sergey_sryvkin написав:
Хз я ось думаю а в чому власне різниця?.. Ми вбиваємо корів та свиней тисячами й мільйонами, бо вони не люди та їх можна.
Русня теж, вочевидь, не люди, бо частиною людської спільноти вони не являються.
То в чому ж полягає різниця? В їх зовнішній схожості на людей?..
Думати воно добре, особливо отстраньонно. По нашим гуманним законам над кожним хто Вас послухає і це буде зафіксоване нависне кримінальна відповідальність.
Для початку хоть треба зняти заборону з протипіхотних мін.
Щоб їх могли завозити з сша. Якщо протипіхотних мін буде багато, нас завалювати мясом стане проблематично. І це буде дзеркальною відповіддю , росія їх використовує.
Щодо звірств терору і допустим застосування хім зброї ,я проти. Якщо війна масово перейде на цей рівень думаю в них запаси вищі.
Іще раз. Війна як її бачите Ви, в нас заборонена,
ми боїмось даж війну назвати війною. Тил далі грається в демократію а від військ сподівається тотальної війни й жорсткої дисципліни. Так не можно. Просто тупо тому, що війська не окремий орган. ми не колоніальний корпус в африці. Іще я тут подумав підписати перемиря не можливо, так як перед тим треба обявити війну