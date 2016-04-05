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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 гру, 2023 10:23
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Війна - якби не моя "особиста проблема"?
Чи моя?
бесспорно, и наверное страдаешь не только ты. или только ты?
Зараз почнемо грати в пінг-понг?
Так, всіх в бліндажах "зуби болять" - треба замінити на 2р, щоб вони підлікували зуби.
Чи мають ще сидіти 2р., поки зуби взагалі розкришаться і лікувати вже не буде що?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 10:25
flyman написав: Hotab написав:Успіх
, поки ти для віталіка не побудеш проктологом, він не зрозуміє , що самець (якщо йому відоме це слово) це апріорі воїн і захисник.для цього не треба аспірантури і інтернатури.
Скажите, пожалуйста, эта обезьяна — мужчина или женщина? — Это самец. Мужчина тот, у кого деньги есть.
120 дол/міс (пиво входить) -це вже мушчина, чи поки що самець в мішечку оверсайз ?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 10:30
Успіх написав:
Так, всіх в бліндажах "зуби болять" - треба замінити на 2р, щоб вони підлікували зуби.
Чи мають ще сидіти 2р., поки зуби взагалі розкришаться і лікувати вже не буде що?
я не против чтобы вам менять зубы каждый год!
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Додано: Суб 30 гру, 2023 10:30
Hotab написав: flyman написав: Hotab написав:Успіх
, поки ти для віталіка не побудеш проктологом, він не зрозуміє , що самець (якщо йому відоме це слово) це апріорі воїн і захисник.для цього не треба аспірантури і інтернатури.
Скажите, пожалуйста, эта обезьяна — мужчина или женщина? — Это самец. Мужчина тот, у кого деньги есть.
120 дол/міс (пиво входить) -це вже мушчина, чи поки що самець в мішечку оверсайз ?
це режим не відсвічування на радарах при СМУ
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