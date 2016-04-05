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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6099610061016102
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 05:44

  sergey_sryvkin написав:
  Banderlog написав:то узькі утілізірують отброси общєства надо й нам ,то закликаєте творіть діч.

Хз я ось думаю а в чому власне різниця?.. Ми вбиваємо корів та свиней тисячами й мільйонами, бо вони не люди та їх можна.
Русня теж, вочевидь, не люди, бо частиною людської спільноти вони не являються.
То в чому ж полягає різниця? В їх зовнішній схожості на людей?..

Думати воно добре, особливо отстраньонно. По нашим гуманним законам над кожним хто Вас послухає і це буде зафіксоване нависне кримінальна відповідальність.
Для початку хоть треба зняти заборону з протипіхотних мін.
Щоб їх могли завозити з сша. Якщо протипіхотних мін буде багато, нас завалювати мясом стане проблематично. І це буде дзеркальною відповіддю , росія їх використовує.
Щодо звірств терору і допустим застосування хім зброї ,я проти. Якщо війна масово перейде на цей рівень думаю в них запаси вищі. :|
Іще раз. Війна як її бачите Ви, в нас заборонена,
ми боїмось даж війну назвати війною. Тил далі грається в демократію а від військ сподівається тотальної війни й жорсткої дисципліни. Так не можно. Просто тупо тому, що війська не окремий орган. ми не колоніальний корпус в африці. Іще я тут подумав підписати перемиря не можливо, так як перед тим треба обявити війну :lol:
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  #<1 ... 6099610061016102
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