заплатить по миллиону?
Трохи прорахувався,так - 1 млн вже виїхав і їм не актуально. Але 1 млн., вважаю, нашкребе і заплатить по 1 млн. грн на сили оборони за бронь. Ось і трильйон на озброєння-екіпірування.
Підкажіть зеленим діячам, хай врахують у другому читанні.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 01:26
flyman написав:
: Суб 30 гру, 2023 00:07
чекати 31?
Сьогодні зранку.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 01:35
katso написав: hume написав:
... Да отрежте вы пару голов в онлайне, дайте пару залпов из рсзо по Донецку, взорвите роддом в курске...
... и помашите ручкой помощи западных стран где права человека и военные преступления не пустой звук
....
В игру "покзать свою силу обстрелом городов из РСЗО" можно играть будучи действительно сильным а не клянча снаряды для этого самого РСЗО где только можно
Наївняк, вони допомогу припинять бо давно шукають якусь причину, а на військові злочини їм плювати, з росією торгують незважаючи ні на що.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 02:44
wtf написав:
..............
тоесть можно было бомбить англию 2 года и потом заключить пакт про ненапад? если опять таки верить солонину так какоето 3е лицо рейха как раз и летало к англичанам на переговоры. но было уже поздно договариваться. и появился гениальный план про москву за 3 месяца
.............
Не совсем "какоето 3е лицо" - летал Гесс 10 мая 1941 - заместитель фюрера в НСДАП и рейхсминистр. Правда, Гитлер практически сразу объявил его сумасшедшим.
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ЛАД
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Додано: Суб 30 гру, 2023 03:07
beee написав:
..........
у нас здесь два фронта - те, кто пожил в ссср и "капиталисты" - новое поколение.
так вот, ссср раздавало квартиры, давало работу, вследствие чего возникал "долг перед родиной".
сегодня все мы: покупаем жильё самостоятельно, рожаем детей за деньги, учимся за деньги, содержим полностью страну (налогоплательщики) и мало того - на каждого налогоплательщика приходится если не ошибаюсь - 4 пенисонера, т.е. даже пенсии у сегодняшних налогоплательщиков не будет.
поэтому те, кто ратует про долг родине, эта норма перешла от советского прошлого. в современном мире, вы удивитесь, никто никому ничего не должен вообще. гражданин только платит за услуги, которые ему подходят.
мало этого, каждый человек вправе выбирать любое гражданство, которое ему вздумается (с условиями его приобретения в другой стране есессно).
вроде согласно конвенции это называется оптация.
Сильно примитивизируете.
Считаете всех, "кто пожил в ссср" полными идиотами?
Повторю, государство не имеет каких-то "своих" денег, все "деньги государства" это деньги народа. Разница в СССР и капстранах только в том, что в капстранах деньги государство собирает в основном через налоги, а в Союзе в основном через недоплату работникам (низкие зарплаты). Недоплаченная зарплата перераспределялась через общественный фонд потребления.
И точно так же понимали, что пенсии платятся за счёт зарплат работающих. Другой вопрос, что соотношение пенсионеров и работников было значительно лучше. Но эта сегодняшняя проблема не связана со строем.
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ЛАД
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Додано: Суб 30 гру, 2023 04:36
maxprofit написав: ЛАД написав: maxprofit написав:
А хтось, може, знає: чи прораховують очільники варіант броні за сплату,наприклад, 1 млн. грн на армію(краще у доларах/євро) в рік?
Вважаю, 2 трильйони грн. легко знайдуться. Ось і буде джерело фінансування потреб оборони.
Считаете, что найдётся 2 миллиона желающих заплатить по миллиону?
Трохи прорахувався,так - 1 млн вже виїхав і їм не актуально. Але 1 млн., вважаю, нашкребе і заплатить по 1 млн. грн на сили оборони за бронь. Ось і трильйон на озброєння-екіпірування.
Підкажіть зеленим діячам, хай врахують у другому читанні.
Вы считаете что все вокруг настолько плотно сидят в кэше, а не недвиге или оборотном товаре, который ещё и попробуй продай, да и потом новый кто на реализацию тебе выдаст в таких обьёмах(млн.грн.)?
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