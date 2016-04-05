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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6100610161026103>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 05:44

  sergey_sryvkin написав:
  Banderlog написав:то узькі утілізірують отброси общєства надо й нам ,то закликаєте творіть діч.

Хз я ось думаю а в чому власне різниця?.. Ми вбиваємо корів та свиней тисячами й мільйонами, бо вони не люди та їх можна.
Русня теж, вочевидь, не люди, бо частиною людської спільноти вони не являються.
То в чому ж полягає різниця? В їх зовнішній схожості на людей?..

Думати воно добре, особливо отстраньонно. По нашим гуманним законам над кожним хто Вас послухає і це буде зафіксоване нависне кримінальна відповідальність.
Для початку хоть треба зняти заборону з протипіхотних мін.
Щоб їх могли завозити з сша. Якщо протипіхотних мін буде багато, нас завалювати мясом стане проблематично. І це буде дзеркальною відповіддю , росія їх використовує.
Щодо звірств терору і допустим застосування хім зброї ,я проти. Якщо війна масово перейде на цей рівень думаю в них запаси вищі. :|
Іще раз. Війна як її бачите Ви, в нас заборонена,
ми боїмось даж війну назвати війною. Тил далі грається в демократію а від військ сподівається тотальної війни й жорсткої дисципліни. Так не можно. Просто тупо тому, що війська не окремий орган. ми не колоніальний корпус в африці. Іще я тут подумав підписати перемиря не можливо, так як перед тим треба обявити війну :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 09:41

Тут часто запитують, хто такі "ухилянти"?

Без зайвих слів...
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 09:48

Мені і 100м в бронику не пробігти - шалена віддишка/рвота...

  asti написав:Записки карусельщика...

Итак, последний финансовый день года выдался для меня весьма и весьма насыщенным.
Конкретнее по пунктам:

1. забрал в Аккорде 1500$ депо синий эмиссия.
2. Зашёл в Сенс узнать какой доллар на выдачу - мама просила, заодно снял там 2150 грн - остаток купона по ОВГЗ 226286; узнав, что на выдачу в основном белый доллар 2000-х и несколько синих соток сказал, что мама хочет только синий и этот забирать не будет. Договорился с кассиршей, что я выкуплю у неё эти 1300 долл по 38,55 только сбегаю в ТАС за гривной.
3. Бегу в обменку и сдаю 1500 белых долларов по 38,90 (договаривался на 1700, 200 завернули - светятся)
4. Покупаю в сенсе эти 1300 долларов - 1000 белым и 300 синим.
5. Бегу в ту же обменку и сдаю 800 белых по 38,90 (опять 2 сотки завернули) и с гривной спешу в Приват(как раз закончился перерыв в кассе) в надежде откупить доллар по 38,45 на приват-вклад.
6. Прибежал в Приват, выяснилось что они поменяли курс кассы на 38,55.
7. Меняю концепцию и решаю быстро двигаться в Альянс и менять там на 50000 по курсу 38,10+1% (выходит 38,48) с размещением там на 10-ти дневный депозит чтобы не платить ещё 1% при снятии) так как считаю, что раз приват уже поднял кассу до 38,55, то больше не будет.
8. Прибегаю в Альянс по ходу сдав ещё 300 синих по 39 в обменке меняю там 1300 долларов онлайн на депо.
9. Справившись в Альянсе выясняю, что Приват опять повысил курс кассы до 38.70 (fuck!) при этом курс онлайн обмена оставили 38,17. Решаю : была не была, курс хороший сдам 1200 синим и поменяюсь онлайн на 3 месяца, так как 50000 поменял на прошлой неделе.
10. Бегу в обменку и сдаю 1200 синих по 39,2 - пока сдаю начинается тревога.
11. С гривной иду в сторону отделения Привата где есть банкомат кэш-ин, так как тревога и кассы не работают. Пока иду мне в голову закралась мысль зайти в А-банк (он как раз недалеко) и узнать какой там доллар на выдачу - а вдруг синий! Походу заглядываю в приложение Моно, и выясняю что там довольно сладкий курс 38,15+0,9% комиссия за выдачу - выходит где-то 38,5 - если синий неплохо)) и если честно мне не сильно хочется закладывать деньги на 3 месяца хоть и по хорошему курсу - последние новшества с блокировкой счетов для неявившихся по повестке тому причина.
12. С этими мыслями подхожу к А-банку, но тревога - отделение закрыто. Решаю подождать. Жду. Тревогу отменяют.
13. Захожу в отделение, выясняю, что на выдачу остался только белый доллар но в хорошем состоянии и хороших годов. Меняю 1200$, в приложении Моно, снимаю их и бегу в обменку.
14. Сдаю 1200 белых по 38,95 и бегу обратно в А-банк так как решил, что 30 копеек дохода на долларе это тоже неплохо в сложившихся обстоятельствах - в приложении А24 курс с комиссией выходит 38,65.
15. Меняю в А-банке ещё раз 1200 долларов и тут у меня дилемма - оставить их на карте чтобы снять после НГ уже синим; или ещё раз мотнуться в обменку (она довольно далеко) опять сдать эти баксы и снова конвертнутися в Моно, но уже на 3 месяца - попутно выяснилось что Приват и Райф подняли курсА обмена до 38,31-34.
16. Возможно именно это обстоятельство, а также то, что сегодня последний день месяца и соответственно обмена в нем решаю таки сдать доллар и поменяться на 3 месяца.
На часах 16:55...
17. Звоню в обменку и прошу принять у меня белый по 39, они отказываются, мол максимум 38,95, а синий берём по 39,2 Сдаю 1200 белого и 300 синего и бегу в А-банк!
18. Прибегаю в отделение, на часах 17:17 возле кассы толпа народу! (когда уходил никого не было) Какой-то мужик покупает на кассе 4000 евро (курс 43,3) за ним стоит какая то барышня бальзаковского возраста с кипой платёжек, за ней ещё кто-то, а за ними уже я.
19. Каким-то чудом успеваю таки внести деньги на карту Моно в 17:29 и открываю депо. Курс 38,15. Фухх! Можно выдыхать))) Финансовый год завершён))

Ай, молодець!©
А ми тут з побратимами в бліндажі аж закурили!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 30 гру, 2023 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:04

  vitaliiangel написав:
сам себя кормит…. все должны в блиндаже сидеть


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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:04

Звичайна заміна, як на заводі: 1ша зміна, 2га, 3я

  vitaliiangel написав:если всех м18-60 посадить в блиндаж
Не "всіх".
Замінити тих, хто в бліндажах.
100К забрати з бліндажів, відповідно 100К на їх місце поставити.
(Звичайно не всіх зразу, а поступово)
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:14

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:если всех м18-60 посадить в блиндаж
Не "всіх".
Замінити тих, хто в бліндажах.
100К забрати з бліндажів, відповідно 100К на їх місце поставити.
(Звичайно не всіх зразу, а поступово)

Если хотабу плохо вылечат зуб и он будет об этом начнёт ныть, лично ты чем ему поможешь, приедешь - выбьешь?

Війна - якби не моя "особиста проблема"?
Чи моя?
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:15

  Успіх написав:Війна - якби не моя "особиста проблема"?
Чи моя?
бесспорно, и наверное страдаешь не только ты. или только ты?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:16

Успіх , поки ти для віталіка не побудеш проктологом, він не зрозуміє , що самець (якщо йому відоме це слово) це апріорі воїн і захисник.для цього не треба аспірантури і інтернатури.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:17

  Успіх написав:Без зайвих слів...
https://youtube.com/shorts/MdVPtY8cMsk? ... _3TpAsZPj0

Тилова транжира:
40K vs 4К5
https://fi202x.blogspot.com/2023/12/122-2023.html
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:21

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:если всех м18-60 посадить в блиндаж
Не "всіх".
Замінити тих, хто в бліндажах.
100К забрати з бліндажів, відповідно 100К на їх місце поставити.
(Звичайно не всіх зразу, а поступово)


«Вспоминается старый несмешной анекдот: когда в концентрационном лагере сказали, что сегодня будут менять белье, — и первый барак меняется бельем со вторым», — сказала Тимошенко.

Источник: https://golos.eu/eto-kak-smena-belya-v-konclagere-timoshenko-ob-otstavke-yacenyuka/
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  #<1 ... 6100610161026103>
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